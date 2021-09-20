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Yüz yüze eğitim dizüstü bilgisayar satışlarını yüzde 40 artırdı

MediaMarkt mağazalarından ve mediamarkt.com.tr’den alışveriş yapan veliler yüz yüze eğitimin başladığı eylülün ilk haftası teknolojik ürün satışlarını artırdı. MediaMarkt'ta tabletlerde ağustosun son haftasına göre yüzde 20, dizüstü bilgisayarlarda yüzde 40, akıllı saatlerde yüzde 25 ve çocuk saatlerinde ise 4 katlık bir artış yaşandı. Şehir değiştiren öğrenciler için beyaz eşya ve televizyon kategorilerinde de indirimler düzenleyen MediaMarkt, TV kategorisinde özellikle giriş seviyesi LCD cihazlarda yüzde 15, OLED TV’lerde ise yüzde 10’luk bir artış elde etti. MediaMarkt Türkiye ayrıca 2021 yılının en yüksek satış adedi haftasına ulaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2021 Pazartesi 09:53
Yüz yüze eğitim dizüstü bilgisayar satışlarını yüzde 40 artırdı
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İlköğretimden üniversitelere kadar tüm okulların açılmasıyla okul alışverişleri de hızlandı. Eğitimin pandemi sürecinde dijital olarak yürütülmesi ile hayatımızda temel ihtiyaç olarak yer edinen teknolojik ürünlerin satışları, yüz yüze eğitim başlamasına rağmen hız kesmedi. Tüm öğrencilerin okul ihtiyaçları için tablet, akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi ürün kategorilerinin yanı sıra şehir değiştiren veya eve çıkan öğrenciler için beyaz eşya veya televizyon gibi kategorilerde de indirim gerçekleştiren Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, bu kampanya dönemine dair verilerini açıkladı.

MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de gerçekleştirdiği kampanyalar ile eylülün ilk haftasında, bir önceki haftaya oranla tabletlerde yüzde 20, dizüstü bilgisayarlarda ise yüzde 40’lık bir artış elde etti. Velilerin mediamarkt.com.tr’de en fazla arama yaptığı ürün olan akıllı saatlerde yüzde 25, çocuk saatlerinde ise 4 katlık bir artış gerçekleşti. Bu artış oranı akıllı telefonlarda yüzde 10, projeksiyon cihazlarında ise yüzde 50 olarak seyretti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
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