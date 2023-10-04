banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.368,55
ALTIN
1.612,87
DOLAR
27,57
STERLİN
33,44
EURO
28,97
İmamoğlu:İstanbul Türkiye'nin Dünya Çapındaki En Büyük Markası
İmamoğlu:İstanbul Türkiye'nin Dünya Çapındaki En...
İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu
İlkokul öğrencileri, can dostlarla buluştu
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta Vatandaşlara Önemli Destek
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta...
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni Yuvalarına Kavuşuyor
“Sahiplen İstanbul” İle Dostlarımız Yeni...

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda #SAWcycle Geri Dönüşüm Projesi ile E-atıklar Kutulara, Mamalar Barınaklara!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), sürdürülebilir yarınlara ulaşma hedefiyle, elektronik atık geri dönüşüm projesi #SAWcycle’ı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2023 Çarşamba 12:15
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda #SAWcycle Geri Dönüşüm Projesi ile E-atıklar Kutulara, Mamalar Barınaklara!
banner171

İSG, doğaya ve hayvanlara karşı duyduğu sorumluluğun bir yansıması olarak #SAWcycle e-atık geri dönüşüm projesini başlattı. ‘E-dönüşüm muhteşem olacak, sokak hayvanları mamaya kavuşacak!’ sloganı ile tanıtılan proje 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde hayata geçirildi. Elektronik atıkların uygunsuz şekilde imha edilmesinin çevreye geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verdiğine dikkat çeken proje, doğayı elektronik atıklardan korurken geri dönüşümleriyle elde edilen geliri patili dostlar için mamaya çeviriyor.

İSG, havalimanına gelen yolcuları küçük ev aletlerinden bilişim ve telekomünikasyon ekipmanlarına kadar kullanılmayan tüm elektronik cihazları yanlarında getirmeye davet ederken, küçük adımlar ile dünyayı değiştirmenin mümkün olabileceğini tekrar hatırlatıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

#SAWcycle Projesi’ne destek için

Projeye destek vermek isteyen yolcular, İSG havalimanına gelirken yanlarında getirdikleri elektronik atıkları Doğu ve Orta Giriş kapılarında yer alan #SAWcycle e-atık kutularına bırakabilecekler. Projeye desteği ve farkındalığı artırmak için katılımcılardan e-atıklarını konteynırlara atarken çektikleri fotoğrafları sosyal medyada @istanbulsabihagokcen ve #SawCycle etiketiyle paylaş paylaşmalarını isteyen Sabiha Gökçen, tüm postlara #SawCycle baskılı çevre dostu çanta ile dönüyor. İSG ve yolcuların el ele vererek yürüttükleri bu proje ile hem çevre kirliliği önlenmeye çalışılacak hem de atıklardan elde edilen gelirle, sokak hayvanlarına mama bağışlanacak!

‘Dönüştürmeyi seviyoruz’

İlk uçuş tecrübesini Sabiha’dan bir rutine, tatil planlarını konforlu seyahatlere, yolcuların her deneyimini eşsiz hikayelere dönüştüren İSG, “Dönüştürmeyi seviyoruz” misyonu ile bu kez de sürdürülebilir bir dünya için ‘dönüştürüyor’.

Sabiha Gökçen Havalimanı, Ginkgo Çevre Derneği ve Exitcom Atık Dönüşüm Tesisi ile ortak geliştirilen proje kapsamında amaçlanan iki temel hedef; çevreye zarar veren elektronik atıkların dönüşümünün sağlanması ve sokak hayvanlarına yardım etmek

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rosatom’un rüzgâr enerjisi kapasitesi 1 GW’a ulaştı
Rosatom’un rüzgâr enerjisi kapasitesi 1 GW’a ulaştı
Türkiye’nin En Büyük Festivalinde Araçlar Enerjisini Üçay’dan Aldı
Türkiye’nin En Büyük Festivalinde Araçlar Enerjisini Üçay’dan Aldı
Samsung, E-atık toplama kampanyasıyla çevre için yenilikçi bir adım atıyor
Samsung, E-atık toplama kampanyasıyla çevre için yenilikçi bir adım atıyor
Sürdürülebilir geleceğin anahtarı gençlerde!
Sürdürülebilir geleceğin anahtarı gençlerde!
“Dijital yayıncılıkta mekan tasarımı, daha fazla izlenmeyi sağlıyor...”
“Dijital yayıncılıkta mekan tasarımı, daha fazla izlenmeyi sağlıyor...”

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169