Yılın En İyi Yazılım Firması Web Dijital oldu

Özellikle son zamanlarda harika işlere imza atan Web Dijital ve çalışanları, bu ödül sayesinde ilerideki işler için daha motive oldu. Yazılım firmasına artan ilgi, bu alanda ödül kazanılmasını zorlaştırsa da Web Dijital Firma sahibi ve CEO'su Soner Gürsu'nun yıl boyu yaptığı planlar ve iyi yönetim, ödülün markaya gelmesini sağladı.

Web Dijital Kimdir?

Web tasarım, SEO ve Sosyal Medya gibi konularda 2001 yılından bu yana hizmet veren Web Dijital, son zamanların en iyi web tasarım firmalarından bir tanesidir. Sadece Türkiye değil, 6 farklı ülkede de hizmet veren Web Dijital, sunduğu profesyonel hizmetler ile bugünlere gelmeyi ve ödülü kazanmayı başardı.

Shining Stars Awards Nedir?

Shining Stars Awards, son zamanların en gözde ödül törenlerinden bir tanesidir. Markalara hak ettiği değeri vermek ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak amacı ile bu yıl ilk olarak CK Medya tarafından düzenlenmiştir. Shining Stars Awards sayesinde marka ve şirketler ilk öncelikle ülkemizde isimlerini duyurup, sonrasında Dünya'da bir parlayan yıldız olma fırsatı yakalamaktadır.

Her yıl farklı mekanlarda düzenlenen Shining Stars Awards bu yıl Topkapı Double Tree Hilton'da düzenlendi ve ödüller sahiplerini buldu. Sadece iş kategorisinde değil aynı zamanda sanat ve müzik gibi kategorilerde de ödül dağıtan Shining Stars Awards, markaların yanı sıra sanatçılara ve iş adamlarına da destek oluyor. Bu sayede bireysel olarak ilerleyen kişiler de kendilerini daha iyi ifade etme şansı bularak kariyerlerini ilerletebiliyor.