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Babacan : ‘Her AK Partilinin ve MHP’linin bildiği bir hayat pahalılığı var’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iftar programına katılmak için gittiği Çankırı’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çankırı’da şehit yakınlarıyla ve muharip gazilerle biraraya gelen Babacan, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Nisan 2022 Cuma 08:13
Babacan : ‘Her AK Partilinin ve MHP’linin bildiği bir hayat pahalılığı var’
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Altılı masanın adayı masanın mutabakatıyla belirlenecek

Babacan, muhalefetin cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmaları şu sözlerle yorumladı:

Parlamenter sistemi çalışan altılı masada diğer genel başkanlarla vardığınız bir mutabakat var. Altını masanın cumhurbaşkanı adayı altılı masanın mutabakatıyla belirlenecek. Böyle bir kararımız var. Diğer kararımız da şu: Seçim dönemine girinceye kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız. Herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz. Bu konu, bugünün konusu değil. O güne kadar adı geçen herkesi milletimiz değerlendirecektir. Kamuoyunun terazisinde her isim değerlendiriliyor.”

Hayat pahalılığını inkâr edene başka gezegende yaşıyor diye bakılır

Babacan, MHPli Baki Ersoyun disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin şöyle konuştu:

Her AK Partilinin, her MHPlinin bildiği, yaşadığı bir hayat pahalılığı var. Bu ülkenin gerçeği. Kimse bunu inkâr edemez. Bunu inkâr edene dünyada değil, başka gezegende yaşıyor gözüyle bakılır. Ülkeyi yönetenlerin insanları konuşturmama gibi bir tutumu var. Olumsuz şeyleri duymak istemiyorlar. Gerçekleri konuşamazsanız çözüm üretemezsiniz.”

Kriz çok hızlı çözülür

Bana bazen Siz bu işi bilirsiniz, bu sefer kriz çok kötü. Galiba bu sefer kriz çözülemeyecekdiyorlar. Öyle değil. Çok hızlı çözülür. Dürüst ve ehil kadroları işin başına getirin, istişare ve ortak akılla karar alın, memleket hemen toparlanır.”

Gerçek enflasyon yüzde 140 civarında

İftardan sonra vatandaşlarla sohbet eden Babacan şu ifadeleri kullandı:

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber döviz bazında tüm dünyada belli ürünlere belli miktarlarda zam geldi ama Türkiyedeki zamlar çok yüksek. Dünyada bir ürüne yüzde 20 zam geliyorsa, Türkiyede yüzde 120 zam geliyor. Her yerde enflasyon var, Amerikada bile enflasyon var. Bizde de olacak o kadardemeye getiriyor. Ama Amerikada yüzde 7 enflasyon var. Bizde resmî enflasyon yüzde 61. Gerçeği yüzde 140 civarında.”

Tarlayı ve kendimizi kandıracağız

Çiftçiler ise Babacana şu sözlerle dert yandı:

“Üre gübresi şu anda 14-15 bin lira. Benim köyümde çiftçinin yüzde 50si gübre atmıyor. Bu sene sulu gübreyle tanıştık, onu atacağız. Tarlayı ve kendimizi kandıracağız. Başka çaremiz yok. Girdiler bazında söylüyorum. Mazot, gübre üstünde yüzde kaç koydu? Girdiler çok pahalı. Buğdayı 7-8 bin liradan aşağı satarsak zarar ederiz.”

‘Çiftçi ve besiciyi düşünen yok

Yem ve saman maliyetlerini düşürmek yerine Halka ucuz et yedirelimdiyorlar. Tamam da çiftçi, besici ne yapacak? Bunu düşünen yok. Şu anda karkas etin maliyeti 85 liranın altına düşmüyor.”

Kaynak:İstanbul Times  Haber Ajansı (İTHA)

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