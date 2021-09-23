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Yenilenebilir enerjinin öncüsü Zorlu Enerji’den çevreci santral uygulamaları

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden biri olarak tüm faaliyetlerini çevreye duyarlı paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştiren Zorlu Enerji, jeotermal santrallerinde hayata geçirdiği çevre dostu uygulamaları aracılığıyla zaman ve enerji tasarrufunun yanında, faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit (CO2) salımının da önüne geçmeyi hedefliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Eylül 2021 Perşembe 09:19
Yenilenebilir enerjinin öncüsü Zorlu Enerji’den çevreci santral uygulamaları
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Otomatik Dolum Uygulaması, yılda 1350 kg karbondioksit salımını önleyecek 

Enerji sektöründe karbon ve su ayak izini ilk kez hesaplatan şirket olan Zorlu Enerji, Türkiye’nin ilk ve en büyük jeotermal santrali olan Kızıldere Jeotermal Santrali’nde “Otomatik Kimyasal Dolum Uygulaması”nı hayata geçirdi. Zorlu Enerji mühendislerinin tasarlayarak hayata geçirdiği uygulama aracılığıyla santrale uzak mesafelerde yer alan 13 adet üretim kuyusunda yapılması gereken işlemleri santral merkezinde yaparak yılda 600 litre mazot kullanımı ve 1350 kg CO2 salımının önüne geçilmesini sağlıyor. Aynı zamanda işlemlerin tek bir noktadan yönetilmesi de iş sağlığı ve güvenliği konusunda da önemli bir avantaj sağlıyor. 

Sıfır atığa uyumlu uygulama

Çevresel ve sosyal alanlardaki tüm riskleri daha iyi yönetmek amacıyla yeniden ele aldığı sürdürülebilirlik stratejisi ile 2040 yılına kadar da tüm değer zincirini karbon nötr hale getirmeyi hedefleyen Zorlu Enerji’nin bir başka dikkat çeken uygulaması da Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğiyle Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali’nde devreye aldığı ‘’Online Deşarj İzleme Sistemi’’ oldu. Çevre ve sıfır atık uygulamaları ile uyumlu Online Deşarj Sistemi, aynı zamanda atık su deşarjının tuzluluk, sıcaklık ve seviye gibi değerleri online olarak uzaktan ölçülüp izleme merkezine anlık olarak bildiriliyor. Bu sayede jeotermal akışkanın üretiminden re-enjeksiyonuna kadar gerçekleşen tüm faaliyetlerin sürdürülebilirlik ilkelerine uygunluğu izlenerek ölçülebiliyor. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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