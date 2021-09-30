Zeytinburnu Fatma Süslügil İlkokulu “Doğru Oturuş” Projesi ile Finalist Oldu

Teknofest Fuar Ananındaki sergiye katılan okulun öğrencileri kendi alanlarında 16342 başvuru arasından Türkiye genelindeki finalist 616 Takım,İstanbul’dan 90 Takım,Zeytinburnu’nda ise kendi katagorisinde tek okul olarak Finalist olmayı başaran Fatma Süslügil ilkokulu dışında ilçede 3 kurum finalist olmayı başardı.

Daha önce birkaç kez eğitimde iyi örnekler bayrağı ve daha birçok yarışma ve projede derecesi olan bir okul olarak ilkokullar seviyesinde yeni bir başarıya daha imza attan Proje danışmanı ve hazırlayıcısı Okul Müdürü Dilek Gürel,5 kişilik proje takımını temsilen sunumda görevli Hiranur Karer(4A sınıfı öğrencisi),Yiğit Efe Bozbulut (4A sınıfı öğrencisi)öğretmenler Arzu Balıkçıoğlu ve raporlamada katkı sağlayan sınıf öğretmeni Aylin Çolakoğlu meslektaşları tarafından takdir ile karşılandı.

Okuluna ve Zeytinburnu’na bir çok başarıyı armağan eden okul müdürü tanınan Dilek Gürel’ve ekibinin başarıları öğrenci ve velileri tarafından takdir ile karşılandı.

TEKNOFEST’in kurucusu Selçuk Bayraktar Fatma Süslügil İlkokulu Müdürünü ve Minik Öğrencileri tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul Times Yayın Grubu olarak Zeytinburnu’muza bu başarılı sonucu hediye eden okul müdürü,projede görev alan öğretmenleri ve minik mucitleri tebrik ediyoruz.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)