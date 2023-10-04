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Rosatom’un rüzgâr enerjisi kapasitesi 1 GW’a ulaştı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Stavropol Bölgesi’nde yer alan yeni rüzgâr çiftliği Trunovskaya, Rusya'nın şebekesine elektrik sağlamaya başladı. Rüzgâr çiftliği tamamlandığında 95 MW kurulu güce sahip olacak ve 38 rüzgâr türbininden oluşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2023 Çarşamba 16:55
Rosatom’un rüzgâr enerjisi kapasitesi 1 GW’a ulaştı
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Rosatom'un rüzgâr enerjisi bölümü NovaWind’in Direktörü Grigory Nazarov konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Trunovskaya rüzgâr santrali, Rusya'nın güneyindeki 9’uncu ve Stavropol Bölgesi’ndeki 7’nci rüzgâr santralimiz oldu.

İlk 60 MW ülkenin güç sistemine girmiş durumda. Şirketimizin devreye aldığı rüzgâr enerjisi kapasitelerinin gücü 1 GW'a ulaştı. Bu miktar, bir nükleer güç santralinin reaktör gücüyle karşılaştırılabilir. Kullandığımız üretim ekipmanı, Rusya'daki tek yerelleştirilmiş mega watt sınıfı türbin ile donatılmıştır. Yerli tedarikçilerin projeye dahil edilmesi bizim için her zaman bir öncelik olmuştur. Trunovskaya Rüzgâr Çiftliği, yeniden yapılandırılan tedarik zincirleri ve eski teknolojilerin yeni Rus teknolojileriyle değiştirilmesi sayesinde bir araya getirilerek tamamlanmıştır.”

Stavropol Bölgesi Valisi Vladimir Vladimirov de konuya ilişkin olarak “Stavropol, Rusya'da rüzgâr enerjisi alanında önde gelen bölgeler arasında yer almaktadır. Bölgemiz enerji fazlası en yüksek bölgelerden biri olarak kabul edilmektedir. Yeşil enerjiyi geliştirerek ek kapasite elde ediyoruz. Ancak asıl önemli nokta, çevreye etkisidir. Stavropol'de sadece geçen yıl rüzgâr enerjisinin kullanılması, geleneksel enerji teknolojilerinin kullanılması halinde atmosfere salınabilecek 1 milyon ton karbondioksit emisyonunu önlemiştir. Bölge toprakları, Kafkas Mineral Suları'nın özel olarak korunan ekolojik tatil yöresine ev sahipliği yaptığından bu durum bizim için bilhassa önemlidir” dedi.

Gazprombank Genel Müdür Yardımcısı, Enerji, Telekom ve Nükleer Endüstri Finansman Departmanı Başkanı Ilya Devichensky ise konuyla ilgili olarak, “Söz konusu rüzgâr çiftliği, Gazprombank ile Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom arasında Rus rüzgâr enerjisi endüstrisine stratejik yatırım amacıyla yakın iş birliğine yönelik bir başka önemli adımdır.

Gazprombank bir zamanlar yenilenebilir enerji kaynakları sektörünün potansiyelini gören ilk finans kuruluşuydu ve bugün bu tür projelerin sadece çevre odaklı değil, aynı zamanda talep gören ve finansal olarak sürdürülebilir olduklarını görüyoruz. Bunun da ötesinde, söz konusu girişimin Stavropol ve tüm Güney Rusya ekonomisi üzerinde olumlu bir etki yaratacağından eminim” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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