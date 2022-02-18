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Türkiye’nin En Büyük Online Mobilya Üreticisi Artık Bakırköy’de

Online Mobilya üretiminin öncü markalarından biri olan Minar Mobilya Bakırköy’de açıldı. Fabrika üretiminden sonra mağazacılık konusunda da iddialı olan Minar Mobilya İstanbul’da açtığı ilk mağaza ile ürünlerini beğenilerinize sunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Şubat 2022 Cuma 09:12
Türkiye’nin En Büyük Online Mobilya Üreticisi Artık Bakırköy’de
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Minar Mobilya 2013 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğmuştur. Markanın geçmişi yarım asır geriye dayanmaktadır. Markanın asıl kurucusu Güremen Orman Ürünleri, Minar markasıyla birlikte yurtiçi ve yurtdışı pazarında demonte mobilya üreterek satışını yapmaktadır.

Minar Mobilya Artık Bakırköy’de

İstanbul’un önemli ilçelerinden biri olan Bakırköy’de mobilya severlerle buluşan Minar Mobilya en iddialı ürünleriyle görücüye çıkıyor. Mobilya üretimini32000 m2alanda yapan ve Online mağazacılık sektöründe lider firmalardan biri olan Minar markası mağazacılık konusunda da aynı iddiayla üretimine devam ediyor. Üretim tecrübesini mağaza alanına taşımak ve alışveriş severlere mobilyalarını sergilemek isteyen marka, showroom düşüncesiylegüçlü bir satış kanalı daha yakalayacağını düşünüyor. Minar Mobilya E-ticaret ve mağaza ikilisini birleştirerek müşterilerine sundukları hizmet kalitesiyle başarılı olacaklarına inandıklarını belirtiyor. Lojistik ve tedarik ikilisinin pandemi sürecinde hayati bir önem taşıdığını ve yatırım anlamında gerekli tüm çabayı sarfettiklerini belirterek müşterilerine mağazacılık deneyimini de aynı kaliteyle yaşatmak istiyor.

Pandemiyle beraber internet alışverişinin artmasıyla birlikte güçlü büyüme ivmesi yakalayan marka Bakırköy’de açtığı ilk mağazasıyla showroom devlerinin arasına yerleşmeyi hedefliyor. Minar mobilya yaşam alanlarına göre online demonte mobilya üreticileri arasında ilk sıralardaki yerini korumayı hedeflerken müşterilerine mağazasında en beğenilenürünlerini sunmak istiyor. Ayağı yere basan bir büyüme hedeflediğini belirten marka İstanbul’lular ile buluşmaktan bir hayli mutlu. İnternet alışverişinden ziyade müşterileriyle fiziksel olarak buluşmanında önemini belirten firma farklı illerde de shoowroom mağazacılığına gerekli önemi göstereceğini belirtiyor.

Minimal yaşamın önem kazandığı son yıllarda internet alışverişine ve demonte mobilyalara ilginin artmasıyla birliktedoğru alışveriş yapmanın püf noktalarını da Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Demirhan titizlikle bizlerle paylaşıyor. İnternetten mobilya alırken mobilyayı kullanacağınız alanın ölçülerine dikkat etmeniz gerektiğini belirtiyor. Ölçü bilgisi verilmeyen mobilyayı alırken dikkatli olmaları gerektiğini, iade süreçlerini yasal olarak iyi takip etmeleri gerektiğini söylüyor.

E-Ticaret Sorumlusu M.Anıl Şahin; Teknolojinin hayatımızda hız kazanmasıyla birlikte satın alma süreçlerinin değiştiğini ve bu süreçlere hızla ayak uyduranların sektörde başarı elde edebileceğini belirtiyor. Her ne kadar internet satışları artsa da hala ürünü görerek ve inceleyerek almak isteyen bir kitlenin de olduğunu söyleyen M.Anıl Şahin, müşteri kitlesine yönelik firma hedefinin belirlenmesinin daha doğru olacağını itinayla altını çiziyor.

Farklı şehirlerde de mağaza açma konusunda heyecanlı olan Minar Mobilya Planlarında İzmir, Bursa, İstanbul Anadolu Yakası ve Ankara’nın olacağını söylüyor. Müşterilerine hem Online hem de mağaza deneyimini en iyi şekilde yaşatmak istediklerini, bunu yaparken de kaliteden ödün vermemek için büyük çaba sarfettiklerini belirten Minar Mobilyaya bizde başarılar diliyoruz.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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