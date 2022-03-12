Babacan: ’Moskova’ya heyet gönderdik, ekonomik krizi düzelttiler

Babacan, programda Rusya’nın 2008-2009 ekonomik krizinin etkilerini düzeltmek için Türkiye’yi davet ettiğini söyledi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

’Merkez bankamız dünyada efsaneydi’

“Rus Merkez Bankası’nın başındaki hanımefendi daha önce ekonomi bakanıydı. St. Petersburg’daki bir toplantıda yan yana oturduk. ’Sizin ekonominiz çok çeşitlilik sağlamış. Sanayi, turizm, tarım var ve hepsi güçlü. Bizim ekonomimiz ağırlıkla ham maddeye, petrole, doğal gaza dayanıyor.

Keşke sizin gibi çeşitlendirebilsek’ dedi. Daha sonra merkez bankası başkanı oldu. 2008-2009’da petrol fiyatları 150 dolardan 20 dolara inince Rus ekonomisi karışınca bizden bir teknik heyet talep etti. ‘Türkiye’de durmadan enflasyon patlar, kur artar, bir şeyler olur.

Sizin başınıza çok gelir bu işler. Siz bunları nasıl yönettiniz?’ diye sordular. O günkü Türkiye Merkez Bankası’ndaki ekip dünyada çok saygın. Dünyada o günlerde bizim merkez bankamız efsane. Moskova’ya heyet istediler, gönderdik. Ciddi dalgalanmalarda ne yapılması gerektiğini arkadaşlarımız anlattılar.

Rus Merkez Bankası bunları uygulamaya başladı ve krizi çok hızlı stabilize ettiler. O gün bugündür 2008-2009 krizindeki o büyük dalgayı önleyip her şeyi stabilize etiği için merkez bankası başkanı itibar kazandı. O gün bugündür devam ediyor.”

Babacan, Türkiye’nin o yıllarda makro ihtiyati tedbir setini dünyada uygulayan ilk ülke olduğunu da açıkladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)