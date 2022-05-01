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AK PARTİ Halen Sağlıklı Bir Muhasebe Yapabilmiş Değil
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AK PARTİ Halen Sağlıklı Bir Muhasebe Yapabilmiş Değil

​​​​​​​Adalet Ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) 31 Mart 2019 ve 23 Haziran 2019 tarihlerinde yapılan Mahalli idareler seçiminde sağlıklı bir seçim çalışması yapmayan Ak Parti rehavete kapıldı ve rakibini küçümseyici tavırlar nedeni ile 31 Mart 2019’da seçimi kaybetti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Mayıs 2022 Pazar 12:05
AK PARTİ Halen Sağlıklı Bir Muhasebe Yapabilmiş Değil
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Halksız,yersiz mantıksız bir şekilde seçim iptal edilince 23 Haziran 2019’da İstanbul halkı 3 ay içinde ikinci kez sandığa gitti. Halk Mademki ilk seçimde irademe saygı duymadın 13 bin farkı 806 bin’e çıkarıyorum dedi ve İmamoğlu’nu seçti.

İstanbul Times Haber Merkezi

AK PARTİ İÇİN SAĞLIKLI OLAN BİZ NEREDE HATA YAPTIK Kİ İSTANBUL’U KAYBETTİK SORUSUNU KENDİSİNE SORUP ÇÖZÜM ÜRETMESİ GEREKİRKEN İMAMOĞLU KAZANSA BİLE BİZ ONU MECLİS ÇOĞUNLUĞUUZ İLE TOPAL ÖRDEK YAPACAĞIZ DEMEYİ TERCİH ETTİ…

Ak Parti’nin İmamoğlu’nu Topal Ördek yapmak için yaptığı hamleler ile kendisine zarar veriyor ama bunun farkında değil. Dünya artık küçük bir köy olmuş durumda.Seçmen yaptığı küçük bir araştırma ile dünyada haber sahibi olabiliyor.

İSTANBUL İLE ALAKALI YAPTIĞINIZ HER ENGELLEME İMAMOĞLU’NU DEĞİL 16 MİLYON HALKIN HAYATINI OLUMSUZ ETKİLİYOR …

Galata Kulesinin İBB’den alınması,Yerebatan Sarnıcının üstünde bunan Talat Paşa Konağının alınması,Boğaziçinde İBB’nin yetkilerinin kısıtlanması,metrobüs ve otobüs alımları için izin belgesinin imzalanmaması başta olmak üzere sadece İmamoğlu başarılı olmasın ki bir sonraki seçimde İstanbul’u biz kazanalım mantığı herkes net bir şekilde görüyor.

AK PARTİ NE YAPMALI ?

Yeni şartlar ışığında yeni bir hikaye yazmaya gayret etmeli tabi var ise hikayesi. Rakiplerine illet zillet dememeli,yaşanan sorunlara dış güç iç güç hainler bırakmıyor demek yerine tarım’a ,hayvancılığa,üretime destek vermeli.

Beton ve Demir’e en azında bu dönem yatırım yamamalı. Halkın zararına işlemeye yap işlet devret modelini terk etmeli. İstanbul Ataköy,Bakırköy,Zeytinburnu,Bağcılar,Bahçelievler Beylikdüzü, Esenyturt ilçeleri başta olmak üzere sahillere,dere yataklarına özetle Bizans’ın,Roma’nın,Latin krallığının, Osmanlı İmparatorluğunun, Türkiye Cumhuriyetinin ilk 85 yılında (1923’de 2002’ye kadar) 2.000 yıl imar verilen yerlerdeki bütün yapıları 2002 öncesine getirip halktan özür dilemelidir.

Ak Parti Beton ve Demir yerine halkın aşına işine ve gönlüne hitap edecek bir politikaya dönüş yapmaz ise iyi bir ANAP,DSP,DYP Gibi bir parti olmaya kendisini hazırlasın demek için alim olmaya gerek yok.

Atatürk havalimanına bir iki ek pist yapıp gerekiyorsa Arnavutköy’de daha küçük bir havalimanı yapmak varken burayı yok etmesi ve Arnavuköy’de doğal bir ormanı yok edip hava şartları çok uygun olmamsına rağmen devasa bir havalimanı yapmanın motivasyonu nedir ?

Evinde makarnası olmayan’a köprü,yol ,baraj yaptım demenin hiçbir manası yoktur.

Hayat pahalığı halkın canı yakarken hükümetin her işini bırakıp tarım ve hayvancılık yapanlara arazileri, ve beslediği hayvan oranına göre vergisiz akaryakıt,ucuz gübre ve diğer girdileri uygun fiyata vermesi şart.

Merhum Erbakan’hoca’nın dediği gibi sofrasında ekmeği olmayan ordunun depolarında dünyanın en gelişmiş silahları olsa bile işe yaramaz. Önce İaşe ve yaşam için gerekli olan gıda olmalı.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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