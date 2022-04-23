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23 Nisan Bütün Yurtta Coşku İle Kutlandı (VİDEOLU)
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23 Nisan Bütün Yurtta Coşku...

23 Nisan Bütün Yurtta Coşku İle Kutlandı (VİDEOLU)

Bundan tam 102 Sene önce 23 Nisan 1923'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Yıllar sonra bu günü Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı olarak kabul etti. 23 Nisan'ın 102. yıl dönümünde bütün yurtta KKTC 'de ve dış temsilciklerde kutlandı. Gazete ve haber portalı olarak bizde bu törenlerin Zeytinburnu Kısmını takip ettik. İŞTE DETAYLAR ...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Nisan 2022 Cumartesi 15:12
23 Nisan Bütün Yurtta Coşku İle Kutlandı (VİDEOLU)
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İLK OLARAK ATATÜRK’ÜN ANITINA ÇELENK SUNUMU YAPILDI

Sabah saat 9.30 Zeytinburnu kaymakamlığının bahçesinde Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Saat 10.30’da Merkezefendi stadında 23 Nisan resmi törenleri yapıldı. Bu törenleri Zeytinburnu hazırlıkları için Fatma Süslügil ilkokulu görevlendirildi.

Törenleri Organize eden Koordinatör Okul Müdürü Dilek Gürel ve eğitimci arkadaşları,veliler ve öğrenciler güzel bir hazırlık yaparak Mülki idare amirlerinde tam not aldı. Törende ilk Konuşmayı Şemsettin Sami Ortaokulu müdürü Gökhan Baykal günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Akabinde Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt,Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy birer konuşma yaptı.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ BUZ PİSTİNİ 23 NİSANDA ÜCRETSİZ YAPTI

Zeytinburnu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki tüm çocukları Zeytinburnu Buz Pisti’nde doyasıya eğlenceye davet etti.23 Nisan 2022 saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında buz pistini ziyaret eden 7-14 yaş arası minikler, eğitmen hocalar eşliğinde her seansa 40 dakika boyunca pistte kalarak buzda kaymanın keyfini yaşadı.Bu sene Zeytinburnu’nun da ki çocuklar 23 Nisan’ı buz pistinde kutladı.

Belediye başkanı Ömer Arısoy’da buz pistine gelerek çocuklar ve velileri ile sohbet etti.

Öğrencilerin yaptığı konuşma,Şiir okuma ve oyunları ile devam eden tören hatıra fotoğraflarının çekimi ile son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 23.04.2022 19:01
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