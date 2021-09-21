Tat Gıda Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan: “Dijital Tarım Sayesinde Domates Üretiminde  Verimliliği Yüzde 40 Arttırdık”

Çiftçinin eğitimi, verimlilik ve tarımda dijitalleşme odaklı projeler gerçekleştiren Tat Gıda, bugüne kadar akıllı tarım uygulamaları ve mekanizasyona 7,5 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptı. Her yıl yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda, sektöre örnek niteliğinde dijital tarım uygulamaları hayata geçiren Tat Gıda, “Domatesin Önderleri” programıyla sanayi domatesi tarımında dijitalleşmeyi stratejik öncelik olarak belirledi. Tat Gıda, veri toplamadan yorumlamaya, mekanizasyondan uzaktan takibe kadar farklı dijital çözümlerle üreticiye destek veriyor.

Geniş ölçekte veri toplama, karar destek sistemleri ve mekanizasyon konularını yatırım alanları olarak belirleyen Tat Gıda, önümüzdeki yıl da yeni teknolojik yatırımlar ve mekanizasyon için 11 milyon TL’lik yeni yatırım planlıyor.

Türkiye’nin lider markası Tat Gıda, sanayi domatesi tarımında üretim standartlarını yükseltmek ve sürdürülebilirliği desteklemek üzere dijital tarım yatırımlarını sürdürüyor. Akıllı tarım teknolojilerine son 3 yılda 7,5 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapan ve her yıl yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda ileri dijital uygulamalarıyla üretim gerçekleştiren Tat Gıda, domates üreticilerinin de dijital teknolojileri kullanarak tarla verileri ile ürün performansı arasında ilişki kurmasına yönelik takip ve kayıt sistemini oluşturmasına destek veriyor. Çiftçinin gelişimi ve güçlenmesi amacıyla eğitimler veren ve bu konuda sektöre öncülük eden Tat Gıda, dijital tarım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla üretimde verimliliği arttırmayı ve tarımın geleceğine destek olmayı hedefliyor.

Son yıllarda daha belirgin şekilde hissedilen iklim krizi ve kuraklık nedeniyle, daha az kaynak kullanımı ile daha verimli üretimin öneminin arttığına, bunun çözümünün ise bilime dayalı dijital tarım ile mümkün olduğuna dikkat çeken Tat Gıda Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan, “Her yıl yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda dijital tarım uygulamaları ile domates tarımı gerçekleştiriyoruz. Bilimsel temelli dijital tarım ile son derece başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Yaptığımız bu uygulamalarla ve iyi örneklerle çiftçiye rol model oluyoruz. Genç ve dinamik ziraat ekibimizle, devamlı olarak sahada yeni uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Bu alandaki tarım çalışmalarımız temel amacı uyguladığımız modern tarım teknikleri ile verimi artırmak ve bu tecrübeleri sözleşmeli çiftçilerimizle paylaşmak” dedi.

“Dijital tarım sayesinde maliyetleri ton ürün başına yüzde 30 düşürdük,

verimi yüzde 35-40 oranında artırdık”

Tarımda dijital teknolojilerin kullanımına, yaygınlaştırılmasına ve sanayi domatesi tarımının gelişimine öncülük etmek amacıyla “Dijital Tarım Tarlası” konsepti ile domates üretmeye başladıklarını belirten Turan, şu bilgileri verdi:

“2019 ve 2020 yıllarında, uygulama alanını büyüterek, yaklaşık 2.500 dekarlık bir alanda dijital tarım çözümü ve uygulamalarının kullandık . Bursa Karacabey havzasında geleneksel yöntemlerle yapılan tarım sonucunda dekar başına elde edilen ortalama verim 7-8 ton iken, Tat Dijital Tarım Tarlası’nda dijital çözümler ve iyi tarım uygulamalarının yardımıyla dekar başına 10-11 ton seviyelerinde verim elde ettik. Bu da domates tarımında en iyi örneklerin görüldüğü Kaliforniya bölgesi sonuçları seviyesinde. Dekar başına verim artışı ile domates başına yetiştirme maliyetinin bölge ortalamasına göre yüzde 30 seviyelerinden daha düşük olduğunu görüyoruz. Biliyoruz ki dijital tarım bir zorunluluk. Dünyanın geleceği için tarımın ne kadar önem taşıdığının artık hepimiz farkındayız; daha az gübre, su, kimyasal gibi kaynak kullanımını azaltmak karbon ayak izini sıfırlamak için tarımda sürdürülebilirliğe yatırım yapmak mecburiyetindeyiz. Çiftçilerimiz de gün geçtikçe bu konuda daha da bilinçleniyor. Tat olarak, deneyimlerimizi üreticilerimizle paylaşarak, maliyet – verimlilik - sürdürülebilirlik ekseninde başarılı sonuçlar almalarına katkıda bulunduğumuz için mutluyuz.”

Tat Gıda’nın bu yıl 4.’sünü düzenledi ‘Dijital Tarla Günü’nde çiftçilerle bir araya gelerek, onlar için geliştirdikleri projeleri ve yatırımları paylaşma fırsatı bulduklarını söyleyen Turan, “Bu buluşmaların yanı sıra Tat Lider Çiftçi mobil uygulamamızla çiftçilerimizle sürekli olarak iletişimde olma imkanı elde ediyoruz. Mobil uygulama sayesinde çiftçilerimize önceden bilgilendirmelerde bulunabiliyor, tarlalarının gelişimini ve bitki sağlığını uydu görüntüleri ile analiz ediyoruz, ziraat mühendislerimizin yorum ve yönlendirmeleriyle birlikte çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde bu uygulama üzerinden iletiyoruz. Dijital toprak analizi ile dakikalar içinde sonuç alabiliyoruz, otomatik dümenli traktörlerle verimli tarla kullanımı ve yakıt tasarrufu sağlıyoruz, sensörlerle nem kontrolu ve bu sayede su tasarrufu yapabiliyoruz” dedi.

“Gelecek yıl yeni dijital yatırımlar için 11 milyon TL’lik yatırım planlıyoruz”

Dijital tarım uygulamalarında bugün ulaşılan noktanın dünya seviyesinde olduğunu belirten ve dijital tarıma daha stratejik bir ajanda ile önümüzdeki yıllarda da yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Turan, “Geniş ölçekte veri toplama, karar destek sistemleri ve mekanizasyon konularının öncelikli yatırım alanlarımız olmasını planlıyoruz. Buradan elde edeceğimiz öğrenimleri çiftçilerimizle paylaşmaya, onların daha verimli üretim yapmaları için destek vermeye devam edeceğiz. Gelecek yıl, mekanizasyon ve yeni dijital yatırımlar için 11 milyon TL’lik yatırım planımız bulunuyor. Tat Gıda olarak önümüzdeki dönemde bu alanda çok daha heyecan verici projelerimiz var, bu vizyona yürekten inanıyoruz. Amacımız çiftiçimize rakip olmak değil rol model olmaktır” dedi.

Kaynak: İstanbul Tİmes Haber Ajansı (İTHA)