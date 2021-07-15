Doğu Perincek'ten 15 Temmuz Değerlendirmesi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da 15 Temmuz’da Gladyo’nun gerçekleştirilmek istediği ve başarısız olduğu darbe girişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Perinçek, “15-16 Temmuz gecesi Türk milleti ve Türk ordusu, Vatan Partisi tarafından mezara gömülmüştür.” dedi.

Vatan Partisi’nin Silivri duvarları yıkmasıyla başlayan süreçten sonra 2015 yılında hükümetin kararıyla PKK üzerine yüründüğünü hatırlatan Perinçek, “PKK’nın üzerine yüründü ve hendeklere gömüldü, sürecin devamını yaşıyoruz. 15-16 Temmuz’da ABD bir karşı devrim yapmaya kalktı orada da bastırıldı, ezildi o süreç devam ediyor. Türkiye’de o güçlerin mecal bulup 15-16 Temmuz tezgahlama ve tertipleme güçleri yok.” şeklinde konuştu.

“BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MAĞDUR GÖSTEREREK İKTİDARA GELECEĞİZ DİYORLAR”

Kılıçdaroğlu ve CHP önderlerinin “biz mağdurlarla iktidara geleceğiz” sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perinçek, “Bugün kim mağdur? Hapishanede kimler var? Fetöcüler hapiste, PKK’lılar hapiste yani mağdur denilenler bunlar. Deniz Gezmiş hapiste değil, Mahir Çayan değil, Doğan Avcıoğlu değil, Doğu Perinçek değil. Eskiden Türkiye’de sol kesimi ve antiemperyalist olanlar hapishanedeydi ve mağdurdu. Şimdi ise en gerici, en yobaz gladyo takımıyla, bölücü terör örgütüyle olanlara mağdur sıfatı vererek, onlarla birlikte iktidara geleceğiz diyorlar. Onlar değil der gibi oldular ama tam onu da söylememişlerdi, şimdi söylüyorlar.”dedi.

AKŞENER’İN MELEKLERİ: HDP, PKK

Meral Akşener’in HDP VE PKK’yı melek gibi göstermeye çalıştığını söyleyen Perinçek, Akşener’in “garibanlar” söylemini hatırlarak, “Bugün hangi gariban hapishanede? Çaycı, çorbacılar mı 15 Temmuz darbe girişimini yaptı. Tankları meydanları, uçakları meclise çaycı, çorbacılar mı sürdü? 15-16 Temmuz çaycı, çorbacıların işi miydi? Akşener diyor ki HDP’yi şeytanlaştırıyorlar. HDP melek mi yani? Meral Akşener’in melekleri HDP, PKK. Meral Akşener’in kendisi şeytan. Kendisi şeytanlarla birlikte ve baş şeytan. Buradan bir kez daha söylüyorum; Akşener, CHP genel merkezinin de ilerisinden ABD tarafından yönetilmektedir. Eskiden beri böyledir. AK Parti içindeyken de bu böyleydi. İçişleri Bakanıyken de böyleydi, Genelkurmay Başkanlığı’na kulak yerleştirirken de bu böyleydi. Emniyet istihbaratının başına Fetöcüleri geçirirken de bu böyleydi. Şimdi iyice böyle, Meral Akşener’e baş şeytan diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

“KAŞİF KOZİNOĞLU 2012-2013 YILLARINDA BANA YAZDIĞI MEKTUPLARDA BUNLARI BELİRTMİŞTİ”

MİT’in Orta Asya ve Asya masası şefi Kaşif Kozinoğlu’nun Doğu Perinçek’e 2012-2013 yıllarında yazdığı mektuplarda FETÖ yapılanmasını anlattığını dile getiren Perinçek, “FETÖ sadece Türkiye’de değil Kırgızistan’da da o teröristleri kullanıyor. Aydınlık Gazetesi ,Rahmetli Kaşif Kozinoğlu’nun bana yazdığı mektupları yayınladı. 17 basım yapıldı ve bence Türkiye tarihinin önemli kitaplarından biridir. Mezara götürmediği sırlar başlığını koymuştuk. Bana yazdığı çok sayıda mektuptan oluşuyordu. Orada da zaten bu olay çok iyi anlatılıyor. Yani Kaşif Kozinoğlu MİT’in Orta Asya ve Asya masası şefi olarak bütün bu bilgileri 2012-2013 yıllarında bana yazdığı mektuplarda bunları belirtmişti.” dedi.

Meral Akşener’e verilen görev ABD gladyosunu temize çıkarmaktır diyen Perinçek, Akşener’in gariban, çaycı, çorbacı dediği TSK içine yerleştirilmiş olan ABD’nin gladyosu. Orgeneral, korgeneral, amiral rütbesinde ABD gladyosuna çaycı, çorbacı, gariban diyor. Meral Akşener’e verilen görev bu, ABD gladyosunu temize çıkarmak ama çıkartamaz. Kimseyi mezarından çıkaramazsınız, bir kere gömülmüştür onlar. Meral Akşener’in onları mezardan çıkartıp birlikte iktidara yürüme şansı yok. 15-16 Temmuz gecesi Meral Akşener’in bütün geleceği, beklentileri, hayalleri, tasavvurları, ümitleri hepsi 15-16 Temmuz gecesi Türk milleti ve Türk ordusu, Vatan Partisi tarafından mezara gömülmüştür.”diye konuştu.

“CHP, MAHKEMELERE FETÖ’YÜ MAHKUM ETTİĞİ İÇİN DÜŞMAN”

CHP yönetiminin, mahkemelere düşman olmasının sebebinin FETÖ ve ABD’nin planlarını mahkum etmesi olduğunu dile getiren Perinçek, “Bu nedenle bu mahkemelere düşman CHP. FETÖ’yü mahkum ettiği için. ABD’yi mahkum ettiği için.” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP ve İyi Parti’nin her olayda PKK ve FETÖ’yü kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

“OHAL MEHMETÇİĞİ YALNIZ BIRAKMAYAN KARARDIR”

Perinçek, OHAL’in yeni getirilen tasarının amacının özgürlük, demokrasi kuvvetlerine değil PKK ile FETÖ’ye karşı olduğunu dile getirdi. Perinçek, OHAL’in amacı terör örgütlerine karşı Türkiye’nin kararlı uygulamalarını sürdürmek amaçlı. Tabii Vatan Partisi olarak bunun yanındayız. Karşımızda ABD silahlı örgütleri var. Devlet, ABD’nin silahlı kuvvetleriyle bütün kudretini, yaptırım gücünü kullanarak mücadele ederse başarılı olur. Dikkat ederseniz Türkiye’nin gündemine bunu getiren de biziz. Terör örgütü silahla bastırılır dedik. Terör örgütü müzakere ederek, masaya oturarak, yalvararak, konuşarak, onunla yol haritaları çizerek bastırılmaz, silahla bastırılır. OHAL olmadan sürdürülmez. Silahlı mücadele varsa OHAL olacak. Silahlı mücadeleden vazgeçerseniz, çözüm sürecine dönerseniz OHAL’den de vazgeçersiniz. Silahlı mücadele sadece dağda, bayırda gördüğün teröristi etkisiz hale getirmek değil. Aynı zamanda bütün kentlerde, kırlarda devletin teröre karşı etkin, sonuç alıcı, kararlı, otoriter, disiplinli mücadelesiyle olur. OHAL de onu sağlıyor. Mehmetçiği yalnız bırakmayan karardır OHAL.”diye konuştu.

VATAN PARTİSİ

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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)