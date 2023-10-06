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Teknoloji Tutkunları İstanbul Tech Week'te Buluşacak

2-3 Kasım tarihleri arasında teknoloji ekosisteminin tüm oyuncularını buluşturacak olan etkinliğin ilk günü teknoloji odaklı temalarıyla Hilton Maslak’ta gerçekleştirilecek. İkinci gün ise "KOBİ Özel" konseptiyle online platformda katılımcılarını ağırlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 11:31
Teknoloji Tutkunları İstanbul Tech Week'te Buluşacak
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Geçtiğimiz üç senede 200 oturumla, 50 bini aşkın katılımcı ve 300’ü aşkın konuşmacıyı ağırlayan Istanbul Tech Week, bu yıl da teknoloji odaklı zengin içeriğiyle 2-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

İş ve teknoloji dünyasıyla iç içe olan herkesi bir araya getirecek Istanbul Tech Week'in 2 Kasım'da Hilton Maslak'ta gerçekleşecek konferans günü, bu sene de yerel ve global konuşmacıları ve teknoloji odağında farklı tematik konularıyla doyurucu bir içerik sunacak.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

Etkinlik kapsamında geleceğin teknolojileri konusunda farkındalık oluşturmak; yeni teknolojilerle ilgilenen farklı sektörlerden insanların veri, yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik ve daha fazlasıyla şekillenen yeni dünyayı anlaması ve işlerine entegre etmesini sağlamak amacıyla birçok oturum düzenlenecek. Global ve yerel uzmanlardan ilham verici konuşmaların yapılacağı oturumlarda ayrıca başarı ve başarısızlık hikayeleri ve networking fırsatları da mercek altına alınacak.

KOBİ’ler için kritik öneme sahip konular KOBİ Özel Sahnesinde konuşulacak

3 Kasımda online düzenlenecek KOBİ Özel Sahnesinde ise dijital dönüşümden finansal erişime kadar KOBİ’ler için birçok açıdan kritik öneme sahip başlıklara yer verilecek. KOBİ Özel Sahnesinde önümüzdeki dönemin en önemli temaları, 10 adımda dijital dönüşüm, gelişen teknolojiyle birlikte kolaylaşan finansman erişimi, yeşil dönüşüm, çift ayaklı şirket olma, regülasyon yönetimi, veri ve analitiğin gücü konuları konuşulacak.

Istanbul Tech Week boyunca global ve yerel kanaat önderleri, teknoloji üreticileri, karar vericiler, teknoloji yatırımcıları ve girişimcileri, sektörün önde gelen STK ve platformları ile bir araya gelecek olan teknoloji meraklıları, zihin açan gerçek uygulamaları sahiplerinden dinleyerek, bugünün ve yarının teknolojisine şahitlik edecek. Teknoloji tutkunları, etkinlik süresince Boyner Büyük Mağazacılık CEOsu Eren Çamurdandan, sahibinden.com CMOsu Nazım Erdoğana, Figopara Kurucu Ortağı Bulut Arukelden Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Göaya, DP Eurasia Grup CEOsu Aslan Sarangadan Octet Türkiye CEOsu Derya Ekemen Fidana birçok ismi dinleme fırsatı yakalayacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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