Türkiye'nin İlk Dijital Bankası "Hayat Finans" Faaliyete Geçti

Türkiye’nin ilk dijital bankası olma unvanına sahip olan Hayat Finans faaliyetlerine başladı. Hayat Finans sadece dijital kanallardan olmak üzere mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi üzerinden hizmet veriyor. 85 yıllık bilgi birikimi ile Hayat Finans’ı kuran Hayat Holding dünyanın birçok noktasında son teknolojiye sahip üretim tesisleri ile Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyor. 7 milyar dolar aktif büyüklüğü ile 17 ülkede 49 Türk markasını dünya çapında milyonlarca tüketiciye ulaştıran Hayat Holding, 67 şirket ve 17 bini aşkın çalışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Müşteriler Hayat Finans’a App Store’dan kolayca ulaşabilecekler, diğer uygulama mağazaları ise çok yakında hizmete açılacak.

“DİJİTAL BANKACILIĞA BAKIŞ” ARAŞTIRMASINDAN ÇARPICI BULGULAR

Bir araştırma şirketinin Hayat Finans için gerçekleştirdiği “Dijital Bankacılığa Bakış Araştırması” Türkiye’de bireylerin bankacılık, bankalar ile ilişki ve dijital bankacılığa bakışları hakkında somut bulgular ortaya koyuyor. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 57’si hayatı kolaylaştıran yeniliklere açık ancak mevcut bankaların taleplerini merkeze alarak bu yenilik ihtiyacını karşılamakta yeterli olmadığını düşünüyor. Tüketicilerin yüzde 92’si ise dijital bankacılığın hayatı hızlandırdığını ve işlemleri kolaylaştırdığını ifade ediyor.

DİJİTALE DOĞAN BANKA

Hayat Finans şubesiz ve sadece dijital kanallardan hizmet veren bir banka olarak finansal imkânlara erişimin kolay ve daha az maliyetli olduğu bir iş modeli ortaya koyuyor. Bu model ile bireylerin yanı sıra Türkiye ekonomisine katkı sağlayan tüm işletmelere hızlı ve uygun finansman sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda dijital banka olmanın avantajlarını katılım bankacılığı prensipleriyle bir araya getiren Hayat Finans “birlikte kazanıp birlikte paylaşmaya” teşvik eden sürdürülebilir yapısı ile paydaş ekonomisine de güçlü bir zemin hazırlıyor.

“TÜRKİYE’DE ZİHİNSEL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATACAK, GLOBAL DİJİTAL BANKA OLACAĞIZ”

Hayat Finans Genel Müdürü M. Murat Ertem Türkiye’nin BDDK’dan lisans alan ilk dijital bankası olarak müşteriyle buluşmuş olmaktan büyük heyecan duyduklarını dile getirerek şunları söyledi: “Türkiye’de tüketicilerin yüzde 92’si dijital bankacılık araçlarını kullanmak konusunda son derece istekli. Ülkemizin dijital okuryazarlığı gayet iyi durumda. Ancak tüketicilerin neredeyse yarısı anlaşılmadıklarını, ihtiyaçlarına özel çözüm üretilmediğini düşünüyor.

Alınan hizmetin kişiye özel, terzi işi olmadığını biliyor. Türkiye’nin ilk dijital bankası olarak tıpkı dünyada olduğu gibi tamamen dijital süreçlerle, pürüzsüz bankacılık yapmak için buradayız. İhtiyacımız olan zihinsel dönüşümün Türkiye’deki liderliğini biz üstlenmek istiyoruz. Bireysel müşterilerin yanı sıra tüzel müşterilerin de dijital dönüşümünü sağlayacağız. Birlikte kazanıp birlikte paylaşmak suretiyle, dijital banka olmanın avantajlarını tüm müşterilerimizle paylaşacağız. Deneyimli, işin uzmanı geniş bir ekip ile ülkemizde bu işin lokomotifi olup sonrasında global dijital banka olmayı hayal ediyoruz.”

M. Murat Ertem, “Hayat Holding’in güçlü markaları sayesinde anneler, kadınlar, gençler, küçük esnafımız, KOBİ’ler, üreticilerimiz, perakende sektörü, e-ticaret ekosistemi hepsi yıllardır dirsek temasında iş birliği yaptığımız güçlü topluluklar ve paydaşlarımızdır. Çok geniş bir ekosisteme hitap ediyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Dijitalleşmenin sektörler arası geçişkenliği tetiklediği bir çağda bankacılık alanındaki regülasyonlar, finans ve teknoloji dünyasının entegre olmasını, yenilikçi yapıların ve iş modellerinin ortaya çıkmasını destekliyor. Hızlı tüketim ve üretim sektörlerindeki lider firmalarıyla Hayat Holding, tüm sektörleri etkileyen bu geçişkenliği önemli bir fırsat olarak değerlendirdiği için Hayat Finans’ı kurdu. Bu vizyondan aldığımız güçle, lider firmaların kendi ekosistemleriyle olan ilişkilerini dijitale taşıyacağız” dedi.

“DİJİTAL EKONOMİNİN ODAĞI MÜŞTERİYİ ANLAMAK ”

M. Murat Ertem müşterilerin ihtiyaçlarını anlamanın çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bankaların sunduğu işlem yelpazesi konusunda müşterilerin soru işareti yok ancak müşteriler finansal konularda ufuklarının açılmasını istiyor. Bu işin doğru uzmanlıkla yapılması çok kıymetli. Burada da ciddi bir açık var ve bu açığı doğru finansal rehberlikle kapatabiliriz. Biz veriyi merkeze koyarak müşterilerimizin ne istediğini anlamak için çalışacağız.

Bunu da hem bankacılık hem de finansal teknolojiler alanında deneyimli ve uzman bir ekiple yapacağız.” Ertem özellikle ileri teknolojilerde yetkin insan kaynağı ile inovasyon becerilerini geliştireceklerini ve AR-GE’ye önemli bir pay ayıracaklarını sözlerine ekledi.

“KOBİ’LERİ VE KÜÇÜK ESNAFI DİJİTALLEŞTİRECEĞİZ”

Bankacılığın her alanında faaliyet göstermeyi hedeflediklerini vurgulayan Hayat Finans Genel Müdürü M. Murat Ertem “Dijital bir banka olarak ‘birlikte kazan birlikte paylaş’ prensibiyle üretimin ve reel sektörün sürdürülebilir büyümesi için çalışacağız. Ticaret, sanayi ve ihracatın finansmana odaklanacağız. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ'lerimizin yüzde 69 gibi büyük bir çoğunluğu herhangi bir dijitalleşme stratejisine sahip değil.

KOBİ’lerin dijital yolculuklarını desteklemek ve onlara can suyu olmak tüzel bankacılıktaki ana akslarımızdan birisi olacaktır. Esnafımızın iş hayatında kendini geliştirmesi için süreçlerini dijitalleştirmesini, Hayat Finans üzerinden hem bir dijital platformda hem de devasa bir dijital ekosistemde var olmasını sağlayacağız” sözleriyle noktaladı.

Hayat Finans hakkında:

Hayat Holding tarafından kurulan ve 2023 yılında dijital bankacılık faaliyet iznini alan Hayat Finans, Türkiye'nin ilk dijital bankası olarak hizmet vermeye başladı. Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin ana ortakları yüzde 50-50 hisse ile Hayat Kimya A.Ş. ve Kastamonu Entegre A.Ş. olurken; dünyanın 4. büyük markalı bebek bezi üreticisi, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın ise en büyük temizlik kağıtları üreticisi olan Hayat Kimya A.Ş. Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia ve Evony gibi markalarıyla tüm dünyada milyonlarca tüketiciye ulaşıyor. Hayat Finans’ın diğer ortağı Kastamonu Entegre A.Ş. ise ağaç bazlı panel üretiminde MDF ve Yonga Levha üretimiyle Türkiye’nin lider, Avrupa’nın 3., Dünya’nın 4. büyük üreticisi konumundadır.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)