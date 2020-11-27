Yorulmadan Temizlik: Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner

Kendi kendine evi temizleyen bir robot herkesin hayali olabilir. Gelişen teknoloji günlük hayatın isteklerine konforlu bir yanıt verir. Kendi kendine süpürüp silen robot, her evde ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri arasında yer alır. Dünyaca tanınan teknoloji üreticilerinden biri olan Xiaomi, geliştirdiği akıllı süpürgeler ile adından sıkça bahsettirir. Popüler ürünler arasında yer alan Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner yüksek emişli akıllı robot süpürge, yeni nesil teknolojisiyle konforlu bir kullanım deneyimi sunar. Özel fırça tasarımlarıyla her alana ulaşan süpürge derinlemesine temizlik sağlar. Lazer sensörlerin kullanıldığı model, eşyaların tanımlayarak çarpmadan temizlik yapar. Farklı çalışma modlarına Xiaomi Mi Robot modelini, akıllı telefona indirilen uygulama üzerinden kontrol edilir. Cihazın çalışma modlarını ve temizleyeceği alanı uygulama üzerinden ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, şarj durumu ve cihaz özelliklerini de mobil uygulamayı kullanarak takip edebilirsiniz.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner Yüksek Emişli Akıllı Robot Süpürge Özellikleri

Halı, parke ve fayans gibi farklı zeminlerde yüksek performans gösteren Xiaomi Mi robot süpürge, kullanışlı özellikleriyle ön plana çıkar. Cihazın bataryası yaklaşık 160 dakika çalışır. Her alanda derinlemesine temizlik sağlayan cihazlar sessiz çalışma özelliği sayesinde 7/24 kullanım fırsatı sağlar. Yüksek manevra kabiliyetine sahip ürün köşe ve ulaşılması zor alanlara yan fırçalarını kullanarak etkili bir temizlik sağlar. Slam algoritmasına sahip robot süpürge 360 derece hareket eder. Hepa filtrelerin bulunduğu toz torbası en küçük partikülü içinde tutuyor. Etkili ve derinlemesine temizlik sağlayan cihazlar, temizlik sırasında şarjı biterse dolum ünitesine giderek şarj olur. Yaklaşık %80 batarya doluluğuna ulaşınca süpürge, yarım kalan temizliğe devam eder. Evde olmasanız bile bu cihazlarla temizlik yapabilirsiniz. Uzaktan kontrol edilebilen cihazları ihtiyacınıza göre programlayıp çalıştırabilirsiniz.