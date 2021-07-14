banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1364.78
ALTIN
503.12
DOLAR
8.6313
STERLİN
11.9555
EURO
10.1745
Ali Babacan'dan 15 Temmuz Açıklaması
Ali Babacan'dan 15 Temmuz Açıklaması
Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için vefa programı
Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için...
İsmek Yarı Zamanlı Eğitmen Alacak
İsmek Yarı Zamanlı Eğitmen Alacak
Emine Erdoğan, “Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi”ni Ziyaret Etti
Emine Erdoğan Hanımefendi, “Zeytinburnu Tıbbi...

Demokrasiye Sahip Çıkarak Hukuk Devleti İlkelerine Bağlı Kalmak Görevimiz  

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, “5 yıl önce demokrasi ve milli birliğimiz adına önemli bir sınavı daha başarı ile verdik. 15 Temmuz’un öğrettiği, bizlere düşen görevin demokrasimize sahip çıkmak, onu güçlendirmek ve hukuk devleti ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak olduğudur” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:50
Demokrasiye Sahip Çıkarak Hukuk Devleti İlkelerine Bağlı Kalmak Görevimiz  
banner171

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ BAŞKANI M. ERDAL EREN:

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türkiye’nin demokrasiyi korumak adına beş yıl önce büyük bir mücadele verdiğini hatırlatan Eren, şöyle devam etti: 

“O karanlık gecede, demokrasimizi korumanın ortak sorumluluğumuz olduğunun bilinciyle, tüm Türkiye farklılıklarını bir kenara bırakarak bir bütün olmuştur. 5 yıl önce demokrasi ve milli birliğimiz adına önemli bir sınavı daha başarı ile verdik. 15 Temmuz’un öğrettiği, bizlere düşen görevin demokrasimize sahip çıkmak, onu güçlendirmek ve  hukuk devleti ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak olduğudur. Bu aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmaya giden yolun en temel yapı taşıdır. Ekonomimizin lokomotifi inşaat sektörünün çatı kuruluşu olarak biz de yönetimimiz ve üyelerimizle Türkiye’mize daha fazla değer katmak için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu, Malatya’da konuştu: “İstanbul’u 16 milyon insanın iradesi yönetiyor artık”
İmamoğlu, Malatya’da konuştu: “İstanbul’u 16 milyon insanın iradesi yönetiyor artık”
İstanbul'a İhanet Edenlerin Piri Murat Kurum'dur...
İstanbul'a İhanet Edenlerin Piri Murat Kurum'dur...
BABACAN: “Erdoğan ‘Açları doyurun’ dedi, merak etmesin doyuracağız”
BABACAN: “Erdoğan ‘Açları doyurun’ dedi, merak etmesin doyuracağız”
Babacan'dan Erdoğan'a ‘Başımıza daha ne getireceksiniz?’
Babacan'dan Erdoğan'a ‘Başımıza daha ne getireceksiniz?’
TKP: Suç Düzeninin Temellerini Yıkalım
TKP: Suç Düzeninin Temellerini Yıkalım

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169