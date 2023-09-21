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WatchGuard Technologies Cyglass Technology Services'ı Satın Aldı

Bütünleşik siber güvenlik alanında küresel bir lider olan WatchGuard® Technologies, bulut ve ağ merkezli tehdit algılama ve yanıt çözümlerinin lider sağlayıcısı CyGlass Technology Services'i satın aldığını duyurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2023 Perşembe 12:24
WatchGuard Technologies Cyglass Technology Services'ı Satın Aldı
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CyGlass teknolojisi, WatchGuard Unified Security Platform mimarisine entegre edildiğinde, ağ anormalliklerinin yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı tespitini sağlayacak ve    Open XDR yeteneklerini hızlandıracak. WatchGuard'ın Kıdemli Ürün Müdürü Andrew Young, CyGlass teknolojisi üzerine inşa edilen WatchGuard çözümlerinin, iş ortakları için       gelir ve marj fırsatlarını artıracak bir rekabet avantajı yaratacağını belirtti. 

Bütünleşik siber güvenlik alanında küresel bir lider olan WatchGuard® Technologies, kuruluşların riskleri görmesine, tehditleri durdurmasına ve uyumluluğu kanıtlamasına yardımcı olan bulut ve ağ merkezli tehdit algılama ve yanıt çözümlerinin lider sağlayıcısı CyGlass Technology Services'i satın aldığını duyurdu. CyGlass'ın %100 bulut yerel platformu, hibrit ağlarda, orta ölçekli ve küçük kuruluşlara uygun bir maliyetle ve donanım olmadan kurumsal siber savunma sağlamak için gelişmiş yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) yeteneklerini kullanıyor. CyGlass teknolojisi, WatchGuard Unified Security Platform® mimarisine eklenerek, Ağ Algılama ve Yanıt (NDR) hizmeti ile ağ anormalliklerinin yapay zeka tabanlı algılanmasını sağlayacak. Bu teknoloji, WatchGuard ThreatSync içindeki açık eXtended algılama ve yanıt (XDR) yeteneklerini de hızlandıracak.

İstanbul Times Haber Merkezi: Hüseyin Çetiner

CyGlass, WatchGuard'ın kurumsal düzeyde güvenliği tüm müşteriler için daha erişilebilir hale getirme misyonunun temel bir ilkesini yansıtıyor. Diğer NDR ürünleri genellikle pahalı donanımları ve çözümleri yönetmek için deneyimli güvenlik analistlerine ihtiyaç duyarken, CyGlass çözümleri büyük kurumsal işletmeler için bu uygulamaları kolaylıkla devreye alabiliyor. Ürünleri ve yaklaşımı konusunda farklı olan CyGlass, bulut tabanlı çözümleriyle orta ölçekli işletmelerin ve MSP'lerin NDR hizmetlerini uygun maliyetle ulaşmasına imkan tanıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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