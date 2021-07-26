Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 3 Yaşında

Kurban Bayramının hemen ardından, 24 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak kuruluşumuzun üçüncü yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

24 Temmuz’un ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin “aziz bir kitap gibi” yeniden açılışının birinci seneidevriyesi olması sevincimizi ve heyecanımızı katlıyor.

Bu üç anlamlı zaman dilimini bir arada idrak etmenin güzel bir tevafuk olduğuna inanıyorum.

Başkanlık olarak ilk günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlarımızla bir iletişim seferberliği yürütüyoruz.

Milli çıkarlarımız doğrultusunda oluşturduğumuz ve uyguladığımız kamusal iletişim stratejisiyle, ulusal ve uluslararası boyutta ülkemizin saygınlığını koruyup yükseltecek faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

Milletimizin sesini, devletimizin haklı mücadelesini bütün dünyaya duyurmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Kamu diplomasisinden halkla ilişkilere, kriz yönetiminden kamusal iletişim faaliyetlerine, geniş bir yelpazede, misyonumuzu ve sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmek için gayret gösteriyoruz.

Bütün bakanlıklarımız ve ilgili kurumlarımızla eş güdüm ve uyum halinde işleyen bir sistem içinde, Türkiye’nin başarı hikayesini, tezlerini anlatmak için iletişimin tüm araç ve yöntemleriyle, geniş katılımlı ve çok paydaşlı bir süreç yönetiyoruz.

Pozitif iletişim kampanyalarından dezenformasyonla mücadeleye kadar gerçekleştirdiğimiz bütün çalışmaları her zaman ve sadece hakikat temeli üzerine yükseltiyoruz.

Bundan sonra da Türkiye markasını güçlendirmek adına ulusal ve uluslararası boyutta öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz.

Bu yoğun ve zorlu süreçte gayret ve samimiyetle çalışan, her biri büyük emek ve özveri gösteren değerli mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Kıymetli desteklerini her zaman hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)