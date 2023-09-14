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Sanattan Teknolojiye: Küçükçekmeceli Çocuklara Bilgievlerinde Eğitim Desteği

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİEVLERİNDE YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2023 Perşembe 10:04
Sanattan Teknolojiye: Küçükçekmeceli Çocuklara Bilgievlerinde Eğitim Desteği
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Küçükçekmece Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yeni eğitim öğretim döneminde de
öğrencileri birbirinden nitelikli sanat ve teknoloji kurslarıyla buluşturuyor.

Bilgievleri ve
Çocuk Üniversitesi&#39;nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ücretsiz olarak düzenlenecek
kursların yeni dönem kayıtları başladı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki 7 Bilgievinde gerçekleştirilecek
kurslarda; Uygulamalı Gelişim Atölyesi, Sanat, Robotik Kodlama ve İngilizce olmak üzere dört
farklı kategoride eğitim verilecek.


Uygulamalı atölyelerle öğrenciler destekleniyor
İlkokul 2,3 ve 4. sınıflar için düzenlenen uygulamalı gelişim atölyelerinde öğrencilerin
seviyelerine göre; dört işlem, güzel Türkçem, masallar ve oyunlar, gelişim ve miniskop
atölyesi olmak üzere dört farklı atölye düzenlenecek.


Yaş gruplarına göre kademelere ayrılan sanat kurslarında ise 1. kademe 2,3 ve 4. sınıflar için,
ikinci kademe 5,6 ve 7. sınıflar için açılacak. Kurslarda resim, satranç, halk oyunları, bağlama,
gitar ve öğrenci korosu gibi değişik branşlar da eğitimler verilecek.

Kontenjanların sınırlı
olduğu uygulamalı gelişim ve sanat kurslarına başvurular ise 24 Eylül’de sona erecek.
Robotik kodlama kurslarında 3 yıl eğitim veriliyor
Üç senelik donanımlı bir eğitim hedefi ile açılan robotik kodlama kursuna öğrenciler yapılacak
sınav sonunda başarı durumuna göre yerleştirilecek. 4,5 ve 6. sınıf öğrencileri için
düzenlenen kursta birinci sene kodlama, ikinci sene robotik kodlama ve üçüncü sene ise
robotik mühendisliği gibi alanlarda eğitim verilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bilgievleri ve Çocuk Üniversitesi&#39;nde gerçekleştirilecek İngilizce kurslarında ise 4 ve 5. sınıflar
için iki yıllık bir program düzenlenecek. Kayıttan sonra seviye tespit sınavına girecek
öğrenciler, başarı durumlarına göre A1 ve A2 seviyelerinde yabancı dil eğitimi alacak. Robotik
Kodlama ve İngilizce kurslarına başvurular 15 Eylül’de sona erecek.


Başvurular devam ediyor
Kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, ilçede yer alan Halkalı, Cennet, İkitelli, Kanarya,
Mehmet Akif, Sefaköy ve Yarımburgaz Bilgievlerinden yüz yüze başvurularını
gerçekleştirebilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ise 444 4 360 numaralı telefondan edinilebilir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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