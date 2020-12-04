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Yapay Zeka Eczaneye Girdi

Novadan, eczacılara özel sunduğu, yapay zeka teknolojisi üzerinde geliştirdiği teknolojilerle sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlıyor. Eczanelerin sağlık ürünü ihtiyaçlarını modern teknolojik altyapısıyla, en hızlı şekilde tedarik eden pazaryeri Novadan, eczacıların hayatlarını teknolojik yeniliklerle kolaylaştırıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Aralık 2020 Cuma 09:49
Yapay Zeka Eczaneye Girdi
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Eczanelerin tüm sağlık ürünü ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Novadan, sunduğu gelişmiş teknolojiler ve eczane ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen çözümlerle eczacılara yeni yetenekler kazandırıyor. Eczacılar internet üzerinden platforma ücretsiz olarak kayıt olup, Novadan’ın kendileri için geliştirdiği teknolojik yenilikleri kullanmaya hemen başlayabiliyor.

Eczacılara özel takas sistemi

Novadan platformu üzerinden, ihtiyaç duydukları sağlık ürünlerine patentli çoklu arama teknolojisiyle tek bir kaynaktan ulaşan eczacılar, kendilerine özel takas sistemi sayesinde ellerindeki ürünleri sistem üzerinden meslektaşlarıyla değiş tokuş edebiliyor ve bu sayede de stok problemlerini aşıyorlar.

Patentli teknolojileri eczacıların işini kolaylaştıracak

Günümüz teknolojilerinden azami şekilde faydalanarak, eczacılara yönelik yenilikçi çözümlerihayata geçirdiklerine dikkat çeken Novadan Kurucularından Haki Poyraz; “Patentli teknolojilerimizle eczacıları geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Eczanelerin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bu ihtiyaçlara özel olarak geliştirdiğimiz çözümlerimizle ihtiyaca en uygun sağlık ürünlerinin en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlıyoruz.” dedi.

Yapay zeka farkı

Novadan yapay zeka modülü, eczanelerin ihtiyaçlarını analiz ederek, en uygun sağlık ürünlerini, en doğru zamanda onlara ulaştırılmasını sağlıyor. Binlerce veriyi eş zamanlı işleyebilen Novadan, eczacının ihtiyacını önceden görerek, en uygun çözümleri sunuyor.

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