‘Büyüt Hayaller’ Mersin’de

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, kız çocuklarının hayallerini büyütmek amacıyla geçen yıl İBB İstanbul Vakfı ile birlikte başlattığı ‘Büyüt Hayalleri’ projesi ile Mersin’deydi. Dilek İmamoğlu, projenin ilk ürünü olan ‘İlham Veren Adımlar’ ile Mersin’de kız çocukları ile buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal bölgelerde yaşayan yetenekli kız çocukları spora kazandıran Kır Çiçekleri Yurdu’nda çocuklarla bir araya gelen Dilek İmamoğlu, “Türkiye genelindeki kız çocuklarının hayatlarına dokunmak, eğitim ve emek mücadelelerine destek vermek için başlattığımız ‘Büyüt Hayalleri’ projesi ile çocukların hayatına dokunan Kır Çiçekleri ile bir araya gelmek çok anlamlıydı” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vahap Seçer ile Mersin Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer’e destekleri için teşekkür eden Dilek İmamoğlu, kızların yoluna ışık olacak ‘İlham Veren Adımlar’ kitabı ile Türkiye’nin dört bir tarafına ulaşmak istediklerini söyledi.

Dilek İmamoğlu, “Kız çocuklarının hayallerini büyütmek için projemizin ilk ürünü olar İlham Veren Adımlar kitabımızın geliriyle 200 kız öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz. Hedefimiz daha fazla kız öğrenciye ulaşmak. Projenin her gün daha fazla şehre yayıldığını görmekten mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Atayurt Gazi Çiftliği’nde atölyelerde eğitim kızlarla buluşan ve Mevlana Mahallesi Kadın Çocuk Atölyesi’ni ziyaret eden Dilek İmamoğlu, kız çocuklarının burada gördükleri eğitimlerle çocuk işçi olmaktan kurtulduğunu belirterek, “Kız çocuklarımızın umutlu gözlerine bakmaktan çok mutlu oldum. İlham Veren Adımlar projemize duydukları merakları, her bir kız çocuğunun hayallerinin ne kadar kıymetli olduğunu hepimize gösteriyor” dedi.

Dilek İmamoğlu, Mersin ziyareti kapsamında ayrıca tarımsal eğitimler alarak üretime katılan Mersin Kadın Kooperatifi’ne üye kadınlarla buluştu, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü etkinliğine katıldı ve Çamlıbel Sokak Festivali’ni de ziyaret etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)