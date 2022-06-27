Web Dijital'e Bir Ödül Daha

Geçtiğimiz günlerde BHS GROUP ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen Türkiye Avrupa İş Dünyası Ödülleri (Turkey European Business Awards) gecesinde başarısıyla 21 yıldır projelerine devam etmekte olan Web Dijital “Yılın En İyi Web Tasarım Firması” ödülüne layık görüldü. Bu ödül Web Dijital’in bu yıl aldığı ikinci ödül oldu.

Türkiye Avrupa İş Dünyası Ödüllerinin bu ödül törenini düzenlerken hedeflediği Türkiye'deki yerli ve milli şirketler ve dünyadaki Türk markaları için önemli bir değer yaratmak olmuştur. Ödül törenine başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesini katılım sağlamıştır. Siyaset, bürokrasi, spor, sanat gibi pek çok konuda yurt içinden ve yurt dışından en iyilerin bir araya gelmesiyle gerçekleşen ödül töreni gecesinde moderatörlüğü Emre Buga, kırmızı halı sunuculuğunu ise Yeliz Akay üstlendi.

Web Dijital şirketin en büyük amacı rekabetin ve dolandırıcılığın çokça bulunduğu bu piyasada hizmet verdikleri gerek kurumsal gerekse bireysel web sitesi sahiplerine güven odaklı ve müşteri faydasına çalışmalar yürütmek olmuştur. Yılın en iyi web tasarım firması olan Web Dijital, web yazılımı ve tasarımı, SEO ve reklam çalışması, sosyal medya danışmanlığı alanlarda başarılı çalışmalar yürütmektedir. Soner Gürsu’nun kurucu sahibi ve CEO’su olduğu web yazılımında ve tasarımında yenilikçi projeleri ve müşteri memnuniyetiyle sektörün önde gelen web tasarım firması Web Dijital yedi farklı ülkeden 1600’ü aşkın referansa sahip kendini kanıtlamış bir firma olmasını bir ödül ile daha taçlandırılmıştır.

Günümüz için web tasarımı ve web yazılımı gibi konular fazlasıyla önemli hale gelmiştir ve Web Dijital ülkemize ve yurt dışına yaptığı işler ile sektörde potansiyelini kanıtlamış bir firma olmuştur. Verdiği hizmetlerden gelen olumlu geri dönüşler ise Türkiye Avrupa İş Dünyası Ödülleri (Turkey European Business Awards) gecesinde elinde “Yılın En İyi Web Tasarım Firması” ödülü ile ayrılmayı sonuna kadar hak ettiğini kanıtlar niteliktedir.

Web Dijital; müşterilerine güvenli şekilde web tasarımı ve yazılım işleri sunan, güçlü referanslara sahip, kurulduğu yıl olan 2001’den bu yana kendini geliştirerek ilerleyen bir firmadır. Firma son zamanlarda yaptığı işlerle kendisini tüm sektöre kanıtlamış ve yüksek miktarda beğeni toplamıştır. Yazılım, SEO ve reklam çalışması yapan firma aynı zamanda sosyal medya danışmanlığı yaparak da sektörün öncüsü haline gelmeyi amaçlamış ve amaçları doğrultusunda hak ettiği, “Yılın Web Tasarım/Yazılım Şirketi” ödülünü de almıştır. Firmanın önceliği olan müşteri memnuniyeti firmanın bu ödülü almasında etkin rol oynamıştır. Firma şu an sadece bunları yapmakla kalmayıp ilerleyen zamanlarda da kendini geliştirmek adına yeni projelere imzalar atıyor.