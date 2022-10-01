banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.179,99
ALTIN
988,22
DOLAR
18,50
STERLİN
20,71
EURO
18,14
Zeytinburnu Belediyesi’nden Amatör Futbol Kulüplerine Nakdi Destek
Zeytinburnu Belediyesi’nden Amatör Futbol Kulüplerine...
CHP'Li 11 Büyükşehir Belediye Başkanından Ortak Açıklama Geldi
CHP'Li 11 Büyükşehir Belediye Başkanından...
Eylül Ayının Medya Gündemi Yayında
Eylül Ayının Medya Gündemi Yayında
Başkan Arısoy Gençleri Dinliyor
Başkan Arısoy Gençleri Dinliyor

CHP'Li 11 Büyükşehir Belediye Başkanından Ortak Açıklama Geldi

11 Büyükşehir Belediyemiz, vatandaşlarımızın yıllardır ihmal edilen temel sorunlarının çözümüne odaklanan, sosyal belediyecilik ilkesini esas alan; kapsayıcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmet üretmeye devam etmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ekim 2022 Cumartesi 16:30
CHP'Li 11 Büyükşehir Belediye Başkanından Ortak Açıklama Geldi
banner171


Belediyelerimiz, vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerini sürdürürken, ne yazık ki, iktidarın siyasi baskılarına ve engelleme girişimlerine maruz kalmaktadır. İktidar, bir yandan belediyelerimizin yetki ve gelirlerini azaltan kararlar alırken, bir yandan da hukuksuz soruşturmalarla baskı kurmaya ve belediye başkanlarımızı haksız ithamlarla itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Uyduruk ve zorlama algı operasyonlarıyla, belediye başkanlarımıza kumpaslar kurulmaktadır. Devlet ahlakı ile bağdaşmayan hadsiz açıklamalarla belediye başkanlarımız hedef gösterilmektedir. Son olarak Mersin’de bir terör saldırı yaşadık.

Bu saldırıyı yapanları ve bu saldırıdan medet umarak siyasi çıkar sağlamaya çalışanları kınıyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediyemizi ve CHP’yi terörle yan yana getirme hadsizliğinde bulunan tüm çevreleri de en güçlü şekilde lanetliyoruz. CHP, avukat bürolarında değil savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Atatürk’ün partisini terörle yan yana getirmeye çalışmak, kimsenin haddi değildir. Terör örgütleriyle kol kola girenler, FETÖ’yü besleyip büyütenler, PKK ile masaya oturanlar, bu konuda bize ders veremez, veremeyecektir.

Asıl milli güvenlik sorunu olanlar, teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz deyip saldırılara engel olmayı başaramayan ve şehitlerimiz üzerinden ucuz siyaset yapanlardır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında açılan soruşturmalar da işte bu anlayışın bir ürünüdür. İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümündeki görkemli kutlamalara ortak olamayanların hazımsızlık içinde olduğunu biliyoruz. Bu soruşturmalarla belediye başkanlarımıza itibar suikastleri düzenlendiğini biliyoruz. Büyükşehir belediye başkanlarımızla bir kez daha altını çiziyoruz ki: Bu itibar suikastlerine asla pabuç bırakmayacağız. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin, büyükşehir belediye başkanımıza yönelik “hadsiz” ve “ahlaksız” ifadelerini ayıplıyor, İzmir halkına ve tüm milletimize hakaret sayıyoruz.

Siyasi iktidarın motivasyonu tamamen oy kaygısı olan bu baskı politikası, artık vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin önünü kesen organize bir kötülük halini almıştır. Toplantımızda, bu sorunlu çabalar kapsamlı olarak değerlendirilmiş, tüm engelleri ve baskıları milletimizle birlikte aşmaktaki azim ve kararlılığımız güçlü bir şekilde vurgulanmıştır.

İktidarı bir kez daha uyarıyoruz:

Bir belediye başkanımıza yapılan saldırı, tüm belediye başkanlarımıza yapılmıştır. Önümüzdeki süreçte bu baskıların artacağını biliyor ve milletimize söz veriyoruz: Bu baskılara karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağız. Seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik baskılar aramızdaki dayanışmayı da azmimizi de artırmaktadır. Bu baskılar gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarıdır.

Milletimiz müsterih olsun:

Biz tüm engelleri halkımızla birlikte aşmaya ve hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül Ayının Medya Gündemi Yayında
Eylül Ayının Medya Gündemi Yayında
Türkiye Lokomotifi 32 Şirket En İyi İşverenler Listesinde Yer Aldı
Türkiye Lokomotifi 32 Şirket En İyi İşverenler Listesinde Yer Aldı
Türkiye'de Kişisel Verileri İhlal Etmenin Cezası Çok Ucuz
Türkiye'de Kişisel Verileri İhlal Etmenin Cezası Çok Ucuz
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni Otogar Yapıldı
Ardahan'a İBB'nin Katkıları İle Yeni Otogar Yapıldı
İBB Ekipleri Afet Bölgesinde Görev Başında
İBB Ekipleri Afet Bölgesinde Görev Başında

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169