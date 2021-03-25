Yapay Zeka, Sağlık ve Biyoloji Alanında Herkese Fayda Sağlayacak

“Teknolojinin Gücüyle Geleceğe” Webinar Serisi’nin dördüncüsü “Sağlık ve Biyoloji için Yapay Öğrenme” başlığı altında gerçekleşti. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Öznur Taştan tarafından biyoloji alanında yapay zekanın kazandırdıkları ve günlük hayattaki kazanımları aktarıldı.

Büyük veri ve yapay öğrenmenin pek çok alanda dönüştürücü etkisinin biyoloji alanında da görüldüğü, yüksek başarılı dizileme teknikleriyle hücre seviyesinde pek çok farklı verinin çok uygun maliyetlerle toplanabildiği aktarıldı. Hücrelerin moleküler aktörleri DNA, RNA, proteinlerin dizileri, bunların farklı hücrelerdeki seviyelerinin artık kataloglanabiliyor olduğu ve bu çok büyük ölçekteki verilerin anlamlandırılması için hesaplamalı yöntemlere ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu hesaplamalı yöntemler arasında da yapay öğrenmenin büyük veriden anlam çıkarma konusunda en önde gelen faktörlerden biri olduğu ve hücre seviyesinde bugüne kadar bilmediğimiz mekanizmaları çözmede bu veri ve yapay öğrenmenin çok önemli olacağı vurgulandı.

Yapay Öğrenmenin Sağlık Sistemine Faydası

Sağlık sektöründe kayıtların doğru tutulabilmesi için yapay öğrenmenin büyük kolaylıklar sunduğunu vurgulayan Öznur Taştan seminerde, elektronik kayıtlar yardımı ile karar verme sistemlerinde ve karar destekleyici teknolojiler geliştirmede de yapay öğrenmenin üstlendiği önemli rollerden bahsetti.

Webinarda ayrıca biyoloji alanında yapay zeka ve büyük veri ile ilgili gelişmelerin günlük hayatın en önemli noktası olan sağlık konusunda toplumdaki herkese dokunacağına da değinildi. Temel bilimdeki her gelişme aslında devamında da büyük gelişmelere sebep oluyor. Çünkü hücredeki bir mekanizmayı çözdüğümüz zaman bu mekanizmanın bozulmasından dolayı oluşan hastalıklara dair de bilgi ediniyoruz. Biyoloji alanlardaki veri çeşitlendiğinde ve ölçek büyüdüğünde yapay öğrenme algoritmaları da bunlardan yararlanarak çok farklı soruyu cevaplayabilir duruma gelecek. Biyolojide gelişmeler oldukça sağlık alanına yansıyacak. Sağlık alanındaki bu yansımayı hastaneye gittiğimizde gelişmiş tedavi yöntemleri, teşhis yöntemleri ile deneyimleyeceğiz.

İlaç Tasarımında Yapay Öğrenme

Bir ilaç tasarımının 12 ila 16 yıl gibi uzun süren ve yüksek maliyetli çalışmalar olduğunun vurgulandığı seminerde, yapılacak çalışmalarda kullanılacak yapay öğrenmenin birçok faydalar sunacağı dile getirildi. Hedef genlerin tespiti, yan etkilerin tanımlanması ve hangi iki ilacın eş zamanlı maksimum fayda sağlayacağı gibi konular yapay öğrenme ile belirlenebilecek.

Veri Mahremiyetinin Önemi

Genom bilimi ile kişiselleştirilmiş tıpa doğru ilerlediğimizi dile getiren Öznur Taştan, kişiselleştirilmiş reçeteler ile veri mahremiyetinin öneminin de artacağını, genom verisini kullanan yapay zekânın güvenli olması gerektiğini belirtti.

Sabancı Üniversitesi’nin Akbank ve Eczacıbaşı Holding iş birliği ile kamu ve özel sektör yöneticilerini bilim ve teknoloji ile buluşturmak üzere “Teknolojinin Gücüyle Geleceğe” Webinar Serisi’nin beşincisi 30 Mart 2021, Salı günü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Serhat Yeşilyurt tarafından “Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Sistemleri” konusunda gerçekleşecek.