ÇETİNER:Acı,Hüzün,Morel Bozukluğu ve Üzüntümüz Tarif Edilemez

AĞLASAM MI YOKSA ERKEKLER AĞLAMAZ ŞEHİR EFSANESİ GEREĞİ GİZLİ Mİ AĞLASAM BİLEMEDİM …

AH MALATYAM AH Sana mı kahrolayım, Hatay'a mı yanayım, Osmaniye'ye mi acıyayım, Maraş'a mı ağlayayım, Adana'ya'mı Üzüleyim, Urfa'ya mı acıyayım, Diyarbakır'a mı biteyim, Kilise'mi ızdırap çekim de bana MALATYAM ben şimdi ne yapayım ?

Çocukluğumun, gençliğimin geçtiği. caddeler harap olmuş ...İş çıkışı hem soluklanıp çay içtiğim ve birazda karete filmi izlediğim Hürriyet parkımız çadırkent olmuş…

Malatya’nın en prestijli caddeleri harap olmuş. O cıvıl cıvıl caddeleri sokakları adeta harap şehir olmuş…

Evet devletimiz güçlü elhamdüllilah caddelerimizi, sokaklarımızı, evlerimizi yeniden yaparız ama giden canlarımızı kimse getiremez…

Her bir en kaz altında çıkan canlı insanlarımız için seviniyoruz ama cansız beden çıkınca da ağlamadık desek de abartı olmaz.

Bu depremden çıkaracağımız sayısız ders var…Ama biz ders alır mıyız almaz mıyız ben bundan emin değilim.

Çünkü 17 Ağustos 1999 Marmara depremini canlı canlı yaşayan birisi olarak o zamanda DEVLET büyüklerimiz çok büyük laflar etti.

Aradan geçen 25 yılda belki yasal anlamda kararlar alındı ama sahaya yeteri kadar yansımadığını hepimiz biliyoruz.

Amacım kimseyi suçlamak yermek değildir. Sadece karınca kararınca bu kentsel dönüm sürecine nasıl bir katkı yaparımın derdindeyim.

Biz hak sahipleri benim evim 200 m2 ben % 25 kesinti kabul etmem derken devlet kademesi de iyi bir planlama yapıp herkesin aklına ve cebine hitap edecek bir proje ortaya koymamsı de ayrı bir acı ve ızdırap olarak duruyor.

Bu saatten sonra bize Kanal İstanbul değil,Bize havalimanı değil, bize duble yol değil İstanbul başta olmak üzere ALHLAKİ kuralları unutmadan yılar sonra bina yıkıldı zaman bilim adamlarının vereceği raporlarda eğer mühendis,yapı denetim firması ve müteahhidin kusuru varsa yaptığı binada ölen vatandaşların olması halinde katil olarak yargılanacakları bir yasal düzenleme yapılması şart.

Aslında yazacak çok daha şey var ama canlarımız halen enkaz altıda ikin içimden hiçbir şey yazmak gelmiyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)