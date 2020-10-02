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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Desteklediği Serra GES Faaliyete Başladı

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerjiye verdiği desteğe hız kesmeden devam eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın kredilendirdiği Bolayır Enerji - Serra Güneş Enerji Santrali tamamlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ekim 2020 Cuma 09:49
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Desteklediği Serra GES Faaliyete Başladı
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından kredilendirilen Bolayır Enerji’nin, Antalya’nın Akseki ilçesinde kurduğu 5.6 MW’lık Serra Güneş Enerjisi Santrali enerji üretimine başladı. Yaklaşık 25.000 adet fotovoltaik panel ve 1,5 km enerji nakil hattı ile kurulan santralde yıllık 11.184.768 kWh elektrik üretilecek.

Türkiye’nin ithalatını ve dışa bağımlılığını azaltan her yenilenebilir enerji projesinin ayrı önem taşıdığına dikkat çeken Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Kurumsal Bankacılık, Proje Finansmanı ve BT’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Maraş, “1975’ten bugüne Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için çalışan Bankamız, açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın da işaret ettiği gibi uluslararası alanda rekabetçi ve güçlü istihdam potansiyeli olan öncelikli sektörleri destekleyerek yerli ve milli kaynakların yatırıma dönüşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kredi portföyümüzün yüzde 54’ünü oluşturan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinde özellikle GES, JES, Biyogaz ve Çöpgazı projelerini büyük bir titizlikle takip ediyor ve hayata geçirilmelerine destek oluyoruz. Ülkemiz açısından bakıldığında, toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün içinde güneş enerjisi santrallerinin payı yüzde 6,76. Yapılan yatırımlarla bu oranın gelecek yıllarda daha da artması için Banka olarak enerji sektörünün yanında olacağız” dedi.

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla, kurulu gücü yaklaşık 2.558 MW olan 286 adet yenilenebilir enerji yatırımı projesine yaklaşık 8.8 milyar TL tutarında kredi sağladıklarını söyleyen Özgür Maraş, “Bu yatırımlar ile iklim değişikliyle mücadelenin yanı sıra kentsel hava kalitesinin iyileştirilmesine de katkı sağlıyoruz. Güneş enerjisi özelinde ise Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak şimdiye kadar kullandırdığımız kredilerle 227 MW kurulu gücünde, toplam 171 adet GES projesini finanse ettik. Ülkemizde GES’ler açısından büyük bir potansiyel bulunuyor, uzun vadede ülkemize önemli düzeyde katkı sağlayan yenilenebilir enerji üretimine desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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