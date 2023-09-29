SAP, Yeni Nesil Yapay Zeka Destekli Asistanı Joule'u Duyurdu

Dünya genelindeki en kritik işlemleri güçlendiren çözümlerin içine yerleştirilen Joule, işi gerçekten anlayan bir yardımcı pilot olarak görev yapacak.Kurumsal uygulama yazılımları pazarının lideri SAP, iş dünyasının çalışma biçimini değiştirecek, doğal dil kullanan, üretken yapay zeka asistanı Joule’u duyurdu.

Joule, SAP’nin kurumsal bulut çözüm portföyünün tamamında yer alacak ve SAP’nin çözüm portföyünün yanı sıra, üçüncü taraf kaynaklardan da proaktif ve bağlamsal içgörüler sağlayacak. Joule, birden fazla sistemde yer alan verileri hızlı bir şekilde sıralayarak ve bir bağlama oturtarak, daha akıllı içgörüler oluşturup insanların işlerini daha hızlı halletmesine, güvenli ve mevzuatla uyumlu bir şekilde daha iyi iş sonuçları elde etmesine olanak tanıyor. Joule, SAP’nin kanıtlanmış ve en iyi sonuçlara ulaştıran devrim niteliğindeki teknolojisine dayanıyor.

“Ne dediğinizi değil, ne demek istediğinizi bilecek”

Küresel çapta neredeyse 300 milyon kurumsal kullanıcının düzenli olarak SAP bulut çözümleriyle çalıştığını belirten SAP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Christian Klein, “Joule, işletmelerin ve onlara güç veren ekiplerinin çalışma şeklini yeniden tanımlıyor. SAP’nin işle teknoloji arasında köprü kuran benzersiz konumundan yararlanan Joule, müşterilerimizin en acil sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaya devam etmek için, iş zekasına (business AI) yönelik amaca uygun, güvenilir ve sorumlu bir yaklaşımı temel alıyor. Joule, yalnızca ‘ne dediğinizi’ değil, ‘neyi kastettiğinizi yani ne demek istediğinizi’ anlayacak” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Çalışanlar için “en akıllı iş arkadaşı”

SAP'nin yeni nesil yapay zeka destekli asistanı Joule, insan kaynaklarından finansa, tedarik zincirinden satın alma ve müşteri deneyimine kadar SAP uygulamaları ve SAP Business Technology Platform’un (SAP BTP) içine yerleştirilecek. Çalışanlar için en akıllı iş arkadaşı gibi konumlanacak Joule, SAP kullanıcı deneyimini dönüştürecek. Öğrenmek veya çözümlemek istedikleri bir sorunu ifade etmek için sade bir dille sorular soracak veya çözülecek bir sorunu tanımlayacak çalışanlar, bağlamı koruyarak SAP portföyü ve üçüncü taraf kaynaklardan alınan zengin iş verileri, metinler, görseller ve içgörülerden elde edilen akıllı yanıtlar alabilecek.

Örneğin bir üreticinin satış performansını daha iyi anlamak için Joule'den yardım istediğini düşünün. Joule, düşük performans gösteren bölgeleri belirleyebilir. Üreticinin incelemesine yönelik potansiyel düzeltmeler sunmak için, diyelim ki bir tedarik zinciri sorununda, ortaya çıkan diğer veri kümelerine bağlantı verip otomatik olarak tedarik zinciri sistemine bağlanmanızı sağlar. Joule, tüm SAP çözümleri için sürekli olarak yeni senaryolar sunacak. Örneğin İK'da tarafsız iş tanımlarının yazılmasına ve amaca uygun mülakat soruları oluşturulmasına yardımcı olacak.

“SAP sorumlu yapay zeka için gerekli güvenlik önlemlerini alıyor”

Üretken yapay zekanın yarattığı ilk heyecanın ardından, ölçülebilir yatırım getirisi elde etmeye yönelik çalışmaların başladığına dikkat çeken IDC Küresel Düşünce Liderliği Araştırmaları Grup Başkan Yardımcısı Phil Carter, “SAP, üretken yapay zekanın eninde sonunda günlük yaşamın ve iş dünyasının parçası haline geleceğini anlıyor ve gerçek dünya senaryolarına dayalı cevaplar üretmeye odaklanan bir iş asistanı oluşturmak için çalışıyor. SAP aynı zamanda, bu iş ortağının sorumlu yapay zeka olmasını sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerini alıyor” dedi.

Satışına Kasım 2023’te başlanıyor

Joule, bu yılın Kasım ayında SAP SuccessFactors® ve SAP Start ile, gelecek yılın başında ise SAP S/4HANA® Cloud’un genel sürümü ile satışa sunulacak. Onu SAP Customer Experience ve SAP Ariba® ile SAP Business Technology Platform takip edecek. SAP portföyündeki diğer birçok güncelleme, 2-4 Ekim’de SAP SuccessConnect, 9-11 Ekim’de SAP TowelConnect Live, 25 Ekim’de SAP Customer Experience Live ve 2-3 Kasım’da TechEd etkinliklerinde duyurulacak.

Yapay zeka destekli girişimlere 1 milyar doları aşan yatırım

SAP’nin mevcut iş zekası tekliflerini genişleten ve geliştiren Joule, 26 binden fazla SAP bulut müşterisine birden fazla senaryo ve iş ortağı çözümü üzerinden SAP Business AI’a erişme olanağı sunuyor.

SAP’nin geleceğin kurumsal yapay zeka ekosistemini oluşturma konusundaki kapsamlı stratejisi, temmuz ayında duyurulan Aleph Alpha, Antropic ve Cohere’ye yönelik doğrudan yatırımların yanı sıra, mayıs ayında Microsoft, Google Cloud ve IBM gibi üçüncü taraf iş ortaklarıyla yapılan işbirliklerini de içeriyor. Ayrıca SAP tarafından desteklenen küresel bir yazılım girişim sermayesi şirketi olan Sapphire Ventures’ın, yapay zeka destekli kurumsal teknoloji girişimlerine 1 milyar doların üzerinde kaynak ayırdığı biliniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)