Yüz yüze eğitim dizüstü bilgisayar satışlarını yüzde 40 artırdı
MediaMarkt mağazalarından ve mediamarkt.com.tr’den alışveriş yapan veliler yüz yüze eğitimin başladığı eylülün ilk haftası teknolojik ürün satışlarını artırdı. MediaMarkt'ta tabletlerde ağustosun son haftasına göre yüzde 20, dizüstü bilgisayarlarda yüzde 40, akıllı saatlerde yüzde 25 ve çocuk saatlerinde ise 4 katlık bir artış yaşandı. Şehir değiştiren öğrenciler için beyaz eşya ve televizyon kategorilerinde de indirimler düzenleyen MediaMarkt, TV kategorisinde özellikle giriş seviyesi LCD cihazlarda yüzde 15, OLED TV’lerde ise yüzde 10’luk bir artış elde etti. MediaMarkt Türkiye ayrıca 2021 yılının en yüksek satış adedi haftasına ulaştı.