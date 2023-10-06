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Uyumsoft, iş ortakları ile “bulutta” birlikte büyüyecek

Ülkemizde, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü geçtiğimiz yıl 410 milyar TL’ye yaklaşırken, bu rakamın içerisinde bilgi teknolojilerinin payı 195 milyar TL’ye, bulut bilişimin payı ise yaklaşık 10 milyar TL’ye ulaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 12:32
Uyumsoft, iş ortakları ile “bulutta” birlikte büyüyecek
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Kobi’lere özel bulut tabanlı ticari yazılımdaki yeni markası Girus ile iş modelinde değişikliğe giden Uyumsoft, 10 milyar TL’lik bulut bilişim pazarında, ekosistemindeki iş ortakları ile birlikte büyümeyi hedefliyor. Girus ürün ailesinde yer alan yeni nesil yazılım çözümleri ile uçtan uca iş süreçleri yönetimi ve Kobi’lerin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir platform olmayı stratejik hedef olarak belirleyen Uyumsoft, 400’ü aşkın akredite iş ortağı ile yurtiçi ve yurtdışındaki işletmelere bulut çözümlerini ulaştıracak.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

Kobi’lerin Dijital Dönüşüm süreçlerinde yanında yer alıyor

Girus ürün ailesinde İş Ortakları ile birlikte büyüme kararı aldıklarını açıklayan Uyumsoft İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak, şunları söyledi:

“Dünyada ve Türkiye’de bulut bilişim yazılım ve uygulamaları her geçen gün büyümeye devam ediyor. İşletmeler ihtiyaç duydukları yazılım çözümlerine tek bir noktadan ve entegre şekilde ulaşmak istiyor. Bu noktada da, entegrasyonlar ve bir platform olabilmek son derece önemli bir noktaya geldi. e-ihracatı, WEB 3.0’ı, blok zincir teknolojilerini konuştuğumuz, iş süreçleri ve modellerinin hızla değiştiği günümüzde, 27 yılı aşkın bir süredir yurt içi ve yurt dışı firmalara Uyumsoft olarak destek oluyoruz.

Entegrasyonlar ve stratejik iş birliklerini son derece önemsiyoruz. Bu anlamda, Girus ürün ailesi her ölçekteki işletmenin ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlandı. Girus ürün ailesiyle birlikte iş modelimizi güncelledik ve tamamıyla ekosistemimizdeki iş ortaklarımız kanalı ile yönetilmesinin kararını aldık. Aynı zamanda, büyükşehirlerde ve Anadolu’daki iş ortakları alanındaki büyümemizi devam ettireceğiz. Anadolu’daki her bölgede, müşterilerimize yerinde destek vermeyi hedefliyoruz. İş ortaklarımızı desteklemeyi ve hep birlikte büyümeyi hedeflediğimiz yeni iş modelimizin ekosistemimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Girus ürün ailesi Kobi’leri uçtan uca dijitalleştiriyor

Girus ürün ailesi, Kobi’lerin ihtiyaçlarına odaklanarak iş süreçlerini hızlandırmayı ve yönetmeyi kolaylaştırmayı sağlıyor. Girus ürün ailesi altında bulunan ürünler, küçük ve orta ölçekli işletmeler için özel olarak geliştirildi, rekabet gücünü artırmak ve büyümelerine yardımcı olmak için tasarlandı. Girus ürün ailesi işletmelere, iş süreçlerinin yalınlaşması, bilginin tek noktadan yönetilmesi, teknolojik transformasyon, sürdürülebilirlik, maliyet avantajı gibi süreçleri bulut mimarisindeki platformunda sektör ve ölçek bağımsız sunuyor. Dünyanın her yerinde kullanılabilecek olan Girus bulut tabanlı ticari yazılımlar, yerli ve yabancı şirketlere uçtan uca dijitalleşmenin teknolojik altyapısını sağlıyor. Kobi’leri uçtan uca dijitalleştiren Girus markasının çatısı altında; girusTİCARİ, girusCRM, girusHR, girusBORDRO ürünleri bulunuyor.

Uyumsoft geniş ürün ailesi ile hizmet veriyor

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, 27.’ci yılında 100 binin üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor. Uyumsoft A.Ş.’nin ürün ailesinde; Girus bulut tabanlı ticari yazılımlar (girusTİCARİ, girusCRM, girusHR, girusBORDRO) girus.uyumsoft.com ürün ailesinin yanı sıra, LioX Kurumsal Kaynak Planlama (LioXERP, LioXHR, LioXCRM) ürün ailesi; e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Banka Bakiyem, uyumYEDEK, uyumİYS dahil 30’u aşkın yazılım ürün ailesi çözümleri yer alıyor.

kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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