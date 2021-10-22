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Son iki yıldır dünya bugüne kadar adı konulmamış bir süreç ile karşı karşıya . Bu sürecin adı PANDEMİ . Bazı kişiler halk pandemiden daha çok olumsuz etkinsin ki hükümet değişsin gibi küçük hesaplar yaparken bazıları da İBB’nin Pandemiden olumsuz etkilenen dar gelirli ailelere katkı sunmak için açtığı yardım hesaplarını devlet içinde devlet olmaz diyerek bloke etmeleri kabul edilebilir değil.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ekim 2021 Cuma 11:47
Bu Ülke Hepimizin Sahip Çıkalım
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Hepimiz aynı gemi içindeyiz …

Pandemi laboratuar ortamından mı çıktı yoksa doğal olarak yaşadığımız bir süreç mi biz haberimizde bunu tartışmayı yersiz ve gereksiz görmekteyiz. Gerçek olan şu ki dünya genelinde bu hastalıktan dolayı 5 milyon insan hayatını kaybetmiş. Bu gerçeği hiç bir laf kalabalığı ile kapatmanın imkanı yok. Pandemi gerçek ve herkes iyi kötü bundan olumsuz olarak etkilendi.

Halk Pademiden olumsuz etkilensin ki Hükümet değişimi olsun…

Toplumumuz içinde ister siyasetçi olsun isterse mevcut hükümetin değişimini isteyen seçmenler olsun bir kesim hükümet pandemiden dolayı olumsuz etkilensin ki hükümet değişsin hesabı yaptıkları biliniyor.

Bu doğru bir yaklaşım tarzı değil. Doğru olan Muhalefetin plan ve programları ile halka daha güzel hizmet edeceklerine seçmen’i ikna edip o şekilde iktidar olmayı düşünmeleridir.

AK PARTİ İyi Yönetemiyorsa siz daha güzel yöneteceğinize halkı ikna edin …

  1. Parti’nin bir çok imar konusunda doğru işler yapmadığını 2009 İstanbul sel felaketinden bu yana yazıp söylüyoruz. Parti genel başkanı Erdoğan’da muhalefetin sert bir şekilde eylem ve söylemleri ile dere yataklarına, sahillere verdiği imarları eleştirip gündem oluşturamayan muhalefetten ir çıkış olmadığını gören Erdoğan yılar önce kendisi kamuya açık bir toplantıda İstanbul’a ihanet ettiklerini söylemek zorunda kaldı.

Ataköy sahiline devasa bir yapı olan Kuzu Gurup’un SEA PERALY Projesini eleştirdiğimiz için hakkımızda sayısız dava açıldı. Hiçbir davamızda muhalefet parti temsilcilerini yanımızda görmediğimiz gibi halen de Ana muhalefet CHP başta olmak üzere hiç bir parti’nin bu konuda aklı başlında bir muhalefet yaparak : Ey Ak Parti yöneticileri Ataköy sahiline bugüne kadar 8.500 Yıldır İstanbul’da hükümet süren hiçbir devlet imara açıp sahili halka kapatmayı düşünmediği halde siz hangi gerekçe ile 20 kat imar veriyorsunuz eleştirisini yüksek sesle söylemedi,söylemiyor ve söyleyeceği de görülmüyor.

Ancak Muhalefet pandemi ve pandemi dışı yaşanan ekonomik sorun ve sıkıntılardan medet umarak veya Erdoğan hasta vefat ederse biz şu veya bu kadar oy alırız’ın hesabını yapmaları acı değil mi ?

AK PARTİ’den daha çok oy almanız için onun kötü olması gerekemez siz daha iyi olmaya bakın…

İstanbul Times Tv özel YouTube kanalı olarak İstanbul’un 39 ilçesi başta olmak üzere 81 ilimizde siyasi sokak röportajı yaparak “Bu pazar günü bir erken genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye oy vereceksiniz ? sorusu sorduğumuz binlerce seçmen bize Ak Parti’den memnun değilim ama ondan daha iyi olacağına bizi ikna eden bakla bir partide yok diyerek CHP başta olmak üzere Ak Partiye güçlü bir alternatif olduğuna bizi ikna eden bir muhalefet partisi de yok diyerek durumu ortaya koymaktadırlar.

Şu an ülkemizin karşı karşıya olduğu en büyük sorun hiç şüphe yok ki iktidarın da muhalefetinde yeni bir hikaye yazamıyor olmasıdır.

İktidarın yeni bir hikaye yazamaması normal karşılanabilir ama muhalefetin halka umut verecek hikaye yazamaması kabul edilebilir değil.

Yeni bir hikaye yazan ve buna seçmeni ikna eden iktidar olur.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 22.10.2021 12:00
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