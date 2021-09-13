Demsa Holding, Yabancı Gayrimenkul ve Otel yatırımcısını Türkiye'ye çekmeye devam ediyor

Demsa Holding, Milyon dolarlık yatırımları Türkiye'ye çekiyor

Gayrimenkul, Akaryakıt ve akaryakıt istasyonları, ithalat ve ihracat, İnşaat, Enerji, Turizm, Lojistik, Gıda, Sağlık, Tekstil, Teknoloji ve vip güvenlik gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Demsa Holding, bünyesinde bulunan Demsa Mimarlık , Demsa Gayrimenkul ve İnşaat, Demsa Turizm ve Otelcilik ve Demsa Finans şirketleri Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yatırım Uzmanı Dr. Mimar Hüseyin Demir öncülüğünde milyon dolarlık yatırımlar arasında bulunan otel yatırımı düşünen yabancı yatırımcılar ve uluslararası otel zincirleri şirketlerine otel yatırım danışmanlığı çerçevesinde sunduğu yatırım planı ve tüm etken raporları, inşa edilmesi, faaliyete geçmesi ve faaliyete geçtikten sonraki süreçlerin planlanmasından otelin bulunduğu alan raporları, Statik, mimari, dekorasyon, mekanik ve elektrik projeleri, inşaat sürecinde gerekli malzeme temini, araç ve gereçler, malzeme alımı yapılacak firmaların listesinin raporu, yapı inşaat sürecinde çalışacak ustasından kalfasına, Turizm Bakanlığı ilgili belediyeler ve kurumlardan gerekli izin teşviklerin alınma süreçleri raporları, mali ve finansal raporlarına kadar anahtar teslim eksenli profesyonel çözümleri sunarak, yabancı yatırımcının milyon dolarlık otel yatırımlarını gönül rahatlığı ve şevkle Türkiye'de yapmasına zemin oluşturarak hem yatırımcının hem de Türkiye'nin kazançlı çıkmasını sağlamaktadır.

Vander Walk İstanbul, Otel işletmeciliğe profesyonel çözümler üretiyor.

Demsa Holding bünyesinde bulunan Vander Walk istanbul şirketiyle otel işletmesinin yönetimin oluşturulması, İnsan Kaynaklarının tamamlanması, satış pazarlama ekibinin oluşturulması, pazar araştırmaları yaparak trendlerin belirlenmesi, otel içi işlenmelerin kiralanması ve yönetimine kadar otel işletmeciliğine ekstra çözümler sunmaktadır.

Demsa Holding, Akaryakıt istasyonları yatırımı düşünen yerli ve yabancı yatırımcının ilk adresi olmaya devam ediyor.

Opet, Petrol ofisi, Total, Shell, BP Türkiye gibi dağıtım şirketlerinin özellikle İstanbul'daki sayısız akaryakıt istasyonunun projelendirilmesi, istasyonlarla ilgili komple ruhsat aşamasından bitimine kadar inşaatlarının yapılmasında imzası bulunan Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yatırım Uzmanı Dr. Mimar Hüseyin Demir öncülüğündeki Demsa Holding bünyesinde bulunan Demsa mimarlık ve Demsa Akaryakıt ve Enerji şirketleri, Akaryakıt istasyonları yatırımı düşünen yerli ve yabancı yatırımcıların ilk adresi olmaya devam ediyor. Akaryakıt istasyonları yatırımı düşünen yatırımcılara ve şirketlere istasyonlarla ilgili komple ruhsat aşamasından, inşaatlarının bitimine kadar anahtar teslim hizmeti ile yerli ve yabancı yatırımcıların güvenle yatırım yapmalarına ve gemi bazlı akaryakıt temini konusunda hizmetleri ile yatırımcının gözdesi konumunda yer almaktadır.