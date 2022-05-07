CHP'Lİ Vekil Karabat: Savaş Eğitimi de Vurdu !

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ukrayna ve Rusya’da eğitimleri kesintiye uğrayan öğrencilerimize dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanlığına konuyla ilgili derhal önlem alınması çağrısında bulundu. Diploma denkliği verilen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin verileri de soran CHP’li Karabat, üniversitelerde düşen eğitim kalitesine de dikkat çekti.

‘ÖĞRENCİLER MUHATAP BULAMIYOR’

Konuyu yazılı bir soru önergesiyle TBMM gündemine de taşıyan Karabat, Ukrayna başta olmak üzere zaruri gerekçelerle eğitimine kesintiye uğrayan öğrencilerimiz için MEB bünyesinde acil bir koordinasyon merkezi kurulması çağrısı yaptı. Karabat, kendisine ulaşan pek çok öğrencinin Bakanlıkta muhatap bulamamaktan yakındığını da sözlerine ekledi.

MAĞDUR SAYILARI AÇIKLANMALI

“Ukrayna savaşının başlarında ülkede mahsur kalan öğrencilerimizin durumu günlerce gündemde kaldı. Yaşanan trajedi yetmezmiş gibi eğitimleri kesintiye uğrayan öğrencilerimiz şimdi ne yapacaklarını bilemez durumdalar.” diyen Karabat, savaşın ne kadar süreceği, normalleşme süreci başlasa bile bu öğrencilerin eğitimlerini sürdürüp sürdüremeyeceklerinin belli olmadığını ifade etti.

Açıklamasının devamında mağduriyet yaşayanların sayısının tam olarak bilmediğine de değinen Karabat; “Bakanlık şeffaf biçimde bu süreçte mağdur olanları açıklamalı ve onlara somut bir yol haritası sunmalı. Aksi halde yılların emeği heba olabilir.” dedi.

‘HANGİ ÜLKELERE DENKLİK VERİLİYOR?’

Son yıllarda pek çok yabancı devlet üniversitesine yeterli vasfı taşımadığı halde denklik verildiği eleştirilerini hatırlatan CHP’li Karabat, “Denklik konusunda tartışmalı pek çok uygulama var. Birçok yabancı devlet üniversitesine denklikler veriliyor. Üniversitelerimizde kendi akademisyenlerimiz tasfiye edilirken, ihraçlarla adeta üniversitelerde yıkım yaratılmışken, akademik ünvanlı yabancıların sayısındaki artış dikkat çekiyor. Öte yandan eğitim kalitemiz de günden güne düşüyor.” dedi.

Önergesinde Son beş yılda Suriye, İran, Irak, Afganistan gibi ülke vatandaşlarından olup üniversite, yüksek lisans ve doktora denkliği verilen kişi sayısını da sorgulayan Karabat, konuyla ilgili çok sayıda soru önergesinin yanıtsız kalmasını da eleştirerek; “Bir yerde şeffaflık yoksa, orada usulsüzlük var demektir. Yoksa bunca önergeye yanıt verilmemesinin başka açıklaması olamaz” dedi.

İŞTE KATABAT'IN ÖNERGESİNDE SORDUĞU SORULAR:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

sorumun T.C. Millî Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER tarafından Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu Maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

Özgür KARABAT /İstanbul Milletvekili

Bilindiği üzere Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan siyasi ve askeri gerilimler son noktada iki ülkeyi sıcak bir savaşın tarafları haline getirmiştir. Ne yazık ki bu süreçte vatandaşlarımızın ve bilhassa Ukrayna’da eğitimini sürdüren öğrencilerimiz büyük zorluklar yaşamış, Türkiye’ye dönmek için büyük risklere girmişlerdir.

Öğrencilerin son ana kadar Ukrayna’yı terk etmemelerindeki gerekçe ise genelde eğitim şartları olarak gösterilmiş olmakla birlikte ilgili Bakanlıklarla yeterli koordinasyon sağlanamadığı eleştirileri de yöneltilmiştir.

Öte yandan başta Ukrayna gibi zaruri gerekçelerle eğitimine ara veren öğrencilerimiz olmak üzere çeşitli ülkelerde eğitimleri kesintiye uğrayan öğrencilerimizin durumu da tartışmalı hale gelmiştir.

Buna göre;

1- Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce Rusya ve Ukrayna’da ayrı ayrı olmak üzere kaç vatandaşımız yüksek eğitime devam etmekteydi? Bunların branşlara göre dağılımı nasıldır?

2- Ukrayna’da eğitimini sürdüren vatandaşlarımızın eğitimlerinin kesintiye uğramasına ilişkin Bakanlıkça ne gibi önlemler alınmıştır?

3- Ukrayna’da eğitimini sürdürüp savaş dolayısıyla eğitimleri kesintiye uğrayan vatandaşlarımızın kalan eğitim sürelerini Türkiye’de tamamlamaları yönünde herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

4- Ukrayna’da eğitimini sürdürüp ya da eğitimini tamamlayan yabancı uyruklu kişiler için diploma denkliği verilmesi yönünde kurumunuzca herhangi bir çalışma yürütülmekte midir? Varsa hangi ülke vatandaşlarına denklikler verilmiştir?

5- Son beş yılda Ukrayna’da eğitimini tamamlayıp diploma denkliği verilen yabancı uyruklu kişi sayısı kaçtır? Denklik verilen kişilerin ülkelere ve alanlara/ bölümlere göre dağılımı nasıldır?

6- Son beş yılda Suriye, İran, Irak, Afganistan gibi ülke vatandaşlarından olup üniversite, yüksek lisans ve doktora denkliği verilen kişi sayısı kaçtır? Denklik verilen kişilerin ülkelere ve alanlara/bölümlere göre dağılımı nasıldır?

Yaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)