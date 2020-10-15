Robotik Süreçler Kanat İnceleme Sürelerini En Aza İndirgiyor!

Teknolojinin en son geldiği noktayı sahada birebir yansıtan rüzgar enerjisi sektöründe, bakım ve onarımlar gittikçe önem kazanıyor. Özellikle türbinlerin duruş sürelerinin uzaması ve bakım ile onarım süreçlerinde operasyonel verimliliğin düşük seviyelerde kalması rüzgar enerjisinden elektrik üretimini direkt olumsuz etkiliyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine çok çeşitli yelpazede servis hizmetleri sunan Ülke Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın, türbinlerin kanat bakımlarında ve incelemelerinde süreçlerin, kullanılan teknolojiler ve alanında uzman ekiplerin çalışmaları sonucunda genele oranla %75 seviyesinde kısaldığını aktarıyor.

Türbinlerin Kanat İncelemeleri 1-2 Saatte Gerçekleşiyor

Rüzgar enerjisinin yükselişi, doğru orantıda santrallerin de büyümesine ve çok sayıda rüzgar türbininin olması anlamına geliyor. Bir türbinin yaşadığı çevresel ya da mekanik problemlerin uzun sürmesi ise türbinlerin durmasına ve elektrik üretiminin sekteye uğramasına neden oluyor. Bu noktada kanatlar ise kritik öneme sahip. Zira iklim şartlarının direkt etkisi altında bulunan kanat yapılarının kondisyonu, üretimi doğrudan etkiliyor. Eski yöntem çalışmalarda genel olarak kanat incelemelerinin türbin başına 1 güne varan bir sürede tamamlanabildiğini belirten Ali Aydın, sahip oldukları yüksekte çalışma platformları, mobil bakım atölyeleri ve akıllı drone teknolojileri sayesinde onarım ve inceleme işlem sürelerini 1-2 saate kadar indirgediklerine dikkat çekiyor ve bu şekilde varılan maliyet hedeflerinin kurumsal müşterilerinde oluşturduğu memnuniyeti vurguluyor.

100 Birim Efor Harcanan İşler 25 Birim Efora Gerçekleşiyor

Rüzgar türbini kanatlarında yapılan inceleme, bakım ve tamir işlemleri türbinin verimli ve etkin çalışmasında önemli bir paya sahip oluyor. Bu işlemler aynı zamanda türbin işletim ömrünün uzatılmasında da önemli rol oynuyor. Türkiye’nin en yaygın hizmet ağını sunan firma olarak rüzgar enerjisi santrallerindeki kapasite artışlarına da ayak uydurmak zorunda olduklarını aktaran Ali Aydın, santrallerdeki emek yoğun işleri robotik süreçlere bıraktıklarını, böylelikle de teknik ekip için daha hızlı ve güvenli çalışabilecekleri ortamlar oluşturduklarının altını çiziyor. Oluşan bu birlikteliğin yapılan işlerin sürelerine ve kalitelerine de yansıdığını ifade eden Aydın, örneğin diğer hizmet sağlayıcılar tarafından 100 birim eforla yapılan bir türbin dişli kutusu operasyonunun kendi bünyelerinde 25 birim efora yapıldığını aktarıyor.

12-48 Saat İçerisinde Sahada Olunuyor

Mobil bakım atölyelerinin, tam donanımlı bir çalışma ortamı için Ülke Enerji operasyon ekibine zaman kazandıran önemli bir faktör olduğunu belirten Ali Aydın, olası her türlü hasarda ya da önleyici bakımda gerekecek tüm materyal ve ekipmanın hazır bulundurulduğu 3 adet mobil bakım atölyesi ile ekiplerin ülke genelindeki tüm sahalara 12-48 saat içerisinde intikal ettiğini ve operasyon lokasyonunda işlemlerin bir an önce tamamlanması için gereken şartları yerinde sağladıklarını vurguluyor.