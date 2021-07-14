Demokrasiye Sahip Çıkarak Hukuk Devleti İlkelerine Bağlı Kalmak Görevimiz  

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ BAŞKANI M. ERDAL EREN:

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türkiye’nin demokrasiyi korumak adına beş yıl önce büyük bir mücadele verdiğini hatırlatan Eren, şöyle devam etti:

“O karanlık gecede, demokrasimizi korumanın ortak sorumluluğumuz olduğunun bilinciyle, tüm Türkiye farklılıklarını bir kenara bırakarak bir bütün olmuştur. 5 yıl önce demokrasi ve milli birliğimiz adına önemli bir sınavı daha başarı ile verdik. 15 Temmuz’un öğrettiği, bizlere düşen görevin demokrasimize sahip çıkmak, onu güçlendirmek ve hukuk devleti ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak olduğudur. Bu aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmaya giden yolun en temel yapı taşıdır. Ekonomimizin lokomotifi inşaat sektörünün çatı kuruluşu olarak biz de yönetimimiz ve üyelerimizle Türkiye’mize daha fazla değer katmak için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)