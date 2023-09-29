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Türk Girişimciler, Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Sosyal Medya Platformu Geliştirdi

Temmuz 2023 verileri küresel çapta sosyal medya kullanıcılarının dünya nüfusunun neredeyse %61’ine karşılık geldiğini gösterirken, Türk girişimciler yapay zeka destekli, güvenli ve yeni nesil bir sosyal medya platformu için kolları sıvadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2023 Cuma 14:26
Türk Girişimciler, Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Sosyal Medya Platformu Geliştirdi
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İlk örneklerinin ortaya çıktığı dönemden bu yana dönüşen ve çeşitlenen sosyal medya platformları, internetin iletişim kurma, tartışma, fikir paylaşma ve anı biriktirme araçlarına dönüştü. DataReportal tarafından Temmuz 2023'te yayımlanan veriler, küresel sosyal medya kullanıcısı sayısının yeni bir eşiği aştığını, 5 milyara yaklaşan kullanıcı sayısının dünya nüfusunun neredeyse %61’ine ulaştığını gösterdi.

Sosyal ilişkilerin doğasını da değiştiren sosyal medya platformlarının dönüşümü, yapay zeka gibi teknolojilerle devam ederken, Türk girişimciler de küresel çapta benimsenebilecek, katılımcılarına güvenli bir paylaşım ortamı sunan yeni nesil bir sosyal medya platformu geliştirmek için harekete geçti. Bu kapsamda, Eylül 2023'te kurulan yeni nesil sosyal medya platformu Toni, anlık fotoğraf paylaşımı, konum bazlı anılar ve yapay zeka desteği gibi özellikleriyle sınırlı sayıda üye kabul etmeye başladı.

Anlık olarak konum bazlı fotoğraf paylaşılabiliyor

“Anıları değil, anı yakalayın” mottosuyla geliştirilen, iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play Store’da yerini alan yeni nesil sosyal medya platformu Toni, kullanıcıların konum bildirerek anlık fotoğraf paylaşmasına olanak tanıyor. 48 saat boyunca kullanıcıların arkadaşları tarafından görülebilen bu anılar, fotoğrafların çekildiği yere göre düzenleniyor. Harita üzerinde konumlandırılan anılar, özel günlerini, seyahatlerini, mutlu oldukları anları kaydeden kullanıcılara dijital bir albüm de sunuyor.

Toni'yi insanların arkadaşlarıyla bağlantı kurabilmeleri ve her anı yakalayabilmeleri için geliştirdiklerini kaydeden Toni Pazarlama Direktörü Berke Söylemezoğlu, "Yalnızca davetiyeyle üyelik kabul eden Toni’de her kullanıcının 3 kişiyi davet etme hakkı bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, kendilerine özel bir toplulukla anılarını paylaşabiliyor, arkadaşlarının gönderilerine yorum yapabiliyor ve güvenli bir sosyal medya deneyimi yaşayabiliyor" dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Yapay zeka desteğiyle mekan keşfi

Toni'nin daha iyi bir kullanıcı deneyimi için yapay zeka teknolojisinden de yararlandığını kaydeden Berke Söylemezoğlu, "Kullanıcılar, Toni'deki arkadaşlarının gittikleri mekanları kaydedebiliyor, kaydettikleri mekanları harita üzerinden görebiliyor. Ayrıca Toni, yapay zekayı kullanarak beğenileri analiz edebiliyor ve kullanıcılara, kendileri için en uygun mekanları keşfetme olanağı sunuyor. Yine yapay zeka desteğiyle Toni kullanıcıları, kendilerine en çok benzeyen kullanıcıların beğendikleri mekanları da görüntüleyebiliyor. İlerleyen süreçte Toni, gerçek mekanlarda, yalnızca Tonililerin katılabileceği özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak” ifadelerini kullandı.

İTÜ Çekirdek girişimleri arasında

Toni’nin teknolojiyi ve inovasyonu kullanan, yenilikçi ve başarı potansiyeli yüksek iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilerin sıkça başvurduğu İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi bünyesindeki girişimlerden biri olduğunu hatırlatan Toni Pazarlama Direktörü Berke Söylemezoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Toni’nin davet modeliyle çok hızlı büyüme potansiyeli taşıdığına ve kısa sürede bir fenomene dönüşebileceğine inanıyoruz. DataReportal verilerine göre Türkiye’de sosyal medya kullanımı, %67,5’lik oranla küresel ortalamanın üzerinde.

Bu veri, ülkemizi gerçek sosyalleşme deneyimini anı biriktirme ve paylaşmayla buluşturan Toni’nin büyüme yolculuğunda ilk kullanıcı tabanını edinmesi için oldukça güçlü bir pazar haline getiriyor. Kullanıcılara ziyaret ettikleri yerleri önemsedikleri insanlarla paylaşmanın yeni nesil ve güvenli bir yolunu sunan Toni, sınırlı sayıda davetiyeyle üye alımına başladı. Özgün bir sosyal medya deneyimi arayan herkes, toni-app.com adresinden davetiye kodunu alarak Toni’nin ilk kullanıcıları arasında yerini alabilir.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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