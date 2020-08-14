Başkan İmamoğlu, Hacıbektaş'a Gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,Hacıbektaş Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan 7. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katılmak için Pazar günü Nevşehir’e gidiyor. Bu yıl pandemi ile mücadele koşullarında gerçekleşecek etkinliklerin başlamasından önce İBB, ilçenin alt yapı sorunlarının kalıcı şekilde giderilmesi için Hacıbektaş Belediyesi’nin birçok projesine önemli teknik destekler sağladı. Hayata geçirilen bu projelerle, anma törenleri için ilçeyi akın edecek yüzbinlerce ziyaretçinin, bu yıl törenlerde daha huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde katılması, inançlarının gereğini yerine getirmesi sağlanacak.



-İMAMOĞLU SÖZÜNÜ TUTTU-

İmamoğlu, yüz binlerce ziyaretçinin akın etmesi beklenen ilçeye, İBB’nin yapmış olduğu önemli teknik desteği de yakından incelemiş olacak. İmamoğlu, geçtiğimiz yıl 16 Ağustos’ta Hacıbektaş’ı ziyaret ettiğinde, önümüzdeki 1 yıl içerisinde, İBB olarak Hacıbektaş'ın fiziki sorunlarının ortadan kaldırılması için her türlü yardımı yapacaklarının sözünü vermişti.



-FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYACAĞIZ-



O tarihte Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok'u makamında ziyaret ederek “yardım sözü” veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu, İstanbul'un, hatta Türkiye'nin bu güzel ve kadim topraklara borcudur. Bunu en iyi şekilde yapabilmek adına, ben iyi biliyorum ki İstanbul'daki belediye başkanlarımız olsun, diğer büyükşehir belediye başkanlarımız olsun birebir bu sürecin içinde olacaklar. Bunları konuştuk, konuşuyoruz. Atamızın 100 yıl önce ziyaret ettiği ve kurtuluş mücadelemizin en önemli noktalarından olan Hacıbektaş'ı en modern şekliyle inşa etmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız.”



-İBB’NİN TEKNİK DESTEĞİ ŞU PROJELERLDE HAYAT BULDU-



BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Şahan’ın verdiği bilgiye göre; Hacıbektaş Belediyesi’nin projelerine İBB tarafından sağlanan teknik desteğiyle ilçede şu düzenlemeler yapıldı:



Türbelerde Bakım ve Onarımı

İlçenin simge eserlerinden Kadıncık Ana ile Beşiktaş Efendi Türbelerinin bakımı yapılıp onarıldı. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları bitirilen türbelerin hasarlı yerleri de elden geçirilerek eskiyen derzler yenilendi.



İlçenin Artık Meydanı Var



Meydanı olmayan Hacıbektaş’ın bu eksikliği, kısa süre içerisinde tamamlanan kot ve kazı çalışması sonucu giderildi. Kot ve kazı çalışması ardından beton döküldü; ağaçlandırma ve çim serimi yapıldı.

Yollarda Asfaltlama Yapıldı

Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için önemli ziyaret merkezlerine giden yollarda, yaklaşık 6 km’lik kısım her yönüyle yeniden elden geçirildi, asfaltlandı.



Ses ve Sahne İşlerinde Destek Sağlandı

Meydan ve kültür merkezine kurulan sahne, ses, ışık ve görüntü sistemleriyle de anma ve kutlamaların akustik ses yalıtımına özen gösterilerek gerçekleştirilmesinin yolu açıldı.