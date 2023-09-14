Sanattan Teknolojiye: Küçükçekmeceli Çocuklara Bilgievlerinde Eğitim Desteği

Küçükçekmece Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yeni eğitim öğretim döneminde de

öğrencileri birbirinden nitelikli sanat ve teknoloji kurslarıyla buluşturuyor.

Bilgievleri ve

Çocuk Üniversitesi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ücretsiz olarak düzenlenecek

kursların yeni dönem kayıtları başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki 7 Bilgievinde gerçekleştirilecek

kurslarda; Uygulamalı Gelişim Atölyesi, Sanat, Robotik Kodlama ve İngilizce olmak üzere dört

farklı kategoride eğitim verilecek.

Uygulamalı atölyelerle öğrenciler destekleniyor

İlkokul 2,3 ve 4. sınıflar için düzenlenen uygulamalı gelişim atölyelerinde öğrencilerin

seviyelerine göre; dört işlem, güzel Türkçem, masallar ve oyunlar, gelişim ve miniskop

atölyesi olmak üzere dört farklı atölye düzenlenecek.

Yaş gruplarına göre kademelere ayrılan sanat kurslarında ise 1. kademe 2,3 ve 4. sınıflar için,

ikinci kademe 5,6 ve 7. sınıflar için açılacak. Kurslarda resim, satranç, halk oyunları, bağlama,

gitar ve öğrenci korosu gibi değişik branşlar da eğitimler verilecek.

Kontenjanların sınırlı

olduğu uygulamalı gelişim ve sanat kurslarına başvurular ise 24 Eylül’de sona erecek.

Robotik kodlama kurslarında 3 yıl eğitim veriliyor

Üç senelik donanımlı bir eğitim hedefi ile açılan robotik kodlama kursuna öğrenciler yapılacak

sınav sonunda başarı durumuna göre yerleştirilecek. 4,5 ve 6. sınıf öğrencileri için

düzenlenen kursta birinci sene kodlama, ikinci sene robotik kodlama ve üçüncü sene ise

robotik mühendisliği gibi alanlarda eğitim verilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bilgievleri ve Çocuk Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek İngilizce kurslarında ise 4 ve 5. sınıflar

için iki yıllık bir program düzenlenecek. Kayıttan sonra seviye tespit sınavına girecek

öğrenciler, başarı durumlarına göre A1 ve A2 seviyelerinde yabancı dil eğitimi alacak. Robotik

Kodlama ve İngilizce kurslarına başvurular 15 Eylül’de sona erecek.

Başvurular devam ediyor

Kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, ilçede yer alan Halkalı, Cennet, İkitelli, Kanarya,

Mehmet Akif, Sefaköy ve Yarımburgaz Bilgievlerinden yüz yüze başvurularını

gerçekleştirebilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ise 444 4 360 numaralı telefondan edinilebilir.