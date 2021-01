Üretimde Yapay Zekâ ve Robot Teknolojilerinin Geleceği Masaya Yatırıldı

Pandemiyle birlikte dijital etkinliklerini artıran Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, markanın ileri teknolojiye sahip yeni nesil ürün ve çözümleriyle üretimin dijitalleşmesine yaptığı katkıyı öğrencilerle paylaştı.



İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen sosyal medya canlı yayınında öğrencilerle buluşan Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, fabrikalarda dijital dönüşüm ve yapay zekâ konusunda şirketin yaptığı inovatif çalışmaları öğrencilerle paylaştı.

Robotlar filmlerdeki gibi insanlığın sonunu getirmeyecek

Şubat 2020’den bu yana Mitsubishi Electric’in tüm robotlarının yapay zekayla desteklendiği söyleyen Tolga Bizel; “Filmlerdeki korku dolu senaryoların aksine hayatımızı kolaylaştırmak için çalışan robotlar pek çok farklı alanda başrol oynamaya başladı. Temizlik robotu gibi gündelik hayatın yanı sıra üretimde de insanla etkileşim kurabilen, kendi kendine öğrendiklerini uygulayabilen ve gelişmiş performans sergileyen robotların sayısı günden güne artıyor. Robotlar, günümüzde arama motorlarından görüntü işleme teknolojilerine ve tüketiciye uygun seçimler yapılmasına kadar pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Üretimde ise sistemin parametrelerinin kullanılması, verilerin analiz edilmesi, bakım planlanması gibi önemli alanlarda kullanılıyor. Yapay zeka; akıllı sensör seviyesi, makinenin içi, makinenin dışı, fabrikayı yöneten yazılım ve bulut gibi işletmenin farklı katmanlarında kendine yer buluyor. Böylece verimli ve esnek bir üretim mümkün oluyor” dedi.

Yapay zekâ ile değişen tüketici alışkanlıklarına uygun üretim

Robot kullanımının hızla yaygınlaştığını ve fabrikalarda yapılan işlerin değiştiğini söyleyen Tolga Bizel, sözlerine şöyle devam etti: “Rutin işleri yapan geleneksel robotlar, değişen tüketici alışkanlıklarına adapte olamıyor. Yapay zekayla desteklenmiş robotlarımız ise başından sonuna kadar sisteme müdahale edebiliyor. Robotlarımız, tasarımcıya daha efektif dizayn konusunda fikir bile verebiliyor. Robotların üretimdeki rolünün hızla artacağı yönündeki gelecek vizyonundan hareketle Mitsubishi Electric olarak biz de ileri robot teknolojileri alanında yeni nesil ürün ve çözümler geliştiriyoruz. Gelecekte sabit duran robotlar yerine fabrika içinde hareket eden, kamerayla çevreyi gören, ürünü en iyi kapasiteyle tutabilen, insanla iş birliği yapan ve en önemlisi çalışana çarpmayacak robotlarla çalışmayı hayal ediyoruz. Halihazırda Japonya’da bulunan Kani fabrikamızdaki robotlar tamamen insanla iş birliği ve uyum içinde çalışıyorlar.”

Yapay zeka tabanlı fabrikalarda yeni nesil teknolojilerle yüksek verimlilik

Derin öğrenme, takviyeli öğrenme ve büyük veri analizi olarak üç ayrı şekilde yapay zekayı kullandıklarını bildiren Bizel, tüm bu uygulamaları MAISART başlığı altında gerçekleştirdiklerini söyleyerek şu bilgileri verdi: “Mitsubishi Electric’s AI creates the State-of-the-ART in technology (Mitsubishi Electric’in AI’sı ile en yeni teknoloji) ifadesinin kısaltması olan ‘MAISART’ ile yapay zekâ tabanlı fabrikalarda ve tesislerde ekipman duruş süresi azalırken verimliliğin artırılması sağlanıyor. Makine öğrenmesi algoritmasını kullanan bu teknoloji, sensör verilerini analiz ettikten sonra farklı operasyonel durumlar arasında üretim makinesi geçişine ilişkin bir model oluşturuyor. Veriler anlık analiz edildiği için gerektiği zaman robotların yeni bir hızla çalışma sistemine geçmesi mümkün oluyor.”

Arızaların öngörülmesi işgücünün efektif kullanılmasını sağlıyor

Yapay zekayı, üretim ve görüntü işlemenin yanı sıra teşhiste de kullandıklarını söyleyen Bizel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapay zekayla desteklenen robotlarımız sayesinde üretimin aksamaması, ürünlerin bakıma yönlendirilmesi ve arıza meydana geldiğinde diğer robotun arızalı robotun iş yükünü alması mümkün oluyor. Arızanın öngörülmesi ve anlık olarak operatöre bildirilmesi hem maliyette ve üretimde verimliliğin artmasını hem de iş gücünün efektif bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.”

Üretimde güvenlik açıkları yerinde çözülüyor

Dijitalleşmeyle birlikte siber güvenlik konusunun da önem kazandığını vurgulayan Tolga Bizel, üretimde güvenlik açıklarının önüne geçmek için yaptıkları çalışmalara değinerek sözlerini tamamladı: “Veriler, dışarıdaki buluta gönderilirken ve işlenirken ekstra maliyet ve zaman kaybı oluşuyor. Ar-Ge merkezlerimizde geliştirilen yeni yapay zekâ algoritmasına sahip teknolojilerimizle güvenlik sorunlarını yerinde çözüyoruz. Böylece, tüm dataların işlenmesinin ardından bulut ortamına taşınması ve dataların işlendiği yere tekrar dönmesi için harcanacak zaman ve maliyetten tasarruf ediliyor ve yüksek derecede güvenlik mümkün oluyor.”

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıla yaklaşan tecrübeye sahip olan Mitsubishi Electric Corporation; bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2020’de sona eren mali yılda 4,462.5 milyar yen* (40.9 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric. com

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2020’da ilan ettiği 1 USD = 109 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler ile asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinden oluşuyor. Potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, markanın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu için çalışan Mitsubishi Electric, otomasyon teknolojileri ile dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray projesinde de dikkat çekiyor. Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da rol alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay araştırma ve geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi konumunda. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Hakkında