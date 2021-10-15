Yerli üretimin gücü, yerel teknoloji ile birleşti MINEX Fuarı’nda Türkiye’nin yıldızı parladı

Maden sektöründe dünya devlerinin bir araya geldiği fuarda, maden makinaları ve teknolojileri alanında Türkiye’nin yıldızı parlıyor. Çok sayıda yerli üretici maden çıkarma, cevher işleme, zenginleştirme ve çevre konularında gelişmiş çözüm önerilerini fuarda sergiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle fuarizmir’de düzenlenen MINEX - 9. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, Türkiye’nin maden ve doğal kaynak zenginliğinin yanı sıra makina ve teknolojik ilerlemelerini de gözler önüne serdi. Değirmen, cevher işleme, zenginleştirme makinaları, işçi ve çevre dostu teknolojileri ile Türkiye artık dünyanın dört bir yanına makina üretiyor. Sektör yeniliklerini yakından takip edip bünyesinde işleyen Türkiye, ileri mühendislik teknikleri ile uluslararası pazarda yatırım odağı oldu. Geçmiş yıllarda sadece yurt içi çalışan pek çok firma şu an Orta Doğu, Asya ve Avrupa, Amerika, Avusturalya, Güney Afrika, Kanada gibi madenciliğin merkezi olan ülkelere hammaddenin yanı sıra ürün ve hizmet ihraç ediyor. Uluslararası pazara üretim yapan markaları bünyesinde ağırlayan MINEX Fuarı, yerli üretimin gücünü bir kez daha gösterdi. Madencilik sektörünün belirlediği 23 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefini gerçekleştirmede büyük önem arz eden MINEX Fuarı, sektör temsilcileri için de belirlenen yılsonu hedeflerine ulaşmada kilit rol oynayacak. Profesyonel ziyaretçiye açık olan fuar, 16 Ekim Cumartesi gününe kadar devam ediyor.

Çevre dostu teknolojiler bu fuarda

Fuara 5-6 yıldır düzenli olarak katıldıklarını belirten KETMAK Genel Müdürü Nilgün Solak Turhan, çevreye duyarlı madenciliğin önemini vurgulayarak üretimde hem atık hem de konsantre süreçlerinde kullanılan ekipmanlar ürettiklerini belirtti. MINEX Fuarı’nda filtre pressleri, çamursuzlaştırma ekipmanları, çamur pompaları ve yer altı madenciliğinde kullanılan sığınma odaları sergilediklerini belirten Solak, şunları söyledi:

“Maden çıkarma süreçlerinde yaklaşık 1000-2000 metreküplere varan çok yoğun bir su kullanımı mevcut. Biz de bu aşamada suyun tekrar kazanılması, atıkların da minimum hacimle bertarafını sağlayan ekipmanlar üretiyoruz. Bu suyu arıtarak, temizleyerek tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz. Makinelerimiz minimum kayıpla, minimum ilave ile aynı suyu tekrar tekrar sürece döndürüyor. Çıkan atıkları da susuzlaştırarak ‘kek’ diye tabir ettiğimiz bir forma getirip bertaraf tesislerine gönderiyorlar. Tesiste kullandığımız bütün ekipmanların üretimini kendimiz yapıyoruz. Kırkın üzerinde ülkeye ihracatımız var. Hem yurt içinde hem yurt dışında aktifiz. Fuarda pandemi etkisi var tabii ama çok açık bir şekilde herkes fuarları özlemiş. Benim beklentimin çok üzerinde gerçekleşiyor. Ziyaretçiler çok nitelikli. Daha nokta atışı ziyaretler oluyor. Fuardan mutlu ayrılacağız”.

Dünyanın en büyüğü, Türkiye’de ilk defa MINEX’te sergileniyor

Saatte 400 ton taş kırma performansına sahip, 100 ton ağırlığındaki dünyanın en büyük mobil konkasör tesisi, fuarın ilgi çekici teknolojileri arasında yerini alıyor. Elek, turbo primer darbeli kırıcı, titreşimli bunker ve 5 adet dingilden oluşan mobil tesis; sabit tesislerden farklı olarak malzemeyi istenen bölgeye taşıyıp maliyeti düşürerek kullanım kolaylığı sağlıyor. İzmir’in Torbalı ilçesinde yerli üretim olarak piyasaya sürülen mobil kompresör tesisinin büyük bir çoğunluğu yurt dışına ihraç ediliyor. Yurt dışında sergilenen fuar sayısı 30’u geçen mobil tesis, Türkiye’de ilk defa MINEX – 9. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’nda sergileniyor. Yerli ve yabancı pek çok ziyaretçi ile görüşerek fuardan verim aldıklarını dile getiren FABO Genel Müdür Fatih Bozkurt; “Finlandiya, Rusya, Sudan gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler firmamıza ilgi gösterdi. İzmir firmasıyız. Birçok ülkede fuarlara katılıyoruz ama İzmir’de MINEX fuarına ilk defa katıldık. Bir sonraki fuara da katılmayı düşünüyoruz. Ağırlıklı ihracat yapan bir firmayız. Yüzde 99 üretim yapıp ihracat gerçekleştiriyoruz. Fuarda firmamıza ilgi çok yoğun. Bu bizi mutlu etti. Memnun bir şekilde fuardan ayrılacağız” şeklinde konuştu.

“Görmek istediğimiz temel müşterilerimizin tamamını fuarda ağırladık”

Uzun yıllar beton santralleri üretimi gerçekleştiren bir firma olduklarını, daha sonra kırma-eleme tesisleri konusunda uzmanlaşmaya karar verdiklerini söyleyen MEKA Kırma Eleme Grup Satış Müdürü Deren Ercoşkun, “Bugün itibariyle Türkiye’de ciro olarak en yüksek satışı yapan kırma-eleme firmasıyız. Ürettiğimizin yüzde 95’lik kısmını yurtdışına gönderiyoruz. Ana piyasalarımız Amerika, Güney Amerika, İsrail, Rusya, gibi dünyanın önde gelen piyasaları. Ayrıca dünyanın önde gelen ve rakibimiz sayılan firmalara ekipman tedariği yapıyoruz. Bu fuara ikinci kez katılıyoruz. Türkiye’de bilinirliğimizi arttırmak istiyoruz. Ülkemizde kıymetli bir sektör olan, ülkeye değer katan madencilere daha çok erişmek ve yurtdışından elde ettikleri ürünlerle aynı kalitede olan ürünleri Türkiye’den de temin edebileceklerini göstermek istiyoruz. Fuarda kırma-eleme tesisine ait besleyici, çeneli kırıcı, yatay elek ve susuzlandırma eleği olmak üzere 4 ana gruptan makinemiz var. Çeneli kırıcımız Türkiye’de son 20 yılda ilk defa geliştirilmiş bir çeneli kırıcı makinesidir. Yatay eleğimizden yurtdışına yılda 40 adet üzerinde satışımız var. Fuarda görmek istediğimiz temel müşterilerimizin tamamını burada ağırladık. Bu fuarda ilgili insanların gelmesine sevindik. O yüzden fuardan gayet memnunuz.

“Amacımız akılda kalıcı olmak”

Maden sektöründe özellikle kurutma tarafında faaliyet gösterdiklerini belirten ASOS Satış ve İş Geliştirme Sorumlusu Emre Mustafa ise; “Yerin altından çıkan nemli madenlerin nemini kurutuyoruz. Ürüne göre kurutucu tasarlıyoruz. Bu yüzden yaptığımız kurutucunun bir benzeri daha olmuyor. Müşterinin ihtiyacına göre, kapasitesine göre, nem değerlerine göre, ürünün tipine göre müşterilerimize proje sunuyoruz. Bu fuara üçüncü kez katılıyoruz. Asos firmasının lokomotif ürünlerden biri olan akışkan yanaklı kurutucu sergiliyoruz. Dünyadaki en verimli kurutucudur. Yeni bir teknoloji ürünüdür. Tamamen yerli üretimdir. Yurtdışında İngiltere, Rusya ve Romanya’da tesislerimiz mevcut. Fuar çok güzel geçiyor. Bizim için burada yeni müşterilerle tanışmak çok önemliydi. Burada yeni ilişkiler başlatabiliyoruz. Amacımız akılda kalıcı olmak. Mevcut müşterilerimiz de bizi burada ziyaret ediyor. Fazla sayıda da yabancı ziyaretçi ağırladık. Fuardan çok memnunuz”.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)