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CHP'Lİ 11 Büyükşehir Belediye Başkanının Ortak Basın Açıklaması

CHP'Lİ 11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ORTAK AÇIKLAMASI...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Haziran 2022 Cumartesi 16:17
CHP'Lİ 11 Büyükşehir Belediye Başkanının Ortak Basın Açıklaması
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Saygıdeğer vatandaşlarımız,

Kıymetli basın mensupları,

“Büyükşehir Belediye Başkanları olarak düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız için Cumhuriyet aşığı, Anadolu’nun çağdaş şehri Eskişehir’de bir araya gelmekten dolayı çok mutluyuz.

Toplantımızda belediyecilik çalışmalarımızda iş birliği kararlılığımızı bir kez daha vurgularken; mevcut ekonomik tablo, yoksulluk, akaryakıt ve katlanılamaz hale gelen enerji giderleri başta olmak üzere artan maliyetler ve ekonomik krizin boyutlarını ele aldık. Akaryakıtta ardı ardına gelen zamlar ile toplu ulaşımda artık otobüslerin, dolmuşların, taksilerin tekerinin döndürülemez olduğunu görmekteyiz. Maliyetlerdeki inanılmaz artışa karşın hükümetin bu alanda belediyelere ek kaynak ayırması, akaryakıt konusunda destek sağlanması, ÖTV ve KDV’nin kaldırılması tekliflerinin dikkate alınması gibi konularda çalışma yapılması gerekmektedir. Su temini ve toplu taşıma başta olmak üzere, üretilen hizmetlerin tümünde enerji ve akaryakıt giderleri tahammül edilemez hale gelmiştir.

Özellikle son dönemlerde ülkenin içinde bulunduğu hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşın yaşam koşulları daha da kötüleşirken, CHP’li belediye başkanları üzerinden medyada sürekli suni siyasi gündemler yaratılmasını manidar ve art niyetli görmekteyiz. Ne yazık ki, gençlerin sosyal yaşamlarının bir parçası olan konserlere, hatta sanatçılara dahi tahammül gösterilmemektedir.

Gençlerimiz ülkemizden gitmek istemekte, umudu başka ülkelerde aramaktadırlar. Bu durum ülkemizin geldiği noktanın en can yakıcı örneğidir. Halkımız kutuplaşmadan yılmış, ayrımcı dil ve nefret söylemleri toplumu canından bezdirmiş, din, dil, etnik köken ve mezhep gibi kavramlar üzerinden yapılan ayrıştırıcı ifadeler milletimizi yormuştur.

Şehirlerde bir diğer büyük sorun ise sığınmacı meselesidir. Kentlerin demografik yapısını bozan, şehir ekonomisinde arz talep dengesini alt üst eden, belediyelerin tüm stratejik hizmet planlarını öngörülemez hale getiren bu durum, büyük bir soruna da yol açmaktadır. Son dönemde giderek artan hayat pahalılığı nedeniyle, sosyal hayatın içerisinde yer alamayan gençlerin, anne ve babaları işsiz kalan çocukların yaşadıklarını derinden hissediyor, onlara destek olmaya devam ediyoruz.

Belediye meclislerinde halkın yararına olan projelerin kasten engellenmesi, sorunlara çözüm aradıklarını söyleyenler için gerçek bir samimiyet testidir. Bizlere güvenerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini veren değerli halkımız umutsuz olmasın. Ülkemizdeki hayat pahalılığı ve siyasal krizlere rağmen bu karanlık günleri birlikte aşacağız. Büyükşehir Belediye Başkanları olarak halkımızın üzerine çöken kara bulutları dağıtmak için hep birlikte canla başla, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”

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