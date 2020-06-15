Buldan: Yürüyüşümüz, AKP'nin yoksulluğa, açlığa maruz bıraktığı milyonlar içindir

Buldan, Silivri'de yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

İlk olarak Hakkari’de bir araya gelen HDP Milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile yöneticiler yoğun polis ablukasına ve engellemesine rağmen HDP Hakkari İl binası önünde açıklama yaptı.

Demokrasi yürüyüşümüzün önüne çekilen setler bize asla geri adım attıramayacak

Bu yürüyüş, darbeye karşı bir demokrasi yürüyüşüdür. Dolayısıyla bu yürüyüşün önüne çekmek istediğiniz setler, kurmak istediğiniz barikatlar bizi kararlı yürüyüşümüzden asla geri adım attıramayacaktır. Biz bu kadar değiliz. Biz milyonlarız. Bugün Türkiye’nin birçok kentinde, girişleri ve çıkışları yasaklayarak yasalara ve Anayasa'ya aykırı bir şekilde, meşru olmayan, demokratik olmayan kararlar aldınız. HDP’yi halkla buluşturmamak için, halkla bir araya gelmesini önlemek için almış olduğunuz tedbirler bizim halkımızla bir araya gelmemizi asla engelleyemeyecektir.

Yürüyüşümüz Demirtaş için, Yüksekdağ için, cezaevlerinde tutulan bütün arkadaşlarımız için

Biz biliyoruz ki, bugün yollar açık olsaydı, bugün o kararlar alınmamış olsaydı, Edirne’ye binlerle, milyonlarla uğurlanmış olacaktık. Çünkü Edirne’de milyonların temsilcisi var. Edirne başta olmak üzere, birçok cezaevinde milyonların temsil ettiği milletvekilleri, belediye eşbaşkanları ve HDP’li arkadaşlarımız var. İşte bugün bu darbeye karşı demokratik yürüyüşümüz, başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere cezaevlerinde olan bütün arkadaşlarımız için bir demokratik yürüyüştür. Ve onların bugün cezaevlerinde haksız ve hukuksuz bir şekilde tutulmalarına ilişkindir.

Barıştan, demokrasiden bu kadar korkulmaz

Bu yürüyüş sadece Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için değildir. Türkiye halklarının geleceğine dairdir. Türkiye halklarının barış içinde yaşamasına dairdir. Barıştan bu kadar korkulmaz, demokrasiden bu kadar korkulmaz. Selahattin Demirtaş’tan Figen Yüksekdağ’dan bu kadar korkulmaz. Onlar milyonların iradesidir. Onlar bizim irademizdir.

Yürüyüşümüz, AKP tarafından yoksulluğa, açlığa maruz bırakılan milyonlar içindir

Bu yürüyüş aynı zamanda Enis Berberoğlu içindir, bu yürüyüş aynı zamanda Osman Kavala içindir. Bu yürüyüş aynı zamanda bugün AKP hükümeti tarafından açlığa, yoksulluğa, sefalete maruz bırakılan milyonlar içindir. Bu yürüyüş devam edecek; ta ki bu ülkeye barış, demokrasi ve özgürlükler gelene kadar. HDP yürüyüşünü devam ettirecek.

Bir gün mutlaka milyonlar olarak buluşacağız

Şimdi biz Edirne’ye doğru yola çıkıyoruz. Edirne Cezaevinin önünde Selahattin Demirtaş şahsında cezaevlerindeki tüm yoldaşlarımızla dayanışma duygularımızı paylaşmak üzere yola çıkıyoruz. Sizlere bugün buraya geldiğiniz için, bize destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz gidiyoruz, sizler dağılıyorsunuz, ama bu dağılma mutlaka ama mutlaka bir gün milyonların buluşmasıyla gerçekleşecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hepinize teşekkür ediyoruz, hepimizin yolu açık olsun diyoruz. An serkeftin, an serkeftin!.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)