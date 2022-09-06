TEKNOFEST Karadeniz'de En Çevreci Projeler Ödüllendirildi

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2022 ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da TEKNOFEST ödül törenine katıldı.

LİSE SEVİYESİNDE İLK ÜÇE GİRME BAŞARISI GÖSTEREN PROJELER

İzmir Özel Eraslan Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri Ada Demir ve Zeren Kaynak’ın danışman öğretmenleri Muhammet Çoruh rehberliğinde hazırladıkları ‘olta balıkçıları için çevre dostu ağırlık’ projesi Lise seviyesinde birinciliğe değer görüldü.

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Ilgın Ceyhan ile 12’nci sınıf öğrencisi Göktuğ Sipahi, danışman öğretmenleri Serkan Gül rehberliğinde geliştirdikleri ‘Atıkmatik; plastik, cam ve metal atıkları otomatik olarak ayırarak geri dönüşüme kazandırma’ projesiyle Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasında ikinci olma başarısı gösterdiler.

İzmir Necla Teyfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri Bakican Zeybek ve Taha Mert Aslan, danışman öğretmenleri İsmet Aslan rehberliğinde hazırladıkları ‘doğal organik karbon mürekkebi ile elektronik baskı devrelerinin 3d yazıcılarda basılması, doğal karbon mürekkep yapımı ve bakır yerine baskı devre (pcb) kartlarının karbon mürekkeple tasarımı’ projesiyle yarışmayı üçüncü olarak tamamladılar.

ÜNİVERSİTE VE ÜZERİ SEVİYESİNDE İLGİ ÇEKEN PROJELER

SANKO Okulları Fen Bilimleri Öğretmeni Fatih Mehmet Günaydın, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Üniversite ve Üzeri seviyesinde geliştirdiği ‘pektin bazlı hidrojeller ile tekstil atık sularının arıtımı’ projesiyle Türkiye birinciliği elde etme başarısı gösterdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümü mezunu Ömer Kara, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümü öğrencisi Rabia Adanur, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümü öğrencisi Yusuf Talha Kalender, Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Yüksel Kiye, Beykent Üniversitesi Biyoteknoloji Mühendisliği mezunu İlknur Toklu, Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu Enes Karaoğlu ve Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği mezunu Esra Nur Bolat, vibrasyon teknolojisiyle ile atık düzensiz titreşim enerjisini kimyasalı kendilerine ait olan piezo malzeme aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürdükleri ‘vibtech’ projesiyle üniversite ve üzeri seviyesinde ikinci oldular.

İran’dan eğitim için Türkiye’ye gelen ve eğitimlerine Sabancı Üniversitesi’nde devam eden Shaghayegh Saeidiharzand ve Dr. Abdoali Sadaghiani’nin geliştirdiği ‘rüzgar türbinleri için buzlanma önleyici proje’ üniversite ve üzeri seviyesinde üçüncülük kazandı.

BİRİNCİLER ÖDÜLLERİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ALDI

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında birincilik kazanan takımlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alırken, ikinci ve üçüncü olan takımlara ise ödüllerini Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve SANKO Holding Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Ulutaş birlikte takdim etti.

Lise ve üniversite kategorisinde 85 projenin mücadele ettiği yarışmada ilk 3’e giren takımların ödüller ise şu şekilde sıralandı:

‘Üniversite ve Üzeri Kategorisinde’ birinci takıma 15.000 TL, ikinci takıma 10.000 TL ve üçüncü takıma 5.000 TL ödül verilirken, ‘Lise Kategorisi’nde ise ödüller sırasıyla 12.000 TL, 7.000 TL ve 4.000 TL olarak gerçekleşti. Ayrıca her iki kategorinin birinci takımları en iyi sunum ödülüne değer görülerek plaket verildi.

SANKO YENİLİKÇİ VE TEKNOLOJİK FİKİRLERİ DESTEKLİYOR

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’in bu yıl üçüncü kez ana paydaşları arasında yer alarak geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

Yarışmanın amacı; endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır.

8 BİN 778 BAŞVURU YAPILDI

SANKO Holding; 2020 yılında Gaziantep’te, 2021 yılında ise İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’te Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasının yürütücülüğünü üstlenmişti.

TEKNOFEST 2020’de düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasına 1.468 takım projesiyle başvururken, TEKNOFEST 2021’de ise 2 bin 462 takım başvuruda bulunmuştu.

SANKO Holding tarafından çevre temalı hazırlanan yarışmada, 8 bin 778 proje arasından seçilerek finale kalan 85 takım (377 öğrenci), projelerini jüri önünde sunma heyecanı yaşamıştı. Trabzon’da yarışan 85 projeden, Lise Seviyesinde 10, Üniversite ve Üzeri Seviyesinde 10 olmak üzere toplam 20 proje Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz’de sergilenmeye hak kazanmıştı.