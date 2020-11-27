banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İmamoğlu’ndan, UKOME canlı yayınına itiraza tepki:“Bu tarz yönetici kamu adına talihsizliktir”
Son Dakika
İmamoğlu’ndan, UKOME canlı yayınına itiraza...
istanbullu, Karantina ve Denetim Arttırılsın İstiyor
Son Dakika
istanbullu, Karantina ve Denetim Arttırılsın...
Avcılar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Hizmete Açıldı
Son Dakika
Avcılar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi...
CHP’li Başkanlar Deprem’i Konuştu
Son Dakika
CHP’li Başkanlar Deprem’i Konuştu

Yorulmadan Temizlik: Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Kasım 2020 Cuma 17:36
Yorulmadan Temizlik: Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
banner171

Kendi kendine evi temizleyen bir robot herkesin hayali olabilir. Gelişen teknoloji günlük hayatın isteklerine konforlu bir yanıt verir. Kendi kendine süpürüp silen robot, her evde ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri arasında yer alır. Dünyaca tanınan teknoloji üreticilerinden biri olan Xiaomi, geliştirdiği akıllı süpürgeler ile adından sıkça bahsettirir. Popüler ürünler arasında yer alan Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner yüksek emişli akıllı robot süpürge, yeni nesil teknolojisiyle konforlu bir kullanım deneyimi sunar. Özel fırça tasarımlarıyla her alana ulaşan süpürge derinlemesine temizlik sağlar. Lazer sensörlerin kullanıldığı model, eşyaların tanımlayarak çarpmadan temizlik yapar. Farklı çalışma modlarına Xiaomi Mi Robot modelini, akıllı telefona indirilen uygulama üzerinden kontrol edilir. Cihazın çalışma modlarını ve temizleyeceği alanı uygulama üzerinden ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, şarj durumu ve cihaz özelliklerini de mobil uygulamayı kullanarak takip edebilirsiniz.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner Yüksek Emişli Akıllı Robot Süpürge Özellikleri

Halı, parke ve fayans gibi farklı zeminlerde yüksek performans gösteren Xiaomi Mi robot süpürge, kullanışlı özellikleriyle ön plana çıkar. Cihazın bataryası yaklaşık 160 dakika çalışır. Her alanda derinlemesine temizlik sağlayan cihazlar sessiz çalışma özelliği sayesinde 7/24 kullanım fırsatı sağlar. Yüksek manevra kabiliyetine sahip ürün köşe ve ulaşılması zor alanlara yan fırçalarını kullanarak etkili bir temizlik sağlar. Slam algoritmasına sahip robot süpürge 360 derece hareket eder. Hepa filtrelerin bulunduğu toz torbası en küçük partikülü içinde tutuyor. Etkili ve derinlemesine temizlik sağlayan cihazlar, temizlik sırasında şarjı biterse dolum ünitesine giderek şarj olur. Yaklaşık %80 batarya doluluğuna ulaşınca süpürge, yarım kalan temizliğe devam eder. Evde olmasanız bile bu cihazlarla temizlik yapabilirsiniz. Uzaktan kontrol edilebilen cihazları ihtiyacınıza göre programlayıp çalıştırabilirsiniz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Fiber Altyapısında Ortak Çalışma Şart”
“Fiber Altyapısında Ortak Çalışma Şart”
İBB Veri Merkezinin’nin Kalitesi Tescillendi
İBB Veri Merkezinin’nin Kalitesi Tescillendi
Yerli Ve Yenilenebilir Enerji Tasarruf Ettiriyor
Yerli Ve Yenilenebilir Enerji Tasarruf Ettiriyor
Gelecek Dijital Dönüşümle Şekillenecek
Gelecek Dijital Dönüşümle Şekillenecek
Robotik Süreçler Kanat İnceleme Sürelerini En Aza İndirgiyor!
Robotik Süreçler Kanat İnceleme Sürelerini En Aza İndirgiyor!

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169