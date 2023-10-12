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Üretici Mimar Ve Tasarımcılar İçin Benzersiz Bir Yapay Zeka Platformu:Moon

Mimarlar, üretici firmalar ve tasarımcıların yaşadığı eksiklikleri ortadan kaldırarak sektörde yeni bir dinamik oluşturmayı hedeflen MOON PLATFORM; MOON On, MOON Busıness, Moon CRM ve MOON Demonte olmak üzere 4 ayrı kategoride hizmet verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2023 Perşembe 10:01
Üretici Mimar Ve Tasarımcılar İçin Benzersiz Bir Yapay Zeka Platformu:Moon
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Yaratıcılığın ve inovasyonun ışığında tasarım dünyasını dönüştürmeye adanmış bir APP olan MOON PLATFORM, yeni bir sektörün kapılarını aralıyor. Hizmet kategorisinde yer alan MOON CRM; müşteri verilerini A’dan Z’ye depolama, mevcut ve potansiyel müşterilerinizi analiz edip öncelik sırasına koyarak fırsatlara odaklanma ve müşterilere ihtiyaç duydukları tekliflerle pro aktif olarak ulaşma imkânı sunacak.

MOON CRM ile Globale Ulaşmak Mümkün!

İngiltere de kurulan ve yakın zamanda ilk kez Türkiyede faaliyete geçecek olan MOON Platform; kullanıcıları global pazarda öne çıkarırken aynı zamanda iş ağlarını genişletme imkânı sunacak. Kişiselleştirilmiş ve entegre bir şekilde hizmet sunan MOON CRM; satış öncesi, satış süreci ve sonrasını uçtan uca dijitale taşıma imkânı sağlayacak. Ayrıca satış performansı, finans akışı, siparişlerin durumu, stok ve satın alma süreç takibi ile kullanım kolaylığı sunacak.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Moon CRM içerisinde yer alan Proje Yönetimi ile; sahadaki projelerin tüm aşamaları, kullanılan malzemeler, siparişin ilerleme adımları, hak ediş seviyeleri ve yürütülen tüm görevlerin izlerini verimli bir sistem üzerinden yönetmek tek bir platform üzerinden olacak. Ayrıca kullanıcıların 'Teknik Servis' ile periyodik bakımları ve sözleşmeleri takip edebilecek, sahada bekleyen işleri verimli yönetip servis gelirlerini denetleme fırsatı olacak.

MOON CRM; Starter, Pro ve Premium seçenekleriyle gelir modeli oluşturacak!

Mimarlar, üretici firmalar ve tasarımcılar için tüm fırsatların takip edileceği bir platform olan Moon, kişiye özel hizmet paketleri ile işlevsel bir deneyim sunacak. Starter, Pro ve Premium olarak 3 ayrı ücretlendirme içeren MOON CRM, kullanıcılara gelir modeli sunmayı hedefliyor.

Girişimcilik örneğiyle adından başarı ile söz ettiren Moon Platform Kurucusu Sefer Doğan Özdoğan: Biz MOON ile sektöre bambaşka bir bakış açısı getirmeyi istiyoruz. Sektörün ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılamayı; zaman verimliğini, doğru ürünü doğru yerde kullanmayı, ürün kıyaslamalarının yapılmasını hedefliyoruz. Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak insanların bilgiye daha hızlı ulaşmasını, üreticiler ile daha hızlı iletişim kurmasını ve tasarıma katkı sağlamasına imkân sunuyoruz. Aynı zamanda tasarlanmış ve üretilmiş olan ürünlerinde müşteriye ulaşmasını hızlandırmayı, kullanıcının tercihlerinde kişiselleştirilmiş konularda daha hızlı geri bildirim alarak kitleleri yönetmelerine olanak sağlıyoruz.

Bu doğrultuda üreticileri ve mimarları globalleştirmeye çalışıyoruz. MOON ile sadece Türkiye'de değil Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Polonya dahil tüm üreticileri bir araya getiriyoruz ve eşit şartlarda ürün kimlik kartları ile projelerinin içerisinde yer almalarını sağlıyoruz. Bu ayrıca üreticilerin ve mimarların geçmiş tecrübelerini kayıt altına alarak, ihtiyaçlarını doğru bir şekilde yönetebilecekleri yapay zekâ platformu sunuyor.

MOON Platform sayesinde birkaç saat içerisinde insanların tasarıma dair ihtiyaçlarını doğru konumlandırdıklarını ve bunları konfigüratör kullanarak, ürün optimizasyonları kullanarak, ürünlerin arttırılmış gerçeklerini kullanarak hatta Metaverse'de tasarlamış oldukları ürünleri bire bir deneyimleyip, gezerek zaman ve mekân tasarrufu da sağlamayı hedefliyoruz. Bunların üzerine her geçen gün yenilerini ekleyerek bir MOON Point noktaları konumlandırmayı istiyoruz.' açıklamasında bulundu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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