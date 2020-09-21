Robotik Kodlama Nedir?

Son yıllarda bu konuda yapılan yatırımlardan birisi de onlara robotik kodlama öğretmek olarak karşımızda. Robotik kodlama eğitimi son zamanlarda gittikçe popüler olmaya başladı. Bu konuda özel okulların yanında bazı devlet okulları da çalışmalar yapıyor. Okulların yanında özel kurslar robotik kodlama atölyeleri de bu hizmeti vermeye devam ediyor.

Peki Nedir robotik kodlama ve neden çocuklarımız öğrenmeli? Robotik kodlama çocukların gelecekteki yeni mesleklere adapte olmaları için onlara okul öncesinden başlayarak programlamanın temellerini, algoritmayı öğretmek ile oluşturulmuş bir sistem. Çocuklar hem kendi programlarını yazmak için ilk adımları atarken hem de yaratıcılık, farklı düşünme gibi 21. Yüzyıl becerilerini kazanıyorlar bu eğitimler ile.

Okul öncesinde ne yazılımı ne programı diyenleri duyar gibiyiz? Evet bu eğitimler 4 yaştan itibaren çocuklara verilebiliyor. Okul öncesi kodlama setleri yada programları ile çocuklar küçük yaşlardan itibaren algoritmanın temellerini öğrenirken ilgili setler ile birlikte renkler, sayılar, şekiller, ülkeler gibi kazanımlarda bulunabiliyorlar. Hem İngilizce öğrenip hem de kendi algoritmalarını oluşturabiliyorlar.

İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında sadece bu konuda çalışan birçok şirket mevcut. Sizlerde robotik kodlama atölyeleri aramaları yaparak internet üzerinden çok kolay çocuğunuza uygun yerler bulabilirsiniz. Bu tip yerlerde en önemli olan çocukların yaparak eğlenerek öğreniyor olmaları.

Sizlerde geleceğimize yatırım yapmak Türkiye’yi dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi yapmak için çocuklarınıza küçük yaştan itibaren robotik kodlama öğreterek hem iyi bir yazılımcı olmaları için ilk adımları atabilir hem de onlara hızlı bir şekilde 21. Yüzyıl becerilerini kazanmasını sağlayabilirsiniz.