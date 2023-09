Taşınabilir ekranlar yeniden tanımlanıyor: Samsung The Freestyle 2. Nesil

İlk olarak lanse edildiği 2022 yılından bu yana taşınabilir ekran alanında dikkatleri üzerine çeken The Freestyle, şimdi yenilenen özellikleriyle tüketicilere benzersiz deneyimler sunmayı hedefliyor.

Smart Edge Blending (Akıllı Çift Yansıtma) özelliği ile iki cihaz senkronize oluyor

Smart Edge Blending (Akıllı Çift Yansıtma) özelliği, The Freestyle 2. Nesil'deki en büyük yeniliklerden biri. Bu özellik, resimler ve videolar için büyük bir ekran oluşturmak amacıyla iki tane The Freestyle cihazından gelen projeksiyonu sorunsuz bir şekilde birleştiriyor. Kullanıcılar, iki cihazı SmartThings uygulamasıyla birbirine bağlayıp senkronize ederek her yerde daha büyük ekran deneyimini yaşayabiliyor.

Samsung Görüntü Kalitesi Çözüm Laboratuvarından Seongwon Seo The Freestyle 2. Nesil'in özellikleri ve gelişimi hakkında şunları söyledi: "Smart Edge Blending (Akıllı Çift Yansıtma), her pikseli manuel olarak kontrol etmek için özel donanım ve yazılım gerektiren sofistike bir teknoloji. The Freestyle'ın kullanımı kolay konseptine uygun olarak, kullanıcıların özel bir cihaz veya bir uzmanın yardımı olmadan ekranları kablosuz olarak kolayca birleştirmesine yardımcı olmak için Smart Edge Blending (Akıllı Çift Yansıtma) özelliğini tasarladık.

Smart Edge Blending (Akıllı Çift Yansıtma) etkinleştirildiğinde, ürünle bağlı olan akıllı telefon The Freestyle taşınabilir projektörlerle gerçek zamanlı olarak etkileşime giriyor. İçerik senkronizasyonu ve ayarlama işlemleri, cihazlar arasındaki iletişim yoluyla otomatik olarak gerçekleşiyor. Tüketici yansıtılan ekranın resmini çektiğinde SmartThings kılavuzu kullanılarak ekran hizalaması kolayca yapılabiliyor. Yapay Zeka ile desteklenmiş analitik algoritma, kurulum ekranındaki sekiz ana noktadaki örüntülerin açıklığını ve örtüşmesini analiz ediyor ve ardından her cihazdaki projeksiyonu ayarlıyor."

İstanbul Times Haber Merkeszi-Hüseyin Çetiner

“Tüketiciler The Freestyle’ı her ortamda kişisel ekran olarak kullanma eğiliminde”

Smart Edge Blending (Akıllı Çift Yansıtma) özelliğinin kullanıcı modeli analizinden doğduğunu söyleyen Samsung Electronics Görsel Ekran İşletmesi Gelecek Planlama Grubundan TJ Kim ise şunları ekliyor: "Tüketiciler, The Freestyle'ı bulundukları her alanda taşınabilir kişisel ekran olarak kullanma eğilimindeler. Salonlarındaki TV’ler ise sabit ve ortak kullanım amacına hizmet ediyor. Bazı kullanıcılar, birden fazla projeksiyon cihazı satın alma eğiliminde olabiliyor. Birden fazla cihazınız varsa, neden bunları birleştirmeyesiniz? The Freestyle cihazlarını birbirine bağlayarak ekranlarını 160 inç'e kadar büyütme ve başka hiçbir manuel ayarlama yapmadan 21:9 ekran oranının keyfini çıkarmak mümkün. The Freestyle’ın hoparlör kapasitesi ise daha sürükleyici bir ses deneyimi yaratmak için her cihaza sol ve sağ stereo ses çıkışını ayırma seçeneğiyle iki katına çıkarıyor.”

Samsung Electronics Görüntü Kalitesi Çözüm Laboratuvarından Seongwon Seo, "Smart Edge Blending (Akıllı Çift Yansıtma) özelliği hakkında büyüleyici olan şey, sadece yatay olarak değil, dikey olarak da genişletilebilmesi. Bu özellik, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi dikey içeriğin yükselişiyle daha da kullanışlı hale geliyor. Çoğu tüketici, sinema salonlarında ultra büyük yatay içeriğe alışkın ancak ultra büyük dikey içeriğe pek aşina değildir. Ama bir kez deneyimlediğinizde aslında ne kadar güzel olduğunun farkına varabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

TJ Kim konuyla alakalı sözlerine, "İki kablosuz cihazın sürekli senkronize olmasını sağlamak son derece zor bir iş. The Freestyle gelişimi ilk olarak hareketsiz görüntülerle başlarken, videolardan vazgeçemedik çünkü daha fazla kullanıcının cihazımızla izlemeyi tercih ettiği şey buydu. The Freestyle'ın son derece hareketli konsepti göz önüne alındığında, cihazları bağlamak için bir kablo kullanmak düşünülemezdi. Düşük çözünürlüklü görüntüleri analiz edebilen bir algoritma yazmak çok zahmetli bir iş ama sonunda başardığımızı düşünüyoruz. İlk başta, iki projeksiyon arasındaki hata payını en aza indirmek imkansız görünüyordu. Ancak Samsung, tek bir pikselde dahi hata payına bile izin vermeden iki görüntüyü birleştirmeyi başardı" cümleleriyle devam etti.

The Freestyle 2. Nesil’de sürdürülebilirlik adına daha fazla güncelleme de yapıldı. Wonki Kim konuyla ilgili, "Işık kaynağı ömrü 20.000 saatten 30.000 saate çıkarıldı. 30.000 saatle The Freestyle, 10 yıl boyunca günde 8 saatlik zorlu bir kullanımı destekleyebilir" cümlelerini kullandı. The Freestyle'ın uzaktan kumandası, güneş ışığı veya iç mekan aydınlatmasıyla şarj edilebilen ve tek kullanımlık pil ihtiyacını ortadan kaldıran bir SolarCell Uzaktan Kumandaya da yükseltildi.

The Freestyle 2. Nesil’de işlem hızı da yeniden düzenlendi. İlk modelle karşılaştırıldığında, The Freestyle 2. Nesil'in belleği, sinyal işleme hızını ve uzaktan kumanda tepkisini hızlandırmak için yükseltildi. Geliştirme sürecinde kullanım senaryoları test edilerek, cihazın kullanıcı arayüzü (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX) büyük ölçüde iyileştirildi ve projektörü herkesin kullanabileceği hale getirildi.

Bir strateji olarak: Her Yer Ekran

The Freestyle 2. Nesil, “Her Yerde Ekranlar, Herkes İçin Ekranlar (Screens Everywhere, Screens for All)” vizyonuyla, kullanıcıların hareketli bir ekranın avantajlarını deneyimlemelerini sağlamak için taşınabilirliğe ve mobiliteye öncelik veriyor. The Freestyle'ın yaratıcıları hayal kurmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili konuşan Wonki Kim, ‘‘Her Yerde Ekranlar, Herkes İçin Ekranlar’’ hedefine ulaşmak için çalışırken, Samsung'un projektör serisi The Freestyle ve The Premiere etrafında sürekli yenilikler planlıyoruz. Amacımız sadece mevcut pazarı hedeflemenin ötesine geçmek ve herkes için yeni bir ekran deneyimi sunmak" ifadelerini kullandı. TJ Kim, "Alanın sınırlamalarını ele almaya devam etmeyi ve anlamlı bir sinerji oluşturmak için çeşitli Samsung cihazları arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi planlıyoruz" diye ekledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)