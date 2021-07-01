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Yaz Tatilinde Dijital Güvenlik İçin 9 Öneri

Aşılanmanın hızlanması ve Covid-19 kısıtlamalarının esnemesiyle birlikte vatandaşlar tatil hazırlıklarına başladı. Sahte tatil siteleri ve villa dolandırıcılığı mağduru olmadan uygun bir tatil planladıysanız, tatilde de dikkat etmeniz gereken noktalar var. Keyifli bir yaz tatili geçirmek için çeşitli hazırlıklar yapan kullanıcıları cihazlarında meydana gelebilecek dijital güvenlik ihlallerine karşı uyaran Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, tatil sırasında cihazların ve kişisel verilerin nasıl güvende tutulacağını sıralıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Temmuz 2021 Perşembe 10:44
Yaz Tatilinde Dijital Güvenlik İçin 9 Öneri
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Uzun süren karantina ve sosyal mesafe kısıtlamaları nedeniyle tatil planlarını erteleyen vatandaşlar, aşılanmanın hızlanması ve seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle birlikte tekrardan hazırlıklara başlıyor. Sahte tatil siteleri ve villa dolandırıcılığı mağduru olmadan uygun bir tatil planladıysanız, tatilde de dikkat etmeniz gereken noktalar var. Hazırlıklar esnasında birçok kullanıcının özellikle virüsten ve güneşten korunmak için çaba harcadığı bilinse de elektronik cihazları bekleyen çeşitli tehlikelere karşı da tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. Cihazlarını ve kişisel verilerini korumayı ihmal eden kullanıcıların kişisel hesaplarına erişimini kaybedebileceğine ve tatil keyfini yarıda kesmek zorunda kalabileceğine dikkat çeken Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, tatil sırasında cihazların ve kişisel verilerin nasıl güvende tutulacağını sıralıyor.

Tatiliniz Kabusa Dönüşmesin!

Yaz ayları için tatil planlamalarına başlayan vatandaşların cihazlarında meydana gelebilecek dijital ihlallere karşı dikkatli olması gereken noktalar bulunduğunu vurgulayan Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi ve cihazları korumak için 9 uyarıda bulunuyor.

1. Olası kimlik hırsızlığı saldırılarına karşı koruma sağlamak için tüm çevrimiçi hesaplarınızın parolalarını güncelleyin. Benzer olmayan, güçlü parolalar seçin. Ek olarak, çok faktörlü (MFA) veya iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) çözümlerini kullanabilirsiniz.

2. Akıllı telefonunuza, tabletinize veya dizüstü bilgisayarınıza gelen güvenlik güncellemelerini mutlaka yapın.

3. Otelden ayrıldığınız zamanlarda veri hırsızlığını önlemek ve cihazlarınızı korumak için harici sabit diskler, dizüstü bilgisayarlar ve USB bellekler gibi cihazları otelinizde kasa gibi güvenli bir yerde bırakın. Cihazın gözetimsiz bırakılması veya kaybolması durumunda verilerinizi korumak için ise tüm mobil cihazlarınızdaki şifreleri ve PIN'leri etkinleştirin.

4. Tatilde internette gezinirken kötü amaçlı saldırılara karşı koruma sağlamak için Bitdefender Total Security gibi tüm cihazlarınızı koruyabilecek ödüllü bir güvenlik çözümü kullanın.

5. Hırsızlık veya cihazın güvenliğinin ihlal edilmesi gibi olasılıklara karşı verilerinizi her zaman yedekleyin.

6. Restoranlarda, havaalanlarında, kafelerde veya otellerde halka açık ücretsiz Wi-Fi'lere bağlanmaktan kaçının. Ayrıca, parolalı ağları seçin ve çevrimiçi etkinliğin gizlice takip edilmesini önlemek için bir VPN kullanmayı unutmayın.

7. Siber saldırganların herkese açık olarak cihazınıza bağlanmasını önlemek için cihazınızda otomatik Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.

8. Kişisel olarak paylaştığınız bilgiler saldırganlar tarafından arkadaşlarınızı ve ailenizi dolandırmak için kullanılabilir. Bu nedenle, aktiviteleriniz ve konumunuz hakkında sosyal medya platformlarında paylaşım yaparken çok dikkatli olun.

9. Son olarak, hesaplarınızda şüpheli etkinlik olup olmadığını düzenli olarak takip edin.

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