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Whatsapp Ve Telegram'da Dolandırıcılık Şikayetleri Rekor Seviyede!

Son dönemde kullanıcıların başı dolandırıcılarla dertte. Dolandırıcılar özellikle iletişim uygulamaları üzerinden kullanıcılara çeşitli vaatlerle ulaşarak kişisel bilgilerini ele geçirip farklı amaçlarda kullanıyor. Konuyla ilgili mağduriyetlerini Şikayetvar üzerinden dile getiren kullanıcılar, çözüm arayışlarını sürdürüyor. Şikayetvar verilerine göre iletişim uygulamalarıyla ilgili şikayetler yüzde 550 artarken; WhatsApp şikayetleri bu dönemde yüzde bin 540, Telegram şikayetleriyse yüzde 211 artış gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2023 Çarşamba 10:57
Whatsapp Ve Telegram'da Dolandırıcılık Şikayetleri Rekor Seviyede!
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Çözüm platformu Şikayetvar, son dönemde tüketicilere çeşitli vaatlerle iletişim uygulamaları üzerinden ulaşan dolandırıcılara karşı uyardı. WhatsApp, Telegram gibi iletişim uygulamalarıyla kullanıcılara ulaşan dolandırıcılar, farklı amaçlarla insanların kişisel bilgilerini ele geçiriyor. Yaşanan bu gelişme Şikayetvar verilerine de yansıdı. Açıklanan verilere göre 2022’nin ilk 10 ayı ile 2023’ün aynı dönemiyle kıyaslandığında iletişim uygulamalarıyla ilgili şikayetler yüzde 550 artış gösterdi. İlgili kategoride yıllara göre şikayet sayısı şu şekilde sıralandı: 2019’da 260, 2020’de 498, 2021’de 2 bin 72, 2022’de 2 bin 242 ve 2023’te 14 bin 577…

WhatsApp şikayetleri yüzde bin 540 arttı

Türkiye'de son dönemlerde WhatsApp'ın gizlilik politikasında yaptığı değişiklikler, veri paylaşımı ve güvenliği konularında ciddi endişelere yol açtı. Ayrıca yaz döneminden bu yana Türkiye’deki kullanıcıların genellikle işletme hesaplarından aranması ya da farklı içeriklerle mesajlar gönderilmesi, uygulamanın güvenilirliğini sorgulatır hale getirdi. Dolandırılma endişesi yaşayan birçok kullanıcı kaygılarını Şikayetvar üzerinden dile getirdi. Bu durum Şikayetvar verilerine de yansıdı. Verilere göre 2022’nin ilk 10 ayında 666 olan WhatsApp şikayetleri 2023’te 10 bin 924’e ulaşarak senelik yüzde bin 540’lık şikayet artışı gösterdi.

Bu dolandırıcılık yöntemlerine dikkat!

Telegram üzerinden kullanıcılara ulaşan dolandırıcıların öncelikli yöntemleri arasında “görev yap, para kazan” ve “beğeni ile para kazanma” gibi yöntemler bulunuyor. Bu konuyla ilgili mağduriyetlerini Şikayetvar üzerinden duyurmaya çalışan kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki son bir ayda Telegram’a gelen şikayet sayısında ciddi yaşandı. Ağustos ayında 102 olan şikayet sayısı bir sonraki ayda 418’e ulaştı. Platformun yıllık şikayet artış oranı ise yüzde 211 olarak kaydedildi.

En çok şikayet eksik ve kusurlu hizmete

İletişim uygulamalarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuların başında eksik ve kusurlu hizmet gelirken, üyelik işlemleri ve bilgi güvenliği öne çıkan şikayet konuları arasında yer aldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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