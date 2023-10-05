Teknoloji Tutkunları İstanbul Tech Week’Te Buluşacak

Geçtiğimiz üç senede 200 oturumla, 50 bini aşkın katılımcı ve 300’ü aşkın konuşmacıyı ağırlayan Istanbul Tech Week, bu yıl da teknoloji odaklı zengin içeriğiyle 2-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

İş ve teknoloji dünyasıyla iç içe olan herkesi bir araya getirecek Istanbul Tech Week'in 2 Kasım'da Hilton Maslak'ta gerçekleşecek konferans günü, bu sene de yerel ve global konuşmacıları ve teknoloji odağında farklı tematik konularıyla doyurucu bir içerik sunacak.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Etkinlik kapsamında geleceğin teknolojileri konusunda farkındalık oluşturmak; yeni teknolojilerle ilgilenen farklı sektörlerden insanların veri, yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik ve daha fazlasıyla şekillenen yeni dünyayı anlaması ve işlerine entegre etmesini sağlamak amacıyla birçok oturum düzenlenecek. Global ve yerel uzmanlardan ilham verici konuşmaların yapılacağı oturumlarda ayrıca başarı ve başarısızlık hikayeleri ve networking fırsatları da mercek altına alınacak.

KOBİ’ler için kritik öneme sahip konular KOBİ Özel Sahnesi’nde konuşulacak

3 Kasım’da online düzenlenecek KOBİ Özel Sahnesi’nde ise dijital dönüşümden finansal erişime kadar KOBİ’ler için birçok açıdan kritik öneme sahip başlıklara yer verilecek. KOBİ Özel Sahnesi’nde önümüzdeki dönemin en önemli temaları, 10 adımda dijital dönüşüm, gelişen teknolojiyle birlikte kolaylaşan finansman erişimi, yeşil dönüşüm, çift ayaklı şirket olma, regülasyon yönetimi, veri ve analitiğin gücü konuları konuşulacak.

Istanbul Tech Week boyunca global ve yerel kanaat önderleri, teknoloji üreticileri, karar vericiler, teknoloji yatırımcıları ve girişimcileri, sektörün önde gelen STK ve platformları ile bir araya gelecek olan teknoloji meraklıları, zihin açan gerçek uygulamaları sahiplerinden dinleyerek, bugünün ve yarının teknolojisine şahitlik edecek. Teknoloji tutkunları, etkinlik süresince Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan’dan, sahibinden.com CMO’su Nazım Erdoğan’a, Figopara Kurucu Ortağı Bulut Arukel’den Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay’a, DP Eurasia Grup CEO’su Aslan Saranga’dan Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan’a birçok ismi dinleme fırsatı yakalayacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)