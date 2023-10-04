Sabiha Gökçen Havalimanı’nda #SAWcycle Geri Dönüşüm Projesi ile E-atıklar Kutulara, Mamalar Barınaklara!

İSG, doğaya ve hayvanlara karşı duyduğu sorumluluğun bir yansıması olarak #SAWcycle e-atık geri dönüşüm projesini başlattı. ‘E-dönüşüm muhteşem olacak, sokak hayvanları mamaya kavuşacak!’ sloganı ile tanıtılan proje 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde hayata geçirildi. Elektronik atıkların uygunsuz şekilde imha edilmesinin çevreye geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verdiğine dikkat çeken proje, doğayı elektronik atıklardan korurken geri dönüşümleriyle elde edilen geliri patili dostlar için mamaya çeviriyor.

İSG, havalimanına gelen yolcuları küçük ev aletlerinden bilişim ve telekomünikasyon ekipmanlarına kadar kullanılmayan tüm elektronik cihazları yanlarında getirmeye davet ederken, küçük adımlar ile dünyayı değiştirmenin mümkün olabileceğini tekrar hatırlatıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

#SAWcycle Projesi’ne destek için

Projeye destek vermek isteyen yolcular, İSG havalimanına gelirken yanlarında getirdikleri elektronik atıkları Doğu ve Orta Giriş kapılarında yer alan #SAWcycle e-atık kutularına bırakabilecekler. Projeye desteği ve farkındalığı artırmak için katılımcılardan e-atıklarını konteynırlara atarken çektikleri fotoğrafları sosyal medyada @istanbulsabihagokcen ve #SawCycle etiketiyle paylaş paylaşmalarını isteyen Sabiha Gökçen, tüm postlara #SawCycle baskılı çevre dostu çanta ile dönüyor. İSG ve yolcuların el ele vererek yürüttükleri bu proje ile hem çevre kirliliği önlenmeye çalışılacak hem de atıklardan elde edilen gelirle, sokak hayvanlarına mama bağışlanacak!

‘Dönüştürmeyi seviyoruz’

İlk uçuş tecrübesini Sabiha’dan bir rutine, tatil planlarını konforlu seyahatlere, yolcuların her deneyimini eşsiz hikayelere dönüştüren İSG, “Dönüştürmeyi seviyoruz” misyonu ile bu kez de sürdürülebilir bir dünya için ‘dönüştürüyor’.

Sabiha Gökçen Havalimanı, Ginkgo Çevre Derneği ve Exitcom Atık Dönüşüm Tesisi ile ortak geliştirilen proje kapsamında amaçlanan iki temel hedef; çevreye zarar veren elektronik atıkların dönüşümünün sağlanması ve sokak hayvanlarına yardım etmek

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)