banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.529,26
ALTIN
971,61
DOLAR
16,58
STERLİN
20,38
EURO
17,55
Dr.Zeynep Balta Ve Mühendis Ömer Durmuş Muhteşem Bir Düğünü İle Mutluluğa Evet Dediler (VİDEOLU)
Son Dakika
Dr.Zeynep Balta Ve Mühendis Ömer...
Halk Dansları Esenyurt ’a Renk Kattı
Halk Dansları Esenyurt ’a Renk...
ABD’li akademisyen Kılıçdaroğlu’na ‘Kurtarın bizi lütfen’ dedi,İMAMOĞLU NE DEDİ ?
ABD’li akademisyen Kılıçdaroğlu’na ‘Kurtarın bizi...
İmamoğlu, İstanbul'lular'a 3 Yılın Hesabını Verdi
Son Dakika
İmamoğlu, İstanbul'lular'a 3 Yılın Hesabını...

Web Dijital'e Bir Ödül Daha

Web Dijital'e Bir Ödül Daha! Bu sefer de Türkiye Avrupa İş Dünyası Ödülleri'ne layık görülen Web Dijital; hız kesmeden yükselmekte!

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Haziran 2022 Pazartesi 18:44
Web Dijital'e Bir Ödül Daha
banner171

Geçtiğimiz günlerde BHS GROUP ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen Türkiye Avrupa İş Dünyası Ödülleri (Turkey European Business Awards) gecesinde başarısıyla 21 yıldır projelerine devam etmekte olan Web Dijital “Yılın En İyi Web Tasarım Firması” ödülüne layık görüldü. Bu ödül Web Dijital’in bu yıl aldığı ikinci ödül oldu.

Türkiye Avrupa İş Dünyası Ödüllerinin bu ödül törenini düzenlerken hedeflediği Türkiye'deki yerli ve milli şirketler ve dünyadaki Türk markaları için önemli bir değer yaratmak olmuştur. Ödül törenine başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesini katılım sağlamıştır. Siyaset, bürokrasi, spor, sanat gibi pek çok konuda yurt içinden ve yurt dışından en iyilerin bir araya gelmesiyle gerçekleşen ödül töreni gecesinde moderatörlüğü Emre Buga, kırmızı halı sunuculuğunu ise Yeliz Akay üstlendi.

Web Dijital şirketin en büyük amacı rekabetin ve dolandırıcılığın çokça bulunduğu bu piyasada hizmet verdikleri gerek kurumsal gerekse bireysel web sitesi sahiplerine güven odaklı ve müşteri faydasına çalışmalar yürütmek olmuştur. Yılın en iyi web tasarım firması olan Web Dijital, web yazılımı ve tasarımı, SEO ve reklam çalışması, sosyal medya danışmanlığı alanlarda başarılı çalışmalar yürütmektedir. Soner Gürsu’nun kurucu sahibi ve CEO’su olduğu web yazılımında ve tasarımında yenilikçi projeleri ve müşteri memnuniyetiyle sektörün önde gelen web tasarım firması Web Dijital yedi farklı ülkeden 1600’ü aşkın referansa sahip kendini kanıtlamış bir firma olmasını bir ödül ile daha taçlandırılmıştır.

Günümüz için web tasarımı ve web yazılımı gibi konular fazlasıyla önemli hale gelmiştir ve Web Dijital ülkemize ve yurt dışına yaptığı işler ile sektörde potansiyelini kanıtlamış bir firma olmuştur. Verdiği hizmetlerden gelen olumlu geri dönüşler ise Türkiye Avrupa İş Dünyası Ödülleri (Turkey European Business Awards) gecesinde elinde “Yılın En İyi Web Tasarım Firması” ödülü ile ayrılmayı sonuna kadar hak ettiğini kanıtlar niteliktedir.

Web Dijital; müşterilerine güvenli şekilde web tasarımı ve yazılım işleri sunan, güçlü referanslara sahip, kurulduğu yıl olan 2001’den bu yana kendini geliştirerek ilerleyen bir firmadır. Firma son zamanlarda yaptığı işlerle kendisini tüm sektöre kanıtlamış ve yüksek miktarda beğeni toplamıştır. Yazılım, SEO ve reklam çalışması yapan firma aynı zamanda sosyal medya danışmanlığı yaparak da sektörün öncüsü haline gelmeyi amaçlamış ve amaçları doğrultusunda hak ettiği, “Yılın Web Tasarım/Yazılım Şirketi” ödülünü de almıştır. Firmanın önceliği olan müşteri memnuniyeti firmanın bu ödülü almasında etkin rol oynamıştır. Firma şu an sadece bunları yapmakla kalmayıp ilerleyen zamanlarda da kendini geliştirmek adına yeni projelere imzalar atıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telefon Karşılaştırma Sitelerini Neden Kullanmalıyız?
Telefon Karşılaştırma Sitelerini Neden Kullanmalıyız?
İBB Teknoloji̇ Atölyeleri̇ İlk Mezunlarını Verdi̇
İBB Teknoloji̇ Atölyeleri̇ İlk Mezunlarını Verdi̇
Türkiye’nin En Büyük Online Mobilya Üreticisi Artık Bakırköy’de
Türkiye’nin En Büyük Online Mobilya Üreticisi Artık Bakırköy’de
Dijital Pazarlama’da Bir Numara; Talha Aslan
Dijital Pazarlama’da Bir Numara; Talha Aslan
10 Adımda Satışları Yükseltecek Videolar Nasıl Oluşturulur?
10 Adımda Satışları Yükseltecek Videolar Nasıl Oluşturulur?

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169