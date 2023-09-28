TradFi şirketi darwinbit, yenilikçi ürünleriyle Avrupa’nın önde gelen blockchain fuarında ilk kez sahneye çıkıyor

Dijital varlık yönetimi şirketi darwinbit, bugün Amsterdam'da düzenlenen Blockchain Expo Europe'da Avrupa pazarına adım attığını duyurdu. Kripto para yatırımlarını herkes için güvenli, emniyetli ve kapsayıcı hale getirmeyi amaçlayan şirket; yapılandırılmış ürünlere, staking’e ve sabit getirili hizmetlere olan yaklaşımıyla da kripto alanını değiştirmeye hazırlanıyor.

2022 Yılında kurulan darwinbit, kripto sektöründe hızlı bir oyuncu olarak öne çıkmayı başardı. Darwinbit'teki liderlik ekibi; kripto para, Web3, TradFi ve geleneksel bankacılığı kapsayan onlarca yıllık küresel deneyimi bir araya getirerek hızla gelişen sektör hakkında oldukça önemli bilgiler sağlıyor.

Çeşitli yatırımcılara hitap etmek için 20'den fazla farklı seçenek sunan en büyük yapılandırılmış ürün havuzuna sahip olan darwinbit; gelişmiş kontrol ve esneklik sağlayan, kişiye özel, yüksek düzeyde uyarlanabilir yapılandırılmış ürünler sunarak yatırımcıları güçlendirmeyi hedefliyor. Şirketin Snowball ve Sharkfin gibi sektörde ilk olma niteliği taşıyan ürünlerinin yanı sıra staking ve sabit getirili hizmetleri de bulunuyor.

Kripto bazlı ürünler şu anda küresel ölçekte yaklaşık 5 milyar dolarla pazar genelinin sadece yüzde 0,5'ini oluşturuyor. Ancak kripto para stake’leri arttıkça bu pazar büyüklüğünün 50 milyar doları geçmesi bekleniyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Şirket, hızla artan kripto benimsenmesine tanık olan Avrupa pazarına özellikle hevesli. Avrupa'nın güçlü altyapı oluşturma, finansman, sürdürülebilirlik ve topluluk katılımına vurgu yapması, onu kripto inovasyonu için önemli bir merkez olarak konumlandırıyor.

Avrupa pazarına giriş yapmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan darwinbit'in Kurucu Ortağı ve Coo'su Jeff Zhao, “Dijital varlık serveti yönetimi konusunda öncü bir platform olarak darwinbit, müşteriler için yeni gelir fırsatları sunarak yatırımcılara karlı fırsatlar sunar ve bu fırsatları volatil piyasalarda güçlü risk yönetimi ile dengeleyerek bir güvenlik ağı sağlar.

Kapsamlı hizmet yelpazemiz, çekirdeğinde kapsayıcılığı hedefleyerek tasarlanmıştır - yüksek getiri elde etmeyi amaçlayan deneyimli kripto uzmanlarından, kripto varlıklara maruz kalmak ve portföylerini çeşitlendirmek isteyen Web2 kripto meraklılarına kadar.”

Kripto borsaları aracılığıyla küresel bir varlığı olan şirket, B2B müşterilere hizmet verir ve DeFi ekosistemine aktif olarak katılır. Şirket, zaten dünyanın en iyi beş borsasıyla stratejik ortaklıklar kurmuş ve başlangıç döneminde ekstra yirmi borsa ile görüşmelerde bulunuyor.