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Türk şirketinin sağlık yazılımı FDA onayı aldı

Türkiye, sağlık teknolojilerindeki çözümleriyle uluslararası arenada inovasyon gücünü kanıtlamaya devam ediyor. Son olarak Yoğun Bakım Klinik Bilgi Yönetimi Sistemi ile FDA onayı alan yerli bilişim teknolojileri şirketi ise ülkemizin potansiyelini yurt dışına taşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2023 Perşembe 11:47
Türk şirketinin sağlık yazılımı FDA onayı aldı
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Türkiye, sağlık teknolojileri sektöründe uluslararası başarılara imza atmaya devam ediyor. Son olarak Ordinatrum Bilişim Teknolojileri, ARC ICU isimli Yoğun Bakım Klinik Bilgi Yönetimi Sistemi ile Amerika Birleşik Devletleri’nde Food and Drug Administration (FDA) onayı aldığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ordinatrum CEO’su Hatem Karapınar, “Yazılım alanında FDA onayı alan ilk Türk şirketi olarak, teknolojideki potansiyelimizi dünya çapında kanıtlarken ülkemizi temsil etmenin de gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yerli teknolojinin gücünü globale taşıyoruz”

“Sağlık teknolojilerindeki başarımız, sadece kendi hikayemizi değil, aynı zamanda Türkiye’nin de sahip olduğu potansiyeli yansıtıyor” diyen Hatem Karapınar, milli bir perspektifle geliştirilen sistem hakkında, “Ülkemiz son yıllarda sağlık teknolojilerinde dünya çapında önemli başarılara imza atıyor. Biz de pazardan daha fazla pay alma adına önümüzdeki 5 yıl için 100 milyon dolarlık ihracat hedefi belirledik. Bu doğrultuda çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Bakım kalitesini artırıyor, yatış sürelerini kısaltıyoruz”

"Hatem Karapınar sözlerine şöyle devam etti: Ordinatrum olarak 2019 dan beri sağlık bilişimi alanında yeni pazarlara açılmak ve küresel işbirliklerimizi geliştirmek için fırsatları değerlendirirken, sağlıkta hizmet kalitesini artıran ve değer yaratan yenilikçi ürünler geliştirmek için çalışıyoruz.

Son olarak yoğun bakım ünitelerindeki hasta bakımını iyileştirmek için tasarlandığımız FDA onaylı ARC ICU, Ordinatrum’un sağlık bilişimi alanındaki inovasyon ve know-how gücünü gösterirken; Ordinatrum’un kalitesini ispatlayan bir örnek olarak öne çıkıyor. Ayrıca bu başarı, sağlık teknolojilerinde Türk mühendisliğinin yüksek standartlara ulaştığının da bir ispatı olarak kabul edilebilir. Ürünümüz, yoğun bakım ünitelerindeki hasta verilerini toplayıp analiz ediyor. Karar destek sistemi ile sağlık profesyonellerinin işlerini kolaylaştırıyor.

Bu sayede yoğun bakım hekim ve hemşirelerine hastaların durumunu gerçek zamanlı olarak gösteriyor, hasta ve tedavi başarımı için en iyi kararı vermelerine yardımcı oluyor. Yoğun bakım tedavi süreçlerinde proaktif ve etkin bir dijitalleşme sağlayan sistemimiz ile bakım kalitesi ve tedavi başarımı artarken, yatış sürelerinde sağlanan iyileştirmelerle sağlık ekonomisine de katkı sağlıyoruz.

Ordinatrum Kurucu Ortaklarından Dr. Emrah Yurtçu ise konuya dair şu açıklamada bulundu:

2011’de Hatem Karapınar ile birlikte kurduğumuz şirketimize, daha sonra Ali Öztürk’ün de katılımı ile hedeflerimize güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Ordinatrum ülkemizde sağlık teknolojileri sektöründe 10 yılı aşkın süredir önemli bir rol oynamıştır. Sağlık yazılımlarındaki yenilikçi yaklaşımlarımızla sektörde önemli bir yere sahip olan firmamız artık uluslararası arenaya giriş yapmıştır. Türk mühendisliği ve sağlık teknolojilerindeki alan uzmanlığının büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Bu inançla ülkemizi uluslararası sağlık teknolojileri sahnesinde başarılı bir şekilde temsil etme hedefiyle devam edeceğiz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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