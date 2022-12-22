2022'De Türkiye'de En Çok Bunlar Konuşuldu ...

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye ve Dünya gündemi bu sene de hiç olmadığı kadar hareketli geçti. Medya takip kurumu Ajans Press, her sene olduğu gibi 2022 yılının en çok konuşulan başlıklarını derledi. Ajans Press’in gazete, dergi, televizyon/radyo kanalları ve internet haber sitelerinde 2022 yılı boyunca en çok konuşulan olayları derlediği araştırmanın sonuçları şu şekilde oldu: