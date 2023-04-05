Yakıt Tasarrufu İçin Yapılması Gerekenler

Ayrıca daha seyahatlerin daha ekonomik olması açısından da yararlanılabilecek yakıt tasarrufu nedir, nasıl yapılır gibi detaylar için yazımızın devamını okuyabilir, siz de yakıt tasarrufu yapabilirsiniz.

Aracınızın Bakımını İhmal Etmeyin

Yakıt tasarrufu, tüm motorlu taşıtların yakıtının daha uzun süre kullanılmasına odaklanan ve bu sırada araçla kat edilen yolu artırmak adına yapılan tüm uygulamaları içerir.

Hem araç sahibi olanların hem de yeni bir araç almayı düşünenlerin araştırdığı bir konu olan yakıt tasarrufu nasıl yapılır konusunda ilk adım aracın bakımı. Hem dizel hem benzinli hem de LPG’li araçlar için geçerli olabilecek bu adım yakıt konusunda size oldukça yardımcı olabilir.

Yakıt tasarrufu yalnızca bütçe açısından faydalı değildir. Aracın yakıt tasarrufu yapılmasıyla beraber yakıt giderleri için yapılan harcamaların düşmesi ve aracın iç aksamlarının daha iyi çalışması da birer artıdır. Araçları güvenli sürmek açısından da hem yaz hem de kış aylarında gerekli bakımları yaptırmak oldukça önemlidir.

Ancak aracın bakımının yapılmasının yakıt tüketimi üzerinde de etkili olduğu bilinmektedir. Örneğin aracın hava filtrelerinin kirli olması durumunda uzun vadede motorda aşınma olacak ve bu durum da yakıt tüketiminin artmasına sebebiyet verecektir. Hem yakıt tasarrufu yapmak hem de olabilecek sorunların önüne geçmek için aracınıza bakım yaptırmayı ihmal etmeyin.

Lastik Değişimine Önem Verin

Kış dönemlerinde araçlara kış lastiği takmak ve yaz dönemlerinde yeniden yaz lastiklerine geçiş yapmak yakıt tasarrufunda hafife alınmayacak yöntemlerden birisidir. Kış lastikleri daha çetin hava şartlarında yol tutuşunu üst seviyeye çıkararak çalışan lastikler olmaları nedeniyle kış aylarında araç sürmeyi kolaylaştırır.

Benzer şekilde yaz lastikleri de sıcak hava koşullarına uygun olarak tasarlanmış ve sert zeminlerde yol tutuşunu en iyi olacak şekilde ayarlanmış diş derinliğine ve desenlere sahiptir. Bu nedenle aracın bakımını yaptırmaya ek olarak yaz ve kış dönemlerinde mevsime uygun lastikleri takmak da yakıt tasarrufu açısından önemlidir.

Aşırı Hız Yapmayın

Yakıt tasarrufu için önemli olan bir diğer nokta da aşırı hız yapmamak. Aşırı hız, özellikle 100 km ve üzeri hız aracın yakıt sarfiyatını artırır. Bu nedenle gerekli olmadıkça bu sınırın üstüne çıkmamak mantıklı olabilir.

Aracınızda hız sabitleyicisi bulunuyorsa bunu kullanmak ya da eğer bu özellik aracınızda yoksa belirli bir hızda yolunuza devam etmek yakıt tasarrufu yapmanızda etkili olacaktır. Aynı zamanda güvenliğiniz için viraj ve ışıklardan önce de araç hızınızı mutlaka düşürmeniz, ani gaz ya da frene yüklenme gibi hareketlerden kaçınmanız, sert sürüşler yapmamanız gerekmektedir.

İdeal Lastik Basıncını Sağlayın

Aracınızın doğru lastik basıncına sahip olması yola sürtünürken harcadığı enerji miktarını azaltır. Bu durum yakıt tasarrufu yapmanıza destek olur. Düşük lastik basıncı, lastiklerin yola sürtünmesinin artmasına neden olduğundan yakıt tüketimini artırır.

69 milibar düzeyinin altında şişirilmiş olan lastikler sayesinde yaklaşık %3 oranında yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. Lastiklerinizin basıncını lastikler soğuduğunda kontrol etmelisiniz. İdeal basıncı yakalayarak yalnızca yakıt tasarrufu yapmakla kalmayıp lastiklerinizin ömrünün uzamasına da katkıda bulunabilirsiniz.

Araca Koyulan Ağırlıklara Dikkat Edin

Aracınıza çok fazla yük koyarak yola çıkmak pek de iyi bir fikir olmayabilir. Daha fazla yükle yola çıkmak aracınızın harcayacağı enerjiyi artırır. Ayrıca aracınızın yakıt tüketimi üzerinde de olumsuz etkide bulunan bu durum yakıt tasarrufu yapmanızı engelleyebilir.

Bu nedenle aracınıza koyduğunuz ağırlıkların araç üzerinde olumsuz etkide bulunmayacak ağırlıkta olduğundan emin olarak yola çıkın. Gereken durumlarda bisiklet gibi ağır eşyalar için eklentiler kullanın.

Aracı Uzun Süre Boşta Çalıştırmayın

Yakıt tasarrufu için yapılması gerekenler arasında bir diğer önemli husus da aracı uzun süre boşta çalıştırmamaktır. Aracı uzun süre boşta çalıştırmak yakıt tüketimi üzerinde olumsuz etki yaratacaktır. Bu nedenle aracınızı boşta çalıştırdığınız süreyi uzun tutmamaya dikkat ederek yakıt tasarrufu yapabilirsiniz.

Klimayı Uzun Süre Açık Tutmayın

Yaz aylarında aracı soğutmak ve kış aylarında aracı ısıtmak için kullanılan klimaların aşırı kullanımı yakıt üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Kullanmadığınız zamanlarda klimayı kapatmak ve aşırı uzun süre klima kullanmaktan kaçınmak yakıt tasarrufu için yapabileceğiniz şeyler arasındadır.

Yalnızca kendi aracınızda değil kiraladığınız araçlarda da bu hususa dikkat etmek yakıt tasarrufu yapmanız açısından size destek olur. Araç kiralama fiyatları ve benzin fiyatları göz önünde bulundurulduğunda bu hususa dikkat etmek bütçeniz açısından da fayda sağlar.

Motoru Rölantide Isıtmayın

Araç kullanırken fazladan yakıt tüketimine sebep olan bir başka husus da aracın rölantide çalıştırılmasıdır. Rölanti, aracın hareketsiz haldeyken minimum yakıt harcayarak çalışması anlamına gelmektedir. Aslında yüksek miktarda yakıt harcanmasına sebep olan bu durum yakıt tasarrufu yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir durumdur.

Bu durumun önüne geçmek için trafikte beklerken motoru kapatmanız ve kullanacağınız zaman tekrar çalıştırmanız faydalı olacaktır. Daha önce de belirttiğimiz üzere Çiğli rent a car gibi araç kiralama hizmetlerini kullandığınız zamanlarda da bu hususlara dikkat etmeniz finansal açıdan size fayda sağlayacaktır.

Aracı Doğru Viteste Çalıştırdığınızdan Emin Olun

Araç kullanırken aracın kalkışı esnasında vitesi düşük tutmak daha doğru olmasına rağmen hızın sabitlenmesinin ardından aracı en yüksek vitese alarak devam etmek yakıt tüketimini kontrol altına almada size yardımcı olur.

Aracı devamlı düşük viteste kullanmak belirli bir sürenin ardından daha fazla yakıt tüketimine sebep olacaktır. Bu nedenle yakıt tasarrufu için aracı doğru viteste çalıştırmanız çok önemlidir.

Gaz Yönetimini Doğru Yapın

Gaz pedalının doğru kullanılması, araçlarda yakıt tasarrufu yapılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Aracı hızlandırırken gaz pedalına mutlaka kontrollü bir şekilde basılmalı, yokuş aşağı iniş yapılırken ayak gaz pedalından çekilmelidir. Bu basit görünen adım yakıt tasarrufu açısından gözle görülür fayda sağlayabilir.

Ani Frenden Uzak Durun

Ani fren yapmak hem trafikte sıkıntı çıkarabilen hem de yakıt tasarrufuna sorun çıkarabilen bir konudur. Bu nedenle ister dizel ister LPG’li isterseniz de benzinli araç kullanıyor olun ani fren yapmaktan kaçının.

Benzinli Araçların Yağ Değişimi

Benzinli araçlarda da tüm araçlar gibi bakım yapılması çok önemlidir. Benzinli araçlarda yakıt tasarrufu yapılması için yağ değişimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Yağ temizliğine dikkat edilmesi ve aracın yağının düzenli periyotlarla değiştirilmesi motorda oluşabilecek sürtünmeyi azaltarak benzin tasarrufu üzerinde etkili olabilir.

Kaliteli Yakıt Kullanımı

Aracınız için kaliteli bir yakıt kullanmak da yakıt tasarrufu açısından size avantaj sağlayabilir. Ayrıca güvenilir yakıt istasyonlarını tercih ederek aracınız için her zaman aynı yakıtı kullanmak da faydalı olabilir.

Kocaeli araç kiralama ve diğer illerimizdeki araç kiralama hizmetlerinden faydalandığınızda da kaliteli bir yakıtın yanı sıra güvenilir bir istasyondan yakıt almak size daha güvenli, konforlu ve ekonomik bir yolculuk sağlayacaktır.